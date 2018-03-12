Улица в огне: 15 фото пожара на Сухарной
Рано утром в Новосибирске загорелся склад с шинами — подробности в репортаже НГС
12 марта примерно в 6:30 загорелось складское здание по улице Шорная, 1. Пожару присвоили третий повышенный номер — пожарные всё ещё занимаются проливкой здания. На месте работают две химлаборатории, 19 единиц техники и 90 человек личного состава. Представители МЧС признаются, что разгоревшиеся шины потушить проблематично. Корреспонденты НГС прибыли на место происшествия в самом начале пожара и уехали, когда огня видно не было, но пелена дыма ещё висела, а пожарные продолжали работу. Мы отобрали для вас 15 самых ярких фотографий с места событий — посмотрите на них в фоторепортаже НГС.
НГС вёл подробный онлайн-репортаж прямо с места пожара — почитайте его, там много интересных деталей.
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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой, Александра Ощепкова