Улица в огне: 15 фото пожара на Сухарной

На улице Шорная, 1 загорелось складское здание

12 марта примерно в 6:30 загорелось складское здание по улице Шорная, 1. Пожару присвоили третий повышенный номер — пожарные всё ещё занимаются проливкой здания. На месте работают две химлаборатории, 19 единиц техники и 90 человек личного состава. Представители МЧС признаются, что разгоревшиеся шины потушить проблематично. Корреспонденты НГС прибыли на место происшествия в самом начале пожара и уехали, когда огня видно не было, но пелена дыма ещё висела, а пожарные продолжали работу. Мы отобрали для вас 15 самых ярких фотографий с места событий — посмотрите на них в фоторепортаже НГС.