Улица в огне: 15 фото пожара на Сухарной

Рано утром в Новосибирске загорелся склад с шинами — подробности в репортаже НГС

На улице Шорная, 1 загорелось складское здание
На улице Шорная, 1 загорелось складское здание

12 марта примерно в 6:30 загорелось складское здание по улице Шорная, 1. Пожару присвоили третий повышенный номер — пожарные всё ещё занимаются проливкой здания. На месте работают две химлаборатории, 19 единиц техники и 90 человек личного состава. Представители МЧС признаются, что разгоревшиеся шины потушить проблематично. Корреспонденты НГС прибыли на место происшествия в самом начале пожара и уехали, когда огня видно не было, но пелена дыма ещё висела, а пожарные продолжали работу. Мы отобрали для вас 15 самых ярких фотографий с места событий — посмотрите на них в фоторепортаже НГС.

Здание загорелось в 6:30, площадь пожара составляет порядка трёхсот метров
Здание загорелось в 6:30, площадь пожара составляет порядка трёхсот метров


Пожару был присвоен повышенный номер — сначала первый, затем второй, потом третий 
Пожару был присвоен повышенный номер — сначала первый, затем второй, потом третий 


На Сухарную привозили пожарный поезд — с запасом воды в 60 тонн 
На Сухарную привозили пожарный поезд — с запасом воды в 60 тонн 


Дым от пожара можно увидеть в разных районах города
Дым от пожара можно увидеть в разных районах города


Для работы пожарных сотрудники ГИБДД перекрывали улицу Сухарную от Тимирязева до Владимировской
Для работы пожарных сотрудники ГИБДД перекрывали улицу Сухарную от Тимирязева до Владимировской


К счастью, при пожаре никто не пострадал
К счастью, при пожаре никто не пострадал


Известно, что на складах находилось несколько предприятий — там хранили шины, пластиковые бутылки, бумажную продукцию и кожгалантерею
Известно, что на складах находилось несколько предприятий — там хранили шины, пластиковые бутылки, бумажную продукцию и кожгалантерею


Один из собственников горящих ангаров — управляющая компания ЗАО «ТКС»
Один из собственников горящих ангаров — управляющая компания ЗАО «ТКС»


Пожарные разбирают склад — иначе пожар не устранить 
Пожарные разбирают склад — иначе пожар не устранить 


На месте работали 90 человек, из них от МЧС 60 человек личного состава, 19 единиц техники
На месте работали 90 человек, из них от МЧС 60 человек личного состава, 19 единиц техники


На Сухарной работают две химлаборатории 
На Сухарной работают две химлаборатории 


Причина пожара до сих пор неизвестна
Причина пожара до сих пор неизвестна


В МЧС отмечают, что загоревшиеся шины потушить проблематично 
В МЧС отмечают, что загоревшиеся шины потушить проблематично 


Помимо МЧС на месте пожара работали полицейские — они следили, чтобы зеваки не подходили близко к зданию склада 
Помимо МЧС на месте пожара работали полицейские — они следили, чтобы зеваки не подходили близко к зданию склада 


Горожане уже получили от МЧС сообщения с предупреждением о пожаре 
Горожане уже получили от МЧС сообщения с предупреждением о пожаре 


НГС вёл подробный онлайн-репортаж прямо с места пожара — почитайте его, там много интересных деталей.

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