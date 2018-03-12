Баядерка на «Харлее»: балерины снялись в брутальной фотосессии

Новосибирский фотограф Алексей Цилер снимает балерин почти 10 лет. Вместе с будущими примами он провёл десятки репетиций и спектаклей, радовался их успехам и переживал за их слёзы. Однажды он решил вытащить балетных фей из театра, чтобы взглянуть на них с новой стороны, и начал устраивать им фотосессии в необычных амплуа — с битой и в бандане, верхом на «Харлеях» и в других образах. Неотъемлемыми атрибутами каждого снимка оставались лишь пачки и пуанты. НГС публикует 30 самых красивых снимков фотографа, узнав у моделей, зачем они рушат образ нежных балерин. Подробности — в материале НГС.

Алексей Цилер снимает балерин с 2009 года. Он отработал несколько сезонов в оперном театре — по заданию руководства снимал спектакли, закулисье, а также официальные мероприятия.





«Мне всегда были интересно закулисье — там эмоции, переживания, такие вещи, которые люди не видят, — рассказывает Алексей корреспонденту НГС. — Иногда бывают драматические моменты, иногда смешные. Как готовятся, как разогреваются, какие лица, свет... Это волшебство. Иногда приходишь на утренний "Щелкунчик" и на вечерний — на сцене спектакль одинаковый, а за сценой разный. У кого-то настроение изменилось, у кого-то там какие-то нюансы».









«Зритель пришёл, увидел: "О, классно!". Или как я раньше снимал: пришёл, отснял, свет погас — и поехал. Наловил прыжков — хорошо, не наловил — оплеуху. (Смеётся.) Чтобы это всё выучить, нужно самому какое-то образование иметь или ходить на репетиции постоянно». После этого Алексей решил пригласить балерин на съёмки в студии, а затем придумал им образы, которые, казалось бы, меньше всего ассоциируются с балетом. «Я никогда не любил обычные фотки. Даже свадебные у меня не в Первомайском сквере или где-то, я люблю нестандартные вещи. Сейчас же вообще трудно кого-то удивить чем-то», — сетует Алексей и добавляет, что самая простая «фишка» в съёмке балерин — это съёмка прыжков, но для этого нужны студии с высоким потолком и фоном.



















Алексей договорился с салоном «Harley-Davidson Новосибирск», где и устроил фотосессию юным балеринам, а после этого пошёл дальше — попросил их исполнить пируэты, обсыпавшись мукой: «Я сканировал буржуев («инстаграмы» зарубежных фотографов. — К.Ш.) — у них там целый термин для мучных фотосессий. Решил попробовать. Провели несколько пробных фотосессий в небольшой студии — там было больше уборки, чем съёмки. <...> [Когда смотришь на эти снимки], кажется, что там есть какой-то секрет. На самом деле никакого секрета нет, там важно само качество муки, умение бросать муку, не жалеть. Сразу [моделям] сказал — берите полотенца, берите салфетки, берите сменку. Естественно, потом я пылесосил студию часа три, а ещё потом на следующие дни — мука же оседает. Сложно найти помещение: там цокольный этаж, сильно не прыгнешь».



















19-летняя балерина оперного театра Валентина Дергачёва (на нижнем фото) рассказала НГС, что слышала об Алексее давно, но познакомилась с ним совсем недавно: «Алексей — креативный фотограф, мы много слышали о нём, всегда у него интересные снимки. Это была его идея, и мы охотно согласились. <...> Это была необычная идея — вроде бы балерины, а вроде бы и в джинсовках и кожанках, небанальная такая тема. Она прям по мне, ведь балерины не все такие "зефирные" и один балет в голове. У нас тоже есть какие-то мысли, хочется развеяться, хотя от балета далеко не отходим, интересный синтез получился».

















Валентина рассказала, что родилась в Новосибирске, но некоторое время жила и работала в Екатеринбурге и вернулась только месяц назад: «Я пока ещё мало выхожу [на сцену], в основном в классических — в "Баядерке" выходила, в "Спартаке"... В Екатеринбурге — почти везде». Валентина призналась, что в балете больше всего любит самосовершенствование и иногда — приятное волнение перед выходом на сцену.

















Одной из вдохновительниц почти всех балетных фотосессий для Алексея стала 17-летняя студентка хореографического училища Лиза Кузнецова (на фото снизу). Девушка в НОВАТе исполнила несколько партий в «Щелкунчике» и в «Ромео и Джульетте». «Мне нравится, что это необычно, что этого никто не делает, интересно самой в чём-то новом участвовать. Искусство относительно. И фотографии Алексея можно назвать искусством, потому что они осмысленные, передают какую-то идею, позволяют о чём-то задуматься. Наверное, моя любимая фотосессия, где я с битой: мне показалось, что этот образ мне очень подошёл, отразил мой характер и настроение. Я тоже такая... боевая», — пояснила Лиза.



















Алексей рассказал, что балерины — отличные модели. «У всех балетных очень-очень строгая дисциплина, как у военных. Если они сказали, что придут, — значит придут. Никогда не было, чтобы опоздали. Ещё они очень вежливые, на "вы" всегда — мне даже неудобно. Девчонки — просто золото. Сколько я работал с моделями, разные ситуации были. Здесь очень приятно работать», — рассказал он и добавил, что все снимки почти не обрабатывал в Photoshop.





















В прошлом году корреспонденты НГС побывали в гостях у примы-балерины оперного театра Анны Жаровой — она показала свою скромную гримёрку и рассказала, какие мифы о балеринах — правда.