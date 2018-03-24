Царь зверей

Дмитрию Киму 27 лет, 10 из которых он провёл в цирке. Его семья занимается этим ремеслом уже более 100 лет: прадед и дед были акробатами, а Дмитрий вместе с отцом дрессирует хищников. Недавно молодой человек вернулся из Казахстана с пополнением — 2-месячной тигрицей Хондой, от которой отказалась мама. Корреспондент НГС сходила в гости к дрессировщику, познакомилась с маленькой полосатой кошкой и остальными животными Кима, а также расспросила его про тонкости необычной профессии.

«Я с самого детства в цирке, помогал, подрабатывал. Поступил в НГТУ на инженера, но решил, что лучше заниматься тем, что хорошо умеешь», — рассказывает Дмитрий.





Вместе с супругой он работает в цирке шапито. Семья живёт в доме на колёсах, переезжая из города в город. У них есть квартира, но так проще — всегда рядом с животными. Вместе с Кимами по городам и весям катаются два взрослых тигра, львица, три пони, собака и кот. Не так давно к ним присоединилась маленькая тигрица Хонда: её забрали из зоопарка в Уфе, потому что мать отказалась от 2-месячного котёнка. Маленькая кошка живёт в доме вместе с котом и собакой.





В фургоне у Кимов две жилые комнаты и одна большая — для хищников





«Раньше я работал с отцом, но полтора года назад решил, что готов стать самостоятельным. Я отказался от прошлых номеров и начал с нуля, сделав акцент на дрессуре. Я выступаю с большим тигром Астоном, и все наши трюки построены на контакте», — рассказывает Дмитрий.





Один из трюков — Дмитрий кормит тигра мясом прямо из своего рта, без использования палки





«Когда мы с моим котом работаем в манеже, он меня облизывает, обнимает, мы постоянно вместе, я могу на нём прокатиться, людям это нравится. И животному тоже, он с удовольствием идёт в манеж», — объясняет дрессировщик и говорит, что сейчас зритель хочет видеть на манеже дружбу хищника с человеком, а не жёсткую дрессуру.





Тигр Астон, который выступает на манеже





Всех животных Дмитрий содержит за свой счёт. Каждый тигр съедает за месяц примерно одну-две коровы, говорит сибиряк. На покупку хищников в своё время он потратил немало денег — один тигр, например, стоит примерно 5000 долларов.





«Я частник, у меня всё своё. Не могу сказать, сколько я зарабатываю, по-разному, но больше, чем инженер. Все заработанные средства до копейки вкладываю в свою работу. Я готов потратить на это определённое количество лет, чтобы довести дело до конца. Лучше я сам буду меньше есть сейчас, но потом мои животные будут кормить меня. Пока что наоборот», — говорит дрессировщик.





Хонда так разыгралась, что начала больно кусаться — пришлось спрятать её в клетку





Месяц без работы вгоняет Кимов в долги — примерно 200 000 рублей. К тому же животные требуют ухода — смотрителя у Дмитрия нет. Больше всего времени просит Хонда: маленькая тигрица не так давно научилась запрыгивать на верхние полки и крушит всё, до чего дотягивается. Воспитывать её помогает собака питбультерьер Тор.





Тор — классическая нянька. Он воспитал всех хищников





Хищники живут в вольерах, гулять их Дмитрий вывозит подальше от людей. Хонду выгуливают на стоянке на поводке. К лету дрессировщик планирует построить для своих подопечных бассейн.





Кота зовут Пёс, и он считает себя пантерой





В фургоне Кимов живёт взрослая львица. Она не выступает, потому что у неё нет одного лёгкого, Дмитрий забрал её из Дагестана. Животное хотели усыпить из-за инфекции, но Кимы оставили её у себя и выходили: супруга Дмитрия — ветеринарный врач, специализируется на лечении хищников. Размером львица меньше своих сверстников, но по ласковости не уступает простой домашней кошке. Иногда она спит дома в проходе вместе с собакой и котом.





Львица живёт вместе с тигром Астоном. Дмитрий называет её домохозяйкой





Содержать хищника — это всегда риск. Всё, что меньше размером (детей, мелких домашних животных), они воспринимают как еду. Дмитрий уверяет, что животные могут иногда его зацепить, но целенаправленной агрессии не было ни разу.





Хищника нельзя держать долго на руках, они свободолюбивые животные





В полгода Хонде уже не будет так комфортно жить в доме





«Мы с женой познакомились в цирке, она работала у моего отца. В один момент поняли, что у нас общие идеи и цели. Есть люди, которые летают домой, это очень сложно, двойная жизнь, я не могу оставлять животных. К своей работе я отношусь так, что буду делать её до конца, нужно обеспечить максимальный комфорт и себе, и нашим животным. Я даже если в магазин уйду — буду переживать», — делится Дмитрий.





Это Мартин. Он оказался самым дружелюбным и фотогеничным пони





О причинах ухода из цирка своего отца Дмитрий говорит уже спокойно — хотя чувствуется, что тогда это было непростое решение. «Я понял, что готов работать самостоятельно. К тому же тяжело работать с родственниками 24 часа в сутки. Тогда были и обиды, и конфликты. У моего отца большое хозяйство, несколько фургонов, 60 животных, мы вели это вместе. Он не думал, что я смогу уйти», — вспоминает Дмитрий. Со временем всё наладилось, сейчас отец с сыном помогают друг другу.





Хонду выводят на прогулку. Как настоящая хищница, на воле она тут же начинает охоту





В планах Дмитрия — поставить номер, в котором будут 6 тигров. Его отцу потребовалось 5 лет, чтобы отработать его и показать зрителю.





На прогулке по снегу Хонде захотелось немного ласки





Иногда Дмитрию поступают предложения продать кого-то из животных. Но он всем отказывает, говоря, что они для него как дети. Даже тигров он называет ласково — «сына».









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