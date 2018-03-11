«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА — владыка улицы Ленина

Mercedes ААА использует улицу Ленина под гараж, и чем обернулось замечание водителю черной «Приоры»

В новом, 63-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: Mercedes и Lexus с красивыми номерами, парковка на спортивной площадке и разборки с водителем «Приоры».





Открывает выпуск черный внедорожник Mercedes с номерами серии ААА. Он по-хозяйски расположился на тротуаре улицы Ленина в тихом центре.











«"Лексус" припарковался на середине проезжей части возле ТЦ по адресу Шевченко, 17/1», — сообщает нам читатель Сергей.









«Во дворе дома 160/1 по улице Петухова в ЖК "Тулинка" припарковался чудак», — пишет Катерина.













«Чудак на Isuzu припарковался возле здания "Совсибири", перегородив тротуар. Пешеходам приходилось прыгать через бордюр, либо через снежный сугроб», — увидели читатели ещё одну помеху для пешеходов.











«На Семьи Шамшиных напротив БЦ "Аврора" водители очень легко находят места для своих машин на пешеходном тротуаре. Ну а что, на аварийке же», — недоумевает Мария.











«Вот такое хамство на улице Рассветная, на остановке "Торговый центр". Поставили аж 2 машины рядом у остановки. И плевать, что это не проезжая часть и здесь люди ходят», — возмущены местные жители.











«Лексус» 999 на тротуаре, ничего необычного.











«Здание полпреда всё в знаках, но машины всё равно стоят, более того, на пешеходном тротуаре пройти нельзя», — информирует Александр.











«Около Адриена Лежена, 5А стоит белый "Фольксваген" и каждый день перекрывает выход с тротуара. Надоел», — коротко высказалась читательница Ольга.











«"Посуда-Центр" на Никитина. Свободных мест на парковке много. Но девушка из "Тойоты" считает, что можно припарковаться и так: перегородив пешеходную дорожку и пандус в магазин для граждан на инвалидных колясках. Так и хочется спросить: "Сибиряки, где ваши мозги?"» — вопрошает читатель Евгений.











«Утро на Плющихинском жилмассиве. У нас много парковочных мест, свободные можно найти всегда. Вот два уникума и нашли», — информируют местные жители.











Ну а это очередной пример очной борьбы за правильную парковку. «"Аура". Разгар рабочего дня. Мест тьма. Ухарь на тонированной в хлам "Ладе" объезжает все доступные варианты и втыкает своё ведро прямо под табличку, да еще и как-то поперек кармана — там вошел бы еще авто. А для тех, кто пишет, что нужно говорить в лицо нарушителю — сказал! На что "инвалид" выдал великое русское: "И чё?". Шах и мат, господа комментаторы», — поведал свою историю читатель Вадим.







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