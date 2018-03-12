Микеланджело на районе: 13 необычных скульптур во дворах Новосибирска

Новосибирск вряд ли можно назвать богатым на уличное искусство городом, но в последние годы всё заметно меняется в лучшую сторону: и программы благоустройства появляются, и фестивали стрит-арта проводят, и застройщики стараются. Последние, к слову, вкладывают сотни тысяч рублей и кучу времени, привлекают маститых и просто талантливых художников и скульпторов — в общем, очень стараются, чтобы небольшие достопримечательности, которые не стыдно показать всеми миру в «Инстаграме», появились в обычных дворах. Корреспонденты НГС собрали 13 милых, странных и необычных арт-объектов, появившихся в городе за последние годы, и узнали, где появятся новые.

5 марта в творческом пространстве «АртЕль» открылась необычная выставка: молодые художники и архитекторы из разных регионов представили на конкурс свои варианты инсталляций для будущего «Парка Мира» на территории посёлка «Деревня Мира».







Один из вариантов парковой скульптуры — тот, кто всегда готов выслушать





Архитекторы подготовили макеты и эскизы для скульптур, лавочек и инсталляций, в основном достаточно необычных. Лучшие из них будут реализованы — для этого они должны соответствовать тематике зелёной зоны, быть реализуемыми и иметь адекватный бюджет. В «Деревне Мира» будет около шести парковых зон, и руководитель проекта «Парк Мира» Анна Михеева не исключила, что этот конкурс может оказаться не единственным.







Одна из скульптур в «Эдемском саду»





За последние годы украшение своих проектов скульптурами и другими арт-объектами превращается в правило хорошего тона для застройщиков. Один из первых масштабных проектов реализовала ГК «Дом-Строй» при строительстве ЖК «Эдем» на улице Богдана Хмельницкого — 7 лет назад здесь открылся «Эдемский сад» с детской площадкой, велодорожкой и несколькими скульптурами.







Чисткой снега вокруг произведения искусства местные коммунальщики не слишком обеспокоены, а местные дети доверительно скидывают к нему мешающие кататься с горок рюкзаки





Сейчас «Эдемский сад» — довольно популярное у местных жителей место для прогулок, особенно летом, когда детскую площадку невозможно застать пустующей. Но само строительство вызывало недовольство — особенно когда после открытия новосибирцы не досчитались одной из скульптур мастерской Валерия Арбатского, работы которого считают достоянием Богдашки. Спустя 6 лет эту скульптуру — она была частью композиции «Гнёздышко» — восстановили средствами другого застройщика, «Империя», в одном из дворов рядом с ДК им. Горького. Рисунок на бетонном яйце воссоздал новосибирский художник Сергей Беспамятных.







Даже занесённые снегом скульптуры привлекают внимание





Сергей Беспамятных работает над украшением города не в первый раз: например, его кисти принадлежат яркие рисунки на пяти «скульптурах для обнимания», которые появились во дворе ЖК «Оазис» осенью 2015 года. Придумали их в студии Virtugroup, а создал известный скульптур Алексей Агриколянский. Как объясняли в компании-застройщике «АКД-Мета», «обнимашки» символизируют знакомство, а у каждого из персонажей свой характер. Правда, все они почему-то исключительно мужчины.







Жар-птица символизирует огонь — этой стихии посвятили концепцию нового двора





Скульптор Алексей Агриколянский участвовал и в других проектах застройщика: например, его команда сделала огромного дракона в одном из дворов комплекса «Бавария» в Краснообске. В соседнем дворе царствует огромный осьминог: как рассказывали в компании, он обошёлся в 600 тысяч рублей, зато его можно облазить сверху донизу. А неделю назад здесь открыли новый двор, где центральным объектом стала скульптура-лавочка с Жар-птицей. «Нам важно делать не просто красивые арт-объекты, важно, чтобы они были функциональными, а также прочными. Мы понимаем, что основными пользователями этих объектов станут наши маленькие жители, содержаться они будут за счёт всех, поэтому и делаются они прочными и устойчивыми», — подчеркнула директор по маркетингу застройщика Юлия Домникова.







Соболь-путешественник — лишь один из героев в комплексе, застройщик обещает добавить и других





В 2016 году возле первого дома комплекса «Переулок Бульварный» появился соболь-турист: в тёплом свитере, с рюкзаком и фотоаппаратом. Как рассказали в компании-застройщике «Русь», он только один из соболей-героев, которые ещё появятся на территории. «Он всегда путешествует, по разным странам и городам, но всегда возвращается в свой дом», — описали его в компании. Автор скульптуры — преподаватель ландшафтной архитектуры в НГАУ Игорь Самарин, сейчас он работает над большой композицией из нескольких сюжетов о соболях, которую планируют установить в комплексе летом.







Эта башня высотой в 10 м красуется во дворе дома с французским названием...





Помимо оригинальных арт-объектов, иногда в Новосибирске появляются и копии известных. Например, в течение пары лет после открытия Бугринского моста то тут, то там появлялись узнаваемые красные арки. Другая узнаваемая конструкция — Эйфелева башня. В 2015 году 10-метровую копию символа Парижа установили во дворе дома La Grande на улице 1905 года — её монтировали несколько недель.







... а эта поддерживает французское название магазина





Первой же Эйфелеву башню установили возле магазина Л'Этуаль на Вокзальной магистрали, 5. Изначально она должна была стать лишь временным объектом, но оказалась так популярна у горожан, что задержалась надолго.







Древнегреческая архитектура неожиданно появилась на крыше дома в Первомайке





На крыше жилой высотки у Разъезда Иня красуется вариация греческого Парфенона. Идею предложили в собственном проектном бюро «Первого строительного фонда», который строит здесь дома. В компании рассказали, что полезной функции у новосибирского Парфенона нет — только эстетическая. Конечно, интересно было бы устраивать здесь пикники, но для жителей доступ на крышу закрыт — слишком высоко и небезопасно. В компании сейчас разрабатывают проекты новых арт-объектов — все они будут отражать концепцию микрорайона «Весенний».







Строители решили не сносить высохшее дерево, а превратить его в арт-объект





Сразу два арт-объекта появились в прошлом году в микрорайоне «Стрижи». В августе возле озера Жемчужина Сибири в яркие краски раскрасили высохшее дерево. «Идея его создания принадлежит нашим строителям, работавшим на площадках группы компаний "Стрижи". На самом деле дерево это давно высохло и затраты по его оформлению в разы превышают те, которые потребовались бы, чтобы выкорчевать и утилизировать его. Однако наши строители вышли с инициативой сохранить его, придав яркую внешность, и эта инициатива была поддержана», — рассказали в компании.







Композиция «Данко» украшает сквер в «Стрижах»





В сентябре в Сквере поколений установили скульптурную композицию «Данко» — символ самоотверженности, хотя и не такой монументальный, как, например, известный памятник в Кривом Роге. Композицию создали новосибирская художница и скульптор Алёна Залуцкая и коллектив мастерской «База», на работу ушло полтора года. «Поверьте, эта скульптура могла бы украсить любой музей мира, — уверен гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Но мы ее дарим «Стрижам», мы дарим ее микрорайону».







Арка в восточном стиле будто напоминает, что хоть посёлок и «Европейский», но находится всё-таки в Азии





Свой лэнд-арт в прошлом году появился и в коттеджном посёлке «Европейский» на берегу Оби — здесь установили большую алую арку – ворота на пляж, напоминающую о традиционной восточной архитектуре. Гендиректор девелопера посёлка ГК «Инвестор» Владимир Разуваев вспомнил, что идея оформить так вход на пляж и зону отдыха и праздников появилась после того, как однажды на дороге нашли поваленную сосну. «Нам пришлось её убрать, потому что посреди дороги оставлять её было нельзя. Разрубить её на дрова — это было бы кощунство натуральное. В это же время строился городок, и они сошлись, эти две идеи», — пояснил он. Тут же Разуваев добавляет, что арка — это «немножечко больше, чем утилитарная парковая скульптура, это всё-таки сакральная вещь». И если хватит сил и «духоподъёмностей», здесь появятся и другие арт-объекты.







Чтобы «забить на всё», конечно, нужно быть достаточно сильным мужчиной





Различные скульптуры и арт-объекты появляются не только возле жилых домов, но и там, где ходит много людей. Накануне 23 февраля возле торгового центра «Амстердам» установили огромный гвоздь — создатели проекта посвятили его сильным мужчинам.







Кактус под зонтиками хоть формально и передвижной, но никуда не двигается





Но, конечно, наибольшим числом самых разных скульптур и памятников, претендующих на звание локальной достопримечательности, может похвастаться центр города. В том числе и довольно необычными, как, например, целый ряд не то улетающих в небо, будто подхваченных сибирским ветром, не то цветущих зонтиков возле «Бутона» на Красном проспекте. Рядом с ними цветёт огромный кактус: сначала его хотели установить на тротуаре, но получить разрешение оказалось сложно, так что скульптура стала «передвижным объектом». Правда, он никуда не движется — для этого его даже специально закрепили цепью.





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