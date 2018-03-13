Сцепились из-за девочки: мэрия и правительство судятся из-за квартиры для ребёнка-инвалида

Мама девочки отсудила у чиновников «однёшку» — теперь они не могут решить, кто за это заплатит

В Арбитражном суде рассматривают иск мэрии Новосибирска к новосибирскому правительству на сумму в размере 3 миллионов 170 тысяч рублей. Причиной денежного спора стала пятилетняя девочка-инвалид Кристина и её мама, которые просто добились того, что им было положено по закону: бесплатного жилья. Корреспондент НГС выслушал обе стороны, которые теперь спорят, кому оплачивать квартиру девочки, а также заглянул в гости к самой Кристине. Подробнее — в нашем репортаже.

Мэрия Новосибирска потребовала от правительства НСО возместить убытки в размере 3 миллионов 170 тысяч рублей, которые понёс бюджет, выдав бесплатную квартиру пятилетней девочке-инвалиду Кристине Л.







У Кристины после тяжёлой болезни случилось серьёзное поражение головного мозга — девочке тогда было меньше месяца.





«Она нуждается в полном уходе. Абсолютно. Живёт как принцесса: на руках носят, из ложки кормят», — с теплотой говорит мама Кристины Полина Л.







32-летняя Полина воспитывает Кристину и её старшую 14-летнюю сестру Ксению одна. Получает от государства зарплату по уходу за ребёнком-инвалидом — 6600 рублей. Устроиться на работу нельзя, уточняет Полина: иначе автоматически лишат пособия, да и следить за Кристиной некому.





«Четыре года мы не вылезали из больниц и центров различных — иглотерапия, массажи, бассейны… Что-то бесплатно, что-то платно. Сейчас только по санаториям ездим — государство это предоставляет бесплатно. До четырёх лет всё перепробовали, но поняли, что не получится ничего, так как поражение [мозга] таково, что даже операция не спасёт. И тогда я решила улучшить жизнь своим детям с помощью жилья, чтобы им комфортно жилось. И начала заниматься вопросом получения своей квартиры. Мы просто на подселении жили», — рассказала корреспонденту Полина.







Озадачилась этим вопросом мама Кристины в 2016 году, собрала необходимые документы и пошла в мэрию. Там получилось всё не сразу — пришлось заручиться поддержкой прокуратуры Калининского района и пройти пять разных судов, чтобы окончательно и бесповоротно было решено: ребёнок с таким заболеванием из малоимущей семьи квартиру должен получить бесплатно и без очереди, как того требует федеральный закон.







«Нам сразу сказали, что [Кристина] будет как малышка всю жизнь.





Я, конечно, как любая мама, боролась, но у нас почти на 90% поражён мозг. К сожалению, это не лечится и пересадки не делаются. <…> Зато она очень счастливый ребёнок», — улыбнулась мама, глядя на Кристину, которая всю беседу чему-то радовалась и улыбалась.







В 2016 году Полина решила улучшить жизнь своим детям и стала добиваться положенной ей по закону бесплатной квартиры





В конце прошлого года мэрия выполнила решение суда, и в январе 2018 года Полина со своими дочками переехала в собственную однокомнатную квартиру. Суд, как уточнили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, обязал муниципалитет выделить квартиру из резервного фонда, но за счёт бюджета новосибирского правительства.







«[Поскольку] Новосибирская область не исполняет обязательства по финансированию, которые установлены решением Центрального районного суда, а также нормами действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", то у мэрии города Новосибирска возникли убытки в размере 3 170 000 рублей, о чём в Арбитражный суд НСО [9 февраля] предъявлено исковое заявление», — сообщили корреспонденту НГС в мэрии.







В ответ на это заместитель министра строительства Новосибирской области Елена Бондаренко парирует: полномочий таких у чиновников нет.





«На 2018 год предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 6 964 200 рублей для обеспечения жильём девяти инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учёт до 01.01.2005. Министерство строительства Новосибирской области не наделено полномочиями по обеспечению жильём инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учёт после 01.01.2005», — пояснила замминистра Бондаренко.







По данным мэрии, на конец февраля 2018 года в общегородской очереди находятся ещё 32 инвалида (в это число входят и семьи, имеющие детей-инвалидов), которые имеют право на внеочередное предоставление жилья, но встали на учёт после 1 января 2005 года. А до этой даты, по данным новосибирского правительства, в очереди по всей области числится 368 человек, попадающих в категорию.







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