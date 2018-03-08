фоторепортаж

«Могу и пореветь — я же девочка»

Интервью: красавица-кардиохирург — о «неженской» профессии, 12-часовых операциях и шопоголизме

Наталия Ничай стала главной героиней фотопроекта «Неженская профессия»
Наталия Ничай стала главной героиней фотопроекта «Неженская профессия»

Пациенты нечасто узнают в нежной девушке врача-кардиохирурга Наталию Ничай, если она одета не в строгий медицинский костюм и халат, а длинные волосы не убраны в хвост. Для фотопроекта новосибирской клиники Мешалкина к 8 Марта «Неженская профессия» Наталия предстала именно в таком нетипичном для себя образе — обычной девушки, в жизни которой есть место неспешным прогулкам по торговому центру и посиделкам в кафе. Кардиохирург рассказала НГС, почему её профессией сможет заниматься далеко не каждый, из чего состоит рабочий день и о чём она мечтает.

«Я не могу сказать, что хирург — это совсем не женская профессия. Может быть, в отделении врождённых пороков сердца, с детьми, всё-таки должны работать женщины. Они больше их чувствуют.


Эмоционально мне тяжелее, чем моим коллегам-мужчинам, они более стойкие. С другой стороны, я могу позволить себе расплакаться, уйти и просто пореветь, и никто мне слова не скажет — я девочка», — рассказывает 32-летняя врач-кардиохирург Наталия Ничай для фотопроекта клиники Мешалкина. Авторы и фотографы проекта Екатерина Мызникова и Наталья Потапова приурочили фотосессию с девушкой-врачом к 8 Марта.


Во время съёмки фотографы и героиня побывали не только в операционной, но и в торговом центре
Во время съёмки фотографы и героиня побывали не только в операционной, но и в торговом центре


Во время съёмки героиня и фотографы побывали не только на рабочем месте Наталии — в операционной, — но и в кафе, и торговом центре.


«Это была милая дружеская беседа, прогулка. Обычно [на девичьи радости] время остаётся, но не сильно много. Не могу сказать, что я заядлый шопоголик», — пояснила корреспонденту НГС Наталия Ничай.


В повседневной жизни Наталия не может позволить себе ходить на каблуках
В повседневной жизни Наталия не может позволить себе ходить на каблуках


Обычно её день начинается очень ранним утром, а в 8:00 уже идёт обход пациентов, которые лежат после операций в палатах реанимации. Затем — обход у пациентов в обычных палатах и, конечно, сами операции.


Стаж работы девушки — шесть лет
Стаж работы девушки — шесть лет


«Больше всего времени уходит на операционный план. Чаще всего мы оперируем в две очереди — операция идёт и в первой половине дня, и во второй половине. Операция может идти от 2 часов и дальше. Мне даже сложно сказать, [сколько максимально,] бывали операции и по 9, и по 12 часов, — всё зависит от тяжести порока, от проблемы, с которой мы сталкиваемся», — говорит героиня фотопроекта.


В основном Ничай работает с совсем маленькими пациентами — детьми до трёх лет
В основном Ничай работает с совсем маленькими пациентами — детьми до трёх лет


«Профессия тяжёлая и требует определённых физических, моральных, эмоциональных усилий. Во-первых, операция может длиться очень долго, и, действительно, ты находишься по большей части в неудобной позе — нельзя сказать, что стоишь расслаблено и всё очень замечательно, удобно.


Нет, бывает сложно и неудобно, и в течение самой операции требуется максимальная концентрация, идёт максимальное напряжение всех мышц, потому что от мелочей, от деталей, от маленьких движений может зависеть всё. Концентрация мысли тоже зашкаливает. И после операции иногда выходишь как выжатый лимон!» — признаётся врач.


Секрет восстановления после тяжёлого рабочего дня у неё один: хорошо выспаться в выходные.


Наталия признаётся, что главный её секрет красоты — хороший сон в выходные
Наталия признаётся, что главный её секрет красоты — хороший сон в выходные


Кроме лечения больных Наталия старается уделять время научной работе — она кандидат медицинских наук, но уже задумалась о написании докторской диссертации.


Врачом Наталия Ничай работает шесть лет — до этого она проходила ординатуру в клинике Мешалкина, о которой слышала со студенчества. Путь в Сибирь для девушки был непростым — она родом из Владимира, а училась в Ивановской государственной медицинской академии.


Муж Наталии тоже работает в клинике, поэтому хорошо её понимает
Муж Наталии тоже работает в клинике, поэтому хорошо её понимает


«Мне всегда нравилась сердечно-сосудистая система. Когда я училась в институте, она мне больше всего импонировала, была ближе всего. Мне хотелось ей заниматься, хотелось заниматься хирургией», — объясняет она.


Большинство пациентов Ничай — дети до трёх лет. По словам кардиохирурга, некоторые родители сначала сомневаются, можно ли ей доверить ребёнка, — из-за того, что сама врач выглядит очень юно. Но в процессе разговора понимают, что внешность — совсем не главное.


Из-за юной внешности 32-летней Наталии некоторые родители сомневаются в её опыте работы, но после общения доверяют своих детей
Из-за юной внешности 32-летней Наталии некоторые родители сомневаются в её опыте работы, но после общения доверяют своих детей


«Я думаю, что всё равно по человеку всегда видно, кто он и чего он достиг. Может быть, не с первого взгляда, но со второго уже люди понимают, с кем общаются», — отмечает Наталия.


По её словам, бывают ситуации, когда пациенты просто не узнают её, когда она одета в обычную одежду. Более того — врачи и медсёстры, простоявшие бок о бок на многочасовой операции, не всегда замечают друг друга в «штатском».


По словам Наталии, ей удобно каждый день наряжаться в специальную хирургическую одежду 
По словам Наталии, ей удобно каждый день наряжаться в специальную хирургическую одежду 


«Иногда бывает, что идёшь по улице, видишь мельком человека и не сразу можешь его узнать. Только по голосу, силуэту и глазам понимаешь — боже мой, это человек, с которым я всю неделю хожу в операционную!


<…> У нас специальная одежда медицинская: халат и хирургический костюм. Я привыкла ходить в хирургическом костюме — мне в нём комфортно и удобно. Конечно, иногда хочется в красивых и ярких вещах, на каблуках, но я привыкла находиться в рабочей одежде. И я с трудом представляю, как бы я находилась на работе в юбке, в платье, на каблуках», — смеётся кардиохирург.


Наталия мечтает стать доктором медицинских наук
Наталия мечтает стать доктором медицинских наук


«Я хочу дальше активно профессионально расти, хочу расти как в плане практикующего доктора, хочу научиться выполнять более сложные процедуры и операции <…> Надеюсь, что я достойно справлюсь с этим», — добавила героиня фотопроекта.


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