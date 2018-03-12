Дом с тысячей детей: репортаж из самой переполненной школы Новосибирска

Уроки проводят в столовой, а на физкультуре читают в лекции в коридоре: эта участь ждет другие школы

Учителя и родители школьников из гимназии № 3 в Академгородке вышли на митинг — они потребовали возвести пристройку, которую им обещают 20 лет. Когда-то в гимназии размещались факультеты НГУ и она была конвейером будущих учёных — сегодня здание школы кое-как вмещает всех желающих учиться. Из-за огромного наплыва школьников педагоги вынуждены разделять кабинеты, ютиться в маленькой учительской и проводить уроки в столовой, где несколько минут назад обедали первоклашки, а спустя полчаса придут старшеклассники, чтобы репетировать танцы. С подобными проблемами начали сталкиваться и другие школы, только им никаких пристроек пока не обещают. О том, как живёт самая переполненная гимназия Новосибирска, когда в школах города наступит кризис и можно ли его избежать, — в материале НГС.

Митинг в защиту пристройки к гимназии № 3 прошёл в Академгородке неделю назад. На нём собрались десятки педагогов гимназии и родителей её учеников — они пожаловались на давку в коридорах, маленький спортзал и на тесноту, из-за которой проводить кружки и факультативы стало невозможным.





Гимназия № 3 построена 60 лет назад, рассчитана на 560 школьников. Сегодня в ней учится в два раза больше — 1140. Власти пообещали гимназии пристройку — в ней по проекту у гимназии появится свой актовый зал, спортивный зал, соответствующий всем нормам, и новые кабинеты, за счёт которых добавится около 450 дополнительных мест. Вот только обещаниям уже 20 лет. В гимназии о пристройке мечтают не только учителя и родители, но и дети. Самые талантливые даже соорудили проект обновлённой гимназии — если его включить в розетку, в окошках загорится свет.





Проект гимназии с обещанной пристройкой, который сделали ученики





Директор гимназии Татьяна Алексеева не скрывает, что классы переполнены, но отмечает, что гимназия не может принять всех желающих даже по прописке. «Здесь так много домов построили. 125 человек — это только с Коптюга. А 125 — это, простите, пять классов. <...> Желающих, конечно, мы не можем удовлетворить всех, кто хочет учиться у нас, а учиться хотят многие. Но приходится отказывать. Вот уже четыре года подряд у нас все документы принимаются только по месту жительства. А как это место жительства добывают, мы не знаем, но прокуратура проверяла все личные дела прямо по одному — всё нормально», — говорит директор. Сегодня в гимназии учится 37 классов в две смены, в самом переполненном — 34 ученика, когда по нормам их должно быть не больше 25.





Татьяна Алексеева руководит гимназией уже 30 лет — в предпраздничный день её кабинет был полностью заставлен букетами живых цветов





На первый взгляд коридоры гимназии кажутся узкими. На самом же деле такую иллюзию создают школьники, которые носятся по ним в предпраздничной суете, — они готовят концерт, посвящённый Восьмому марта. Концерт ставят в столовой — там же, где проходят все праздники гимназистов. Столовая превращается в актовый зал за несколько минут: достаточно сдвинуть столы. В нескольких метрах от сцены кухарки готовят гимназистам обеды, успевая между делом поаплодировать талантливым ученикам.





Репетиции концерта спокойно наблюдают повара школы — всё интересное происходит прямо рядом с ними





Часто в столовой можно заметить гимназистов с книжками и тетрадками — здесь они не только делают домашние задания, но и даже собираются на урок





Столовая, совмещённая с актовым залом, расположена прямо рядом с кабинетом начальных классов, до него то и дело доносится музыка с репетиций





«Это школа на перемене даже, наверное, опасная, — спокойно рассказывает Татьяна Алексеева. — Потому что идёт малышонок, а навстречу ему бежит десятиклассник». Сегодня в школе открыты все входы и выходы, а также пожарная лестница, чтобы толкучек в коридорах было как можно меньше. Откровенную давку ещё недавно можно было наблюдать на выходе из гардероба на первом этаже — чтобы этого избежать, в гимназии сделали ещё один гардероб, ради которого пришлось пожертвовать учебным кабинетом.





Школьный гардероб, который когда-то был учебным классом





В гимназии есть единственный кабинет химии. Их нужно хотя бы два — пока же учителям приходится проводить некоторые эксперименты в простых кабинетах





Школьная библиотека, которая похожа на кладовку. Те столы, которые не заставлены книгами, учителя в шутку называют «читальным залом» — разумеется, под полноценный зал места в гимназии нет





Чтобы уместить всех детей, кабинеты разделяют на два. Каждый угол гимназии рассчитан на то, чтобы приносить пользу. Сами же учителя ютятся в учительской размером примерно 3х6 метров, а физруки и вовсе соседствуют со спортивным инвентарём. К слову, спортзал в гимназии противоречит учебным нормам — чтобы им соответствовать, он должен быть хотя бы на треть больше.





«У нас достаточно большая территория, поэтому у нас, например, один класс занимается в зале, другой идёт на лыжи или летом на площадку. А если погода плохая, то тот класс, который должен пойти на улицу, ищет себе местечко, куда-нибудь усаживается, и там у них проходят теоретические занятия: рассказывают про спортсменов, про Олимпийские игры... У наших учителей физкультуры всегда припасён материал на случай плохой погоды», — рассказала завуч гимназии Влада Курбатова.





Преподаватели гимназии ютятся в маленькой учительской





Отдельного помещения под спортивный инвентарь элитная гимназия позволить себе пока не может





По действующим нормам спортзал в школе должен быть на треть больше





Учителя считают, что с пристройкой прославленная гимназия получит второе дыхание. Другая соседняя школа, которую можно было бы построить, ситуацию не спасёт, потому что «все хотят учиться у нас», говорит завуч: «Если исходить чисто из количества учеников — пристройка на 450 рассчитана, — то "лишние" 100 человек всё равно останутся. Сказать, что мы легко выйдем, — нет, конечно, но эти возможности у нас всё равно появятся. Кроме того, у нас с первого по седьмой класс у каждого класса должны быть десять часов в неделю внеурочных занятий — мы столько не можем [организовать] физически. У нас должны быть факультативы у всех профильных классов... А пока получается, что мы чётко входим в кабинеты. Вот все сели — пустых кабинетов нет. А для внеурочных занятий нужно что-то где-то найти».





В школе открыли пожарную лестницу и запасные выходы, чтобы избежать давки и толкучки





Гимназия № 3 — не единственная в Новосибирске, которая испытывает на себе проблемы с наплывом детей. Из года в год департамент образования мэрии называет самыми проблемными в этом плане не только школы в новых микрорайонах. В топе всегда школы № 199 и 195 на МЖК, № 210 на Горском жилмассиве, № 211 на «Родниках». В последней, кстати, приняли рекордное в городе количество первых классов — сразу десять.









«Достаточно молодой микрорайон у нас по застройке и, соответственно, по контингенту. К нам заезжают молодые семьи, имеющие детей школьного возраста, — достаточно много таких семей. В этом специфика самого микрорайона. — объясняет загруженность учебных заведений директор школы № 210 на Горском жилмассиве Ольга Байзигитова. — В январе 2017-го запустилась [рядом с нами] 212-я школа, поэтому в этом году нас нет такого максимального ажиотажа, как в предыдущие годы, хотя детей немало.





Есть у нас очень большой дом на Стартовой, 1. По нашим подсчётам, в будущем есть года, когда только из этого дома придут по 1,5 класса».





По словам Ольги Байзигитовой, преподавать в переполненных классах сложно. Помимо духоты после 45-минутного урока, подобная ситуация не позволяет учителям проявлять индивидуальный подход. «Когда их сидит по 25, есть возможность для фронтального опроса и индивидуальной и консультативной работы много во время урока», — говорит она.





В переполненных классах вести уроки сложно — от этого страдают не столько учителя, сколько сами школьники





«Эта проблема, известная нашим властям, на вчерашнем совещании (оно прошло 6 марта. — К.Ш.) руководитель департамента давал нам комментарий, привёл достаточно большой перечень по новым микрорайонам, где строятся новые школы, решается эта проблема. Сейчас "Чистая Слобода", Юго-Западный жилмассив — там тоже достаточно сложная ситуация, там решается вопрос за счёт строительства школы с хорошей проектной мощностью. По городу на сегодня таких немало. Кроме строительства новых школ предусмотрены пристройки. Здесь рассматривают решения с точки зрения увеличения мощности», — добавила директор 210-й школы.





На переменах дети толпятся в коридорах





Координатор движения «Российским детям — доступное образование» Семён Гунькин уверен, что кризис в школах Новосибирска уже наступил. Он заметил ещё одну причину переполненности школ города, которую строительство новых решить не сможет. Он говорит о тех ситуациях, когда родители одержимы тем, чтобы отдать ребёнка именно в престижную гимназию: «Что касается подтягивания отстающих школ, подтягивания уровня образования к ведущим школам, — здесь, я считаю, мало что делают, но проблема актуальна. В обычные школы нужно привлекать учителей высокого уровня, создавать условия для них комфортные, стимулирующие надбавки какие-то. Я предполагаю, что такие факторы будут привлекать учителей идти в такие школы».





Директор гимназии № 3 гордится картиной, которую ей подарил один из выпускников





Городские власти взялись за проблему вяло, анонсировав строительство нескольких школ. Так, по данным сайта мэрии Новосибирска, до конца года в городе достроят три школы — на Владимировском спуске, на улицах Титова и Первомайской, а также пристройку к школе № 82 на Гоголя, 195. К 2030 году по программе «Комплексное развитие специальной инфраструктуры города Новосибирска» в городе должны построить и реконструировать ещё 75 школ.





По словам депутата Натальи Пинус, по-другому решить проблему нельзя, но планируемых к введению новых школ слишком мало, чтобы удовлетворить потребности новосибирцев, тем более при большом миграционном притоке.





«Я не вижу пока решения этой проблемы. Я знаю, что эта проблема острая и что федеральная программа покрывает только строительство новых школ,





а у нас в большей степени есть потребность в том, чтобы строить пристройки и вкладывать деньги в капитальный ремонт например. Что касается городского бюджета, я уже об этом говорила, находится в плачевном состоянии. Деньги, которые выделяются на развитие города, — они ничтожно малы. Рассматривать городской бюджет как источник финансирования таких капитальных проектов непросто», — пояснила депутат.







Наталья Пинус добавила, что власти вернулись к вопросу о пристройке к гимназии № 3: сейчас уже устаревший проект начали пересматривать и дорабатывать, но о каких-то сроках говорить рано, а руководство гимназии надеется, что её строительство включат в план хотя бы на 2019 год.





Корреспондент НГС отправил запрос в департамент образования с просьбой прокомментировать ситуацию с переполненными школами в Новосибирске и рассказать о её решении, однако ответа пока не дождался.







По словам экспертов, некоторые классы оказываются переполненными, потому что ученики обучаются на дому или их отдают в «школьные квартиры» — НГС писал о них ранее и узнал, что родителями движет страх за ребёнка в традиционных школах, жёсткий график и насмешки одноклассников.