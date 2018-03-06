«Не дай бог, прочитает моя мама»

Родители первоклассников гимназии № 1 написали письмо руководителю полка ДПС ГИБДД по НСО полковнику полиции Андрею Бойко, в котором просят разобраться в деле сбитой 3 января на пешеходном переходе учительницы. Новосибирцы уверены: сбивший женщину водитель пытается уйти от ответственности, заявляя, что женщина вышла на дорогу вне «зебры». Пожилая педагог уже 2 месяца не может нормально ходить. Корреспондент НГС пообщался со всеми участниками этой истории и попытался понять, почему родители школьников решили, что дело хотят замять.

В конце прошлой недели родители первоклассников гимназии № 1 отправили письмо руководителю полка ДПС ГИБДД по НСО полковнику полиции Андрею Бойко с просьбой проконтролировать работу дознавателей ГИБДД по ДТП, которое случилось в начале года. Днём 3 января на пешеходном переходе через Красный проспект в районе перекрёстка с улицей Романова была сбита 61-летний учитель высшей квалификации гимназии № 1 Любовь Ерёмина.





В письме в полицию родители высказали опасение, что следствие может пойти по ложному пути, так как сбивший женщину 34-летний водитель «Тойоты» Андрей путает следствие.







Ответа на письмо пока нет. Как уточнили корреспонденту НГС в областном ГИБДД, все обращения граждан рассматривают 30 дней, после чего дают ответ в письменном виде.





В праздничный день 3 января во втором часу дня учительница начальных классов гимназии № 1 Любовь Александровна шла на работу.







«Я уже подходила [к переходу] и передо мной сразу остановился троллейбус. <…> Машины начинают останавливаться, ну я, естественно, и пошла. Прошла перед троллейбусом, ещё одна машина, а третья <…> меня сбивает. И когда он (водитель. — И.К.) подошёл ко мне, сказал: "Что же вы так, у меня скорость была 20 км/ч". <…> А девушка, которая ехала с ним, сказала: "Что же вы переходили дорогу в неположенном месте?". Меня это удивило, но было не до неё — боль такая [сильная] была», — вспоминает события того дня Любовь Ерёмина.







Позже женщина убеждала следствие, что шла именно по «зебре», потому что по-другому перейти Красный проспект в этом месте просто невозможно — кругом сугробы и заборы. Была ещё надежда на камеру, висящую в этом месте, но она, как оказалось, видео не записывает — только фиксирует нарушения скорости. А водитель «Тойоты» уверял, что сбил пешехода вне перехода.





«Этот переход мне всегда казался очень надёжным, потому что я всё время видела, что там написано: "Ведётся видеонаблюдение". И я думала, что все это видят и боятся. Но оказывается, что не все, — мой [водитель] не боится», — с грустной улыбкой заметила Любовь Ерёмина.







Удар иномарки переломал ноги педагогу. Причём о том, что сломаны обе ноги, а не одна, как сперва решили врачи, женщина узнала только через полтора месяца после ДТП.







«Я всё время пыталась сказать [врачам горбольницы], что и вторая нога у меня болит… <…> Но так как это были переломы малых берцовых костей в районе колена, то я ходить [с трудом] могла. <…> В горбольнице проверяли и вторую ногу, но как-то этого было, видимо, недостаточно», — пояснила учительница.







Любовь Ерёмина больше обеспокоена судьбой опасного перехода, с которым надо, по её мнению, что-то делать, так как там постоянно ходят в школу дети

Любовь Александровна до сих пор ходит с трудом, но уже хочет побыстрее выйти на работу, чтобы продолжать занятия у набранных в этом учебном году первоклашек. Быстрого выздоровления врачи не обещают: придётся провести ещё две сложных операции, одна из которых — замена коленного сустава. И на всё это потребуется около 400 тысяч рублей.







«Пока ещё идёт дознание. Опрашиваются свидетели. Любовь Александровна была опрошена в больнице. <…> И сейчас экспертиза должна определить степень тяжести вреда здоровью. Если [установят] тяжкий вред, то уголовное дело возбуждается, если средний или лёгкий — административное производство», — пояснила юрист Ольга Шумейко, которая защищает интересы пострадавшей учительницы.







За всё время, заметила юрист Шумейко, водитель той самой «Тойоты» так ни разу и не поинтересовался, что со здоровьем у пострадавшей.







Корреспондент НГС разыскал страницу 34-летнего Андрея в соцсети «ВКонтакте»: судя по ней, он работает в одной из новосибирских IT-компаний, ранее жил в Новосибирской области и служил в ФСБ. По телефону Андрей объяснил корреспонденту НГС, что не хочет говорить на эту тему.







«Ничего писать пока не надо. <…> А с чего вдруг именно это дело, что у вас, других людей мало?





Короче, в чём смысл: если, не дай бог, прочитает моя мама, а она об этом деле ещё не знает <…>, и ей станет плохо <…>, я всё спишу на вас»,





— пояснил корреспонденту НГС Андрей и потребовал, чтобы его личные данные в статье не фигурировали. Спустя полчаса информация о службе в ФСБ со страницы в соцсети пропала, а сам водитель «Тойоты» заявил, что отказывается от комментариев.







«Меня во всей этой ситуации волнует только одно: не я и вот этот водитель, не моё отношение к нему <…>, меня волнует вот этот пешеходный переход. Потому что когда ко мне стали приходить дети, они стали говорить, что тут часто [бывают ДТП]. У нас за январь [там] сбило троих. Но никто этого не знает. <…> А дети говорят: столько раз бывает, что их просто [машины] толкают. Об этом они просто не рассказывают родителям. <…> Я бы хотела, чтобы там что-то изменилось с переходом. И вообще хорошо бы там поставить видео. Там же дети ходят в школу», — заметила Любовь Ерёмина.





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