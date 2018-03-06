Сильные и красивые: 11 мужчин снялись в нежной фотосессии накануне 8 Марта

И рассказали, как и от чего спасали женщин и девушек

Эти прекрасные и суровые сибиряки каждый день спасают жизни: вытаскивают из пожаров, защищают от преступников и лечат сложные раны. Редакция НГС пригласила именно таких мужчин для самого нежного фотопроекта к 8 Марта. Вооружившись тюльпанами, одиннадцать мужественных героев поздравили девушек и женщин Новосибирска с их праздником, а также рассказали корреспонденту НГС, почему на них не обижаются дамы и какие истории спасения накануне 8 Марта запомнились им больше всего.

Дмитрий Кононец, волонтёр поискового отряда «Маяк»:







«Никогда не знаешь, когда человек потеряется, когда придёт беда: может и ночью, когда ты спишь, раздаться звонок — надо бежать и делать свою работу. Накануне 8 марта, 7 марта непосредственно, мы занимались поиском человека, и только ближе к часу ночи мы поехали с женой к друзьям.





Утром мы с другом просыпаемся и бежим в магазин, потому что он такую же ошибку совершил, ничего не купив. Но кроме ларька с бальзамами Алтая и цветов [ничего не было] — пришлось купить бальзам и цветы. Но 8 марта всё равно увенчалось успехом, потому что одного человека нашли и объявили поиск снова, уже другого человека.





Волонтёр поискового отряда Дмитрий Кононец





Первое время супруга относилась [к работе на поисках] с неким негативом, не верила в то, что это всё возможно, хотя, по сути, сама привела меня в отряд, когда показала ориентировку на пропавшего. Но, когда я начал приводить доводы, что теряются дети и никто не может остаться равнодушным к этому, она начала понимать. Сейчас она меня полностью понимает — когда я говорю, что надо уехать, уже без вопросов: конечно, поезжай».







Анестезиолог-реаниматолог Иван Терещенко





Иван Терещенко, анестезиолог-реаниматолог детской больницы скорой помощи на Красном проспекте:







«Восьмого марта мы, как правило, находимся на работе — жена тоже анестезиолог, мы с ней в одной больнице работаем, в одном отделении, поэтому она не обижается на меня.





Год назад в начале марта к нам попал мальчик около 7 лет, которого в школе толкнули, — он упал на штырь, на железную арматуру, [получил] повреждение костей таза и брюшины. Мы совместно работали с хирургами — оперативное лечение было порядка шести часов, плюс в условиях реанимации две недели он провёл. Но всё закончилось успешно!».





Спасатель Илья Сапроненко





Илья Сапроненко, спасатель МАСС:







«Всё зависит от того, как построен график: иногда попадается [дежурить] и в Новый год, и 8 марта, и 23 февраля, мы не выбираем. Работа есть работа, хоть в праздничный, хоть не в праздничный день. А так всё равно стараемся успеть поздравить, даже заехать.





По роду деятельности в этот день (8 марта. — М.М.) мы встречаем не очень счастливых людей. И запомнилась ситуация, что одну очень молодую девушку лет двадцати мы спасали от попытки суицида: мы вовремя приехали, обеспечили доступ бригаде скорой медицинской помощи, которые совместно с нами провели процедуру промывания кишечника… Потом она пришла в себя, поблагодарила нас.





Это было накануне марта, поэтому 8 Марта она уже встретила дома с роднёй. И наверное, парень, из-за которого она решила покончить с собой, был рядом с ней в этот день!».





Инспектор ДПС Александр Маллаев





Александр Маллаев, инспектор ГИБДД по Новосибирской области:







«Накануне праздника службу несли — из пожара пять человек не то чтобы спасли, но помогли выбраться из дома, там было три представительницы прекрасного пола.





Мы патрулировали [улицы села Толмачёво], второй час ночи был, увидели, что горит. Мы разбудили хозяев <…> Напарник вызвал [сотрудников МЧС], а я побежал через забор. Входная дверь уже горела, пришлось через окно — вытаскивали и принимали [людей из дома].





(М.М.: Восьмого марта вы тоже работаете?) Завтра первый рабочий день, потом, восьмого, второй. Потом поеду после смены поздравлять своих в Ордынку».





Врач-реаниматолог Илья Денисов





Илья Денисов, врач-реаниматолог центра нейрохирургии в Новосибирске:







«Работа в праздничные дни, 8 марта например, от обычных в реанимации не отличается, постоянно дежурят врачи, медсёстры, санитарки. Среди врачей-реаниматологов много девушек, и они так же дежурят во все праздничные дни.





[Накануне марта] к нам в клинику поступила девочка десяти лет с опухолью головного мозга, её состояние прогрессивно ухудшалось, она быстро теряла зрение, способность ходить и разговаривать из-за прорастания опухоли в жизненно важные участки головного мозга.





Реаниматолог Илья Денисов





После проведения очень сложной операции по удалению опухоли хирургами и двух месяцев в нашем отделении реанимации, сложного лечения всем нашим коллективом, а работа в реанимации — это коллективная работа… После трудной реабилитации девочка вновь смогла ходить, самостоятельно дышать, у неё полностью восстановилось зрение, через несколько месяцев она вернулась в школу».





Начальник отдела полиции Алексей Захаров





Алексей Захаров, начальник отдела полиции № 6 (Октябрьский) Управления МВД России по Новосибирску, полковник полиции:







«Все 23 года восьмого марта я работаю — как и в другие праздничные дни, и бывают всякие случаи.





Как-то, когда я работал в Дзержинском отделе, 8 марта ко мне забежала начальник инспекции по делам несовершеннолетних — хотя там вовсю подготовка к праздничному концерту — и говорит: "Я получила информацию о несовершеннолетнем, который совершил серию краж аккумуляторов с машин". Мы незамедлительно с начальником ПДН и ещё одним инспектором — тоже женщиной — выехали по проверке данной информации, и в течение часа преступник был задержан. Так женщины в отделе отметили 8 Марта.





Или ещё запомнился случай с грабежом, тоже весной. Преступники скрылись на машине, и это увидела женщина. Она стала преследовать эту машину, остановила её, вызвала сотрудников ГИБДД, данные лица были задержаны, было раскрыто преступление. Такая вот героическая женщина.





Наших женщин в отделе мы по традиции — и в Дзержинском отделе была, и в Октябрьском — собираем их 8 марта в актовом зале, приглашаем творческие коллективы. Дарим цветы, подарки им — так каждый год».





Детский хирург Александр Гриб





Александр Гриб, хирург детской больницы скорой помощи на Красном проспекте:







«Наша больница дежурит круглосуточно — тяжёлого ребёнка могут привезти к нам в любой день, в том числе 8 марта, в любые праздничные дни. Дети с тяжёлыми пневмониями поступали и накануне 8 марта, в дежурные дни. Но это работа, надо понимать, что от нас зависит очень многое: жизнь детей и качество их жизни.







Атмосфера праздника, конечно, должна сохраняться. К празднику мы всё равно готовимся заранее, поздравляем своих близких женщин с замечательным днём, освобождаем их от домашних забот, создаём атмосферу уюта, комфорта, — можно ведь поздравить и после дежурства. [В больнице] бывает, что мы и сами готовим для коллег-девушек».







Волонтёр поискового отряда Дмитрий Никитчук





Дмитрий Никитчук, волонтёр поискового отряда «Маяк»:







«На праздники почти не выпадали поиски — на день рождения супруги я ездил на поиски, было дело, но куда деваться, добрая душа даёт о себе знать. Если вдруг будут поиски 8 марта — думаю, что вторая половина поймёт.





Запомнилась история, связанная с девушками. Было два часа ночи, я только с работы приехал домой, только прилёг, звонок [от командира отряда]: "Дима, до тебя одного дозвонился, поехали". — "Куда?" — "Искать двух девочек". Приехали на место сбора, посовещались с другим отрядом и решили с Павлом [Злобиным — руководителем отряда] на моей машине своим методом подействовать.





Покатались часа два в районе улицы Сухарной, где берег Оби, потом подъехали к жилым кварталам, стали по подъездам ходить. Где-то в 6 утра поворачиваем на главную дорогу — видим двух этих девочек на остановке! Нашлись девчонки».





Пожарные Кирилл Чуриков, Кирилл Захваткин и Николай Карпотин





Начальник пожарно-спасательной части № 1 (ПСЧ-1) МЧС России Кирилл Захваткин, пожарный Кирилл Чуриков и командир отделения Николай Карпотин:







«Мы, получается, спасли женщину накануне 8 Марта. Пожар недавно случился, 3 февраля, был выходной день. Заступил караульный дежурный, и в 11 часов поступил сигнал, что горит квартира в Центральном районе. По прибытии складывалась обстановка такая: из окон 3-го этажа шёл чёрный густой дым, люди просили о помощи с ближайших этажей. И все мы, кто здесь находится, пошли на спасение людей.





В итоге мы спасли 9 человек из горящей квартиры — спасли женщину, оказали ей доврачебную реанимационную помощь и передали скорой, в результате чего она осталась жива.





Николай Карпотин





У нас сменный график и бывает, что дежурим и 23 февраля, и 8 марта зачастую. Мы уже с этим смирились — и если какой-то праздник выпадает на рабочий день, мы его воспринимаем как обычный, что в этом такого? Женщин, которые работают с нами, конечно, поздравляем.





В каждом дежурном карауле у нас есть диспетчер — женщина, которая так же дежурит сутки, принимает звонки. Плюс ещё есть женщины в административной части — мы проводим сначала собрания между сотрудниками, где решается, какой подарок будет вручён. Сейчас наш подарок — ещё секрет».





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