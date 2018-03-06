фоторепортаж

Сильные и красивые: 11 мужчин снялись в нежной фотосессии накануне 8 Марта

И рассказали, как и от чего спасали женщин и девушек

Илья Денисов, врач-реаниматолог центра нейрохирургии
Илья Денисов, врач-реаниматолог центра нейрохирургии

Эти прекрасные и суровые сибиряки каждый день спасают жизни: вытаскивают из пожаров, защищают от преступников и лечат сложные раны. Редакция НГС пригласила именно таких мужчин для самого нежного фотопроекта к 8 Марта. Вооружившись тюльпанами, одиннадцать мужественных героев поздравили девушек и женщин Новосибирска с их праздником, а также рассказали корреспонденту НГС, почему на них не обижаются дамы и какие истории спасения накануне 8 Марта запомнились им больше всего. 

Дмитрий Кононец, волонтёр поискового отряда «Маяк»:


«Никогда не знаешь, когда человек потеряется, когда придёт беда: может и ночью, когда ты спишь, раздаться звонок — надо бежать и делать свою работу. Накануне 8 марта, 7 марта непосредственно, мы занимались поиском человека, и только ближе к часу ночи мы поехали с женой к друзьям.


Утром мы с другом просыпаемся и бежим в магазин, потому что он такую же ошибку совершил, ничего не купив. Но кроме ларька с бальзамами Алтая и цветов [ничего не было] — пришлось купить бальзам и цветы. Но 8 марта всё равно увенчалось успехом, потому что одного человека нашли и объявили поиск снова, уже другого человека.


Волонтёр поискового отряда Дмитрий Кононец
Волонтёр поискового отряда Дмитрий Кононец


Первое время супруга относилась [к работе на поисках] с неким негативом, не верила в то, что это всё возможно, хотя, по сути, сама привела меня в отряд, когда показала ориентировку на пропавшего. Но, когда я начал приводить доводы, что теряются дети и никто не может остаться равнодушным к этому, она начала понимать. Сейчас она меня полностью понимает — когда я говорю, что надо уехать, уже без вопросов: конечно, поезжай».


Анестезиолог-реаниматолог Иван Терещенко
Анестезиолог-реаниматолог Иван Терещенко


Иван Терещенко, анестезиолог-реаниматолог детской больницы скорой помощи на Красном проспекте:


«Восьмого марта мы, как правило, находимся на работе — жена тоже анестезиолог, мы с ней в одной больнице работаем, в одном отделении, поэтому она не обижается на меня.


Год назад в начале марта к нам попал мальчик около 7 лет, которого в школе толкнули, — он упал на штырь, на железную арматуру, [получил] повреждение костей таза и брюшины. Мы совместно работали с хирургами — оперативное лечение было порядка шести часов, плюс в условиях реанимации две недели он провёл. Но всё закончилось успешно!».


Спасатель Илья Сапроненко
Спасатель Илья Сапроненко


Илья Сапроненко, спасатель МАСС:


«Всё зависит от того, как построен график: иногда попадается [дежурить] и в Новый год, и 8 марта, и 23 февраля, мы не выбираем. Работа есть работа, хоть в праздничный, хоть не в праздничный день. А так всё равно стараемся успеть поздравить, даже заехать.


По роду деятельности в этот день (8 марта. — М.М.) мы встречаем не очень счастливых людей. И запомнилась ситуация, что одну очень молодую девушку лет двадцати мы спасали от попытки суицида: мы вовремя приехали, обеспечили доступ бригаде скорой медицинской помощи, которые совместно с нами провели процедуру промывания кишечника… Потом она пришла в себя, поблагодарила нас.


Это было накануне марта, поэтому 8 Марта она уже встретила дома с роднёй. И наверное, парень, из-за которого она решила покончить с собой, был рядом с ней в этот день!».


Инспектор ДПС Александр Маллаев
Инспектор ДПС Александр Маллаев


Александр Маллаев, инспектор ГИБДД по Новосибирской области:


«Накануне праздника службу несли — из пожара пять человек не то чтобы спасли, но помогли выбраться из дома, там было три представительницы прекрасного пола.


Мы патрулировали [улицы села Толмачёво], второй час ночи был, увидели, что горит. Мы разбудили хозяев <…> Напарник вызвал [сотрудников МЧС], а я побежал через забор. Входная дверь уже горела, пришлось через окно — вытаскивали и принимали [людей из дома].


(М.М.: Восьмого марта вы тоже работаете?) Завтра первый рабочий день, потом, восьмого, второй. Потом поеду после смены поздравлять своих в Ордынку».


Врач-реаниматолог Илья Денисов
Врач-реаниматолог Илья Денисов


Илья Денисов, врач-реаниматолог центра нейрохирургии в Новосибирске:


«Работа в праздничные дни, 8 марта например, от обычных в реанимации не отличается, постоянно дежурят врачи, медсёстры, санитарки. Среди врачей-реаниматологов много девушек, и они так же дежурят во все праздничные дни.


[Накануне марта] к нам в клинику поступила девочка десяти лет с опухолью головного мозга, её состояние прогрессивно ухудшалось, она быстро теряла зрение, способность ходить и разговаривать из-за прорастания опухоли в жизненно важные участки головного мозга.


Реаниматолог Илья Денисов
Реаниматолог Илья Денисов


После проведения очень сложной операции по удалению опухоли хирургами и двух месяцев в нашем отделении реанимации, сложного лечения всем нашим коллективом, а работа в реанимации — это коллективная работа… После трудной реабилитации девочка вновь смогла ходить, самостоятельно дышать, у неё полностью восстановилось зрение, через несколько месяцев она вернулась в школу».


Начальник отдела полиции Алексей Захаров
Начальник отдела полиции Алексей Захаров


Алексей Захаров, начальник отдела полиции № 6 (Октябрьский) Управления МВД России по Новосибирску, полковник полиции:


«Все 23 года восьмого марта я работаю — как и в другие праздничные дни, и бывают всякие случаи.


Как-то, когда я работал в Дзержинском отделе, 8 марта ко мне забежала начальник инспекции по делам несовершеннолетних — хотя там вовсю подготовка к праздничному концерту — и говорит: "Я получила информацию о несовершеннолетнем, который совершил серию краж аккумуляторов с машин". Мы незамедлительно с начальником ПДН и ещё одним инспектором — тоже женщиной — выехали по проверке данной информации, и в течение часа преступник был задержан. Так женщины в отделе отметили 8 Марта.


Или ещё запомнился случай с грабежом, тоже весной. Преступники скрылись на машине, и это увидела женщина. Она стала преследовать эту машину, остановила её, вызвала сотрудников ГИБДД, данные лица были задержаны, было раскрыто преступление. Такая вот героическая женщина.


Наших женщин в отделе мы по традиции — и в Дзержинском отделе была, и в Октябрьском — собираем их 8 марта в актовом зале, приглашаем творческие коллективы. Дарим цветы, подарки им — так каждый год».


Детский хирург Александр Гриб
Детский хирург Александр Гриб


Александр Гриб, хирург детской больницы скорой помощи на Красном проспекте:


«Наша больница дежурит круглосуточно — тяжёлого ребёнка могут привезти к нам в любой день, в том числе 8 марта, в любые праздничные дни. Дети с тяжёлыми пневмониями поступали и накануне 8 марта, в дежурные дни. Но это работа, надо понимать, что от нас зависит очень многое: жизнь детей и качество их жизни. 


Атмосфера праздника, конечно, должна сохраняться. К празднику мы всё равно готовимся заранее, поздравляем своих близких женщин с замечательным днём, освобождаем их от домашних забот, создаём атмосферу уюта, комфорта, — можно ведь поздравить и после дежурства. [В больнице] бывает, что мы и сами готовим для коллег-девушек». 


Волонтёр поискового отряда Дмитрий Никитчук
Волонтёр поискового отряда Дмитрий Никитчук


Дмитрий Никитчук, волонтёр поискового отряда «Маяк»:


«На праздники почти не выпадали поиски — на день рождения супруги я ездил на поиски, было дело, но куда деваться, добрая душа даёт о себе знать. Если вдруг будут поиски 8 марта — думаю, что вторая половина поймёт.


Запомнилась история, связанная с девушками. Было два часа ночи, я только с работы приехал домой, только прилёг, звонок [от командира отряда]: "Дима, до тебя одного дозвонился, поехали". — "Куда?" — "Искать двух девочек". Приехали на место сбора, посовещались с другим отрядом и решили с Павлом [Злобиным — руководителем отряда] на моей машине своим методом подействовать.


Покатались часа два в районе улицы Сухарной, где берег Оби, потом подъехали к жилым кварталам, стали по подъездам ходить. Где-то в 6 утра поворачиваем на главную дорогу — видим двух этих девочек на остановке! Нашлись девчонки».


Пожарные Кирилл Чуриков, Кирилл Захваткин и Николай Карпотин
Пожарные Кирилл Чуриков, Кирилл Захваткин и Николай Карпотин


Начальник пожарно-спасательной части № 1 (ПСЧ-1) МЧС России Кирилл Захваткин, пожарный Кирилл Чуриков и командир отделения Николай Карпотин:


«Мы, получается, спасли женщину накануне 8 Марта. Пожар недавно случился, 3 февраля, был выходной день. Заступил караульный дежурный, и в 11 часов поступил сигнал, что горит квартира в Центральном районе. По прибытии складывалась обстановка такая: из окон 3-го этажа шёл чёрный густой дым, люди просили о помощи с ближайших этажей. И все мы, кто здесь находится, пошли на спасение людей.


В итоге мы спасли 9 человек из горящей квартиры — спасли женщину, оказали ей доврачебную реанимационную помощь и передали скорой, в результате чего она осталась жива.


Николай Карпотин 
Николай Карпотин 


У нас сменный график и бывает, что дежурим и 23 февраля, и 8 марта зачастую. Мы уже с этим смирились — и если какой-то праздник выпадает на рабочий день, мы его воспринимаем как обычный, что в этом такого? Женщин, которые работают с нами, конечно, поздравляем.


В каждом дежурном карауле у нас есть диспетчер — женщина, которая так же дежурит сутки, принимает звонки. Плюс ещё есть женщины в административной части — мы проводим сначала собрания между сотрудниками, где решается, какой подарок будет вручён. Сейчас наш подарок — ещё секрет».


Читайте также:


Красивые врачи снялись в мужественной фотосессии к 23 Февраля — авторы хотели показать их как «защитников» и супергероев.

Прочтений: 3797
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено