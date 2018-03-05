«Немец» - броненосец

Тест-драйв: немцы сделали паркетник, похожий на броневик — его можно купить по цене средней «Тойоты»

Концерн BMW выпустил на рынок новый кроссовер X2, который заполнил собой пустовавшее до сих пор место номер два в X-линейке. Этот автомобиль получился самобытным, у него нет спаренной или строенной связки типа X1-3-5 или X4-6. И если нечётные «иксы» — это кроссоверы с классическим кузовом, а чётные — с купеобразным, то BMW X2 являет собой некое новое сочетание пропорций — низкая, придавленная крыша базируется на мощной основе с широким передком, мускулистыми крыльями и развитыми арками. И кто знает, может быть, через пару лет по этим мотивам будет создан какой-нибудь огромный X8. Подробнее о BMW X2 — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Новый кроссовер X2 (предоставлен официальным дилером «Элит Авто Сибирь») по размерам — довольно скромный автомобиль. Базируясь на платформе X1, он получил слегка уменьшенный в длину и высоту кузов — 4360 и 1526 мм. В реальности машина производит впечатление более крупного авто, нежели на картинках, однако его легковая сущность всё равно считывается.













Мощь передка — главная особенность экстерьера X2. Нахмуренные фары, отделённые от радиаторной решетки небольшими перемычками, делают автомобиль шире. А двухярусный бампер с противотуманками в одном уровне и воздухозаборниками в другом, обеспечивает «морде» необходимую кроссоверную высоту.













Корма у автомобиля не такая эффектная. Да, здесь новый бумерангообразный стиль рисунка фонарей вместо ушедших в прошлое полосок, но оптика слишком сильно сходится к центру, скрадывая ширину. Довершает картину крышка багажника, которая с таким контуром выреза кажется несколько игрушечной.















Профиль автомобиля усилен мощными колёсами и развитыми арками, которые подчёркиваются защитным «обвесом» из серого пластика. Подоконная линия чрезвычайно высока — машина приобретает характер этакого броневичка.















Вот и получился свежий образ накачанного кроссовера, который присел, прижался к земле и готовится к стремительному прыжку.















Салон автомобиля при скромных габаритах удалось сделать просторным, по крайней мере спереди. Торпедо кажется большим, но пространство не скрадывает, есть место для коленей, кресла довольно компактные, не раздутые.















Для водителя здесь сделали некое подобие кокпита — центральная консоль обзавелась высокой перегородкой со стороны пассажира. Здесь же, на консоли, традиционная шайба управления мультимедиасистемой, кнопки выбора режимов движения. Рычаг АКП кажется излишне большим и высоким.















Начиная с последнего X3 компания BMW внедряет новые материалы отделки, новые решения по оформлению. Здесь вот почти нет кожи, но интерьер от этого не страдает — какой-то очень фактурный пластик с яркой прострочкой, вставки под карбон, интересные тканевые вставки.















Этот автомобиль оснащен М-пакетом, включающим в себя, в частности, пухлый руль, который практически идеально лежит в руках. Интересно оформлена сердцевина руля — круглая серединка как бы парит в обрамляющей её стальной скобе.















Сзади не так хорошо, как спереди, — мало запаса пространства и над головой, и в ногах. Но есть центральный подлокотник, и в дальней дороге можно комфортно провести время, периодически меняя позу.















Багажник средних размеров, 470 литров. Крышку приводит в движение шустрый электропривод, а пол делится на две части и фиксируется в приподнятом положении: удобно будет доставать что-нибудь из подполья.















Наш X2 оснащён 2-литровым дизелем мощностью 190 л.с. — и этого автомобилю хватает за глаза. Уже с первого прикосновения к педали газа ясно, что автомобиль не только выглядит агрессивно-стремительным — внутри него сидит настоящее шило.















Весь запас тяги (а это 400 Н·м) можно реализовать практически сразу, со старта. Автомобиль, благодаря полному приводу, берёт с места без пробуксовок и дальше показывает хороший эмоциональный разгон. Вроде и не сказать, что эти 7,7 секунды до сотни какие-то космические, но весело.













Весело потому, что здесь жёсткая, некренящаяся подвеска и тяжелеющее в режиме «Спорт» рулевое колесо. Последний эффект с острым рулём имеет явно выраженный характер, а не так, как иногда бывает, — не поймёшь, то ли шатко, то ли валко.















Если отзывчивый руль комфортен в общем-то на любой дорогое, то суровая настройка подвески здесь может хорошенько перетрясти ваше туловище. Этот BMW не любит частой гребёнки, острых краёв, но умеренные плавные ямы, перегибы рельефа он проходит с комфортной собранностью.















Стоит такой автомобиль от 2 миллионов рублей — примерно как и прямые конкуренты типа Mercedes GLA и Audi Q3. Ну или как среднеразмерные кроссоверы Mazda или Toyota в «максималке». На старте вы получите передний привод и бензиновый 140-сильный мотор.















Дизельная полноприводная версия, как у нас, стартует от 2 500 000 рублей. А если прибавить немножко опций, пару-тройку пакетов — выйдет под 3 миллиона.





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