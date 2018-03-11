Десятки жителей Новосибирска готовы отдать собственную почку за вознаграждение — объявления они размещают на специальном сайте по обмену органами. Большинство потенциальных доноров отказываются общаться — вполне возможно, что за их профилями скрываются мошенники. Но есть люди, которые просто отчаялись заработать другими способами. Один из таких сибиряков поделился с НГС, что заставило его пойти на продажу почки, а врач и юрист рассказали, почему система трансплантации органов в Новосибирской области всё равно не позволит ему это сделать.

«Срочно, серьёзность вопроса, почка! Семь лет не употреблял вообще спиртного, жалоб ни разу на почки не было!» — гласит объявление 35-летнего сибиряка на сайте «база-доноров.рф». Подобных сообщений от новосибирцев на этом сайте десятки, а от жителей других городов России — сотни. Все они хвалятся богатырским здоровьем и отсутствием вредных привычек и готовы предоставить все необходимые анализы. Но взамен авторы объявлений требуют «достойное вознаграждение», как правило, миллионы рублей («помогу с почкой, а вы помогите с деньгами»).







Большая часть объявлений от мужчин разного возраста, от 20 до 40 лет, единицы принадлежат женщинам.





Как правило, они указывают электронную почту, в редких случаях — мобильный телефон. Корреспондент НГС дозвонилась до десяти новосибирцев, готовых продать почку на этом сайте, — пятеро сказали, что их объявление уже не актуально, ещё двое — что не размещали сообщения о продаже органа, один человек попросил заплатить деньги за его историю, и только двое подтвердили свои намерения.







Один из них вкратце отметил, что на этот шаг его заставила пойти непростая жизненная ситуация, но подробнее не стал рассказывать, сославшись на занятость. Второй новосибирец представился Александром и на условиях анонимности рассказал, что готов продать почку ради лечения сына.







«Не больше миллиона и не меньше [я хочу за почку]. Меня не интересует обогащение в личных целях. Мне своё здоровье не жалко, вот у сына порок сердца.





Я волнуюсь о его здоровье. Пришлось в кредиты залезть — угрозы сыплются, да ещё какие угрозы!» — рассказал НГС Александр.







Автор объявления добавил, что ему 35 лет и он работает механиком — зарплата редко превышает 35 тысяч рублей в месяц. Его жена лишилась работы, сейчас она вынуждена сидеть с сыновьями — одному из них нужна реабилитация после хирургического лечения, другого нужно собирать в школу.





Сибиряк хотел также помочь отцу с болезнью мозга, но говорит, что и так не может погасить долги.







«Мне нужен фундамент, я должен быть уверен за семью. (Но может ли случиться так, что вы пожалеете о решении продать почку? — М.М.) Нет, никогда. Мне нужен фундамент, я должен быть уверен за семью. Сама процедура? Не пугает», — заверил он.







Однако, по словам Александра, кроме корреспондента НГС ранее ему позвонили лишь мошенники, которые желали нажиться на его беде.







В законе РФ о трансплантации сказано, что органы и ткани человека нельзя продавать и покупать — за это предусмотрена уголовная ответственность, напоминает новосибирский адвокат по медицинским делам Юлия Казанцева. Также 120-я статья УК РФ запрещает принуждать человека отдавать свои органы для трансплантации — санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.







Законно трансплантацию органов в Новосибирске проводят только в областной больнице и в клинике Мешалкина





«Но сам Уголовный кодекс на самом не содержит статей, когда человек самостоятельно предлагает свои органы <…>





Когда принуждают к изъятию, да, за это предусмотрена уголовная ответственность, а если человек сам, по своему усмотрению, — [ответственность не предусмотрена]», — говорит эксперт.







По словам Юлии Казанцевой, в её практике и по опыту коллег в Новосибирске не было инцидентов, когда продавец почки получал бы уголовное наказание. Но она предупредила, что в любом случае человек, который хочет стать донором почки за деньги, сильно рискует нарваться на мошенников — поскольку с ним вряд ли заключат выгодный для него договор.







«Если это всё идёт через какие-то серые, чёрные схемы, я думаю, что навряд ли кто-то заключает договор, это всё на устной договорённости.





И естественно, здесь есть риски остаться без почки и без денег», — предупредила адвокат.







Она добавила, что сайт, подобный «Базе доноров», сложно привлечь к уголовной ответственности, но можно к административной — например, из-за того, что на сайте с объявлениями медицинского характера нет обязательной пометки «Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом».





Законы запрещают не только продавать органы, но и принуждать людей к этому





Кроме того, законодательство прописывает, что у живого донора можно изъять орган для трансплантации, только если он находится с реципиентом в генетической, то есть родственной связи — за исключением случаев пересадки костного мозга.







По оценке главного трансплантолога Новосибирской области Александра Быкова, за год в регионе удаётся провести 70 трансплантаций пациентам, чью жизнь может спасти только пересадка органа, — цифры не меняются уже несколько лет.







«Это значительно меньше реальной потребности пациентов. Основная причина столь небольшого количества трансплантаций — малая доступность донорских органов от посмертных доноров. <…> Подбор донорского органа осуществляется индивидуально и по очень многим параметрам, поэтому не редкость, что пациенты длительно ожидают трансплантации. Летальность существует в группе пациентов, которые ожидают трансплантацию печени или сердца,





так как не существует методов лечения, позволяющих на длительное время заменить такую пересадку»,





— рассказал врач.







При этом смертность среди пациентов, ожидающих трансплантацию почки, низкая, поскольку у них есть альтернативное лечение — диализными методами.







Александр Быков напомнил, что в НСО трансплантации почек и печени выполняет областная больница, а трансплантацией сердца занимается клиника Мешалкина. Иногда орган приходится перевозить из соседнего региона — в случае, когда состояние больного требует немедленной пересадки, а донорских органов в городе в этот момент нет.







«Как правило, в данном случае речь идёт о трансплантации печени либо сердца. [Важно] не допустить потерю функционально-пригодного органа, если он не востребован на одной территории, стараться передать его на другую территорию с соблюдением сроков консервации (это касается в первую очередь трансплантатов почек)», — заключил главный трансплантолог.







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