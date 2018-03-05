Полные прилавки нежности

В гипермаркеты Новосибирска завезли цветы к 8 Марта — НГС узнал, где и какие букеты дешевле

В магазинах города уже началась предпразднечная суета — к Международному женскому дню гипермаркеты один за одним выставили вёдра цветов, устроили распродажу сладостей, шампанского и кухонной утвари. Закупаются цветами и конфетами новосибирцы не только для родных и возлюбленных; последние годы каждая компания устраивает шумные гендерные праздники: 23 Февраля уже отметили, осталось поздравить дам. А цветы — самый универсальный подарок при небольшом бюджете. Корреспонденты НГС побывали в четырёх популярных гипермаркетах и двух супермаркетах и выяснили, где недалеко от дома можно выгодно купить букеты к празднику.

Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


За несколько дней до 8 Марта крупные магазины начинают продавать готовые букеты. Как самый ходовой товар цветы в каждом магазине поставили сразу на входе. В «Мегасе» подошли к раскладке товара с долей иронии: рядом с цветами распродажа коробок конфет и сковородок, а сбоку целый стеллаж шампанского. Видимо, чтоб уж точная любимая была довольна в Женский день. Готовые букеты здесь можно найти от 259,9 до 759 рублей, и все якобы со скидкой. 


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


Фаворит праздника однозначно тюльпан — стоимость одного цветка колеблется в магазинах от 24,9 до 29,9 рубля. Мужчинам на заметку: в «Мегасе» тюльпаны дешевле всего, за один цветок просят 24,9 рубля, продают в упаковках по 3, 5, 7, 9 и 11 штук в букете — купил один, и можно подарить по цвточку каждой женщине в отделе. Три тюльпана в упаковке обойдутся всего в 79,7 рубля, а самый большой букет из 11 цветов — всего 278,9 рубля.


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


За 99 рублей здесь предлагают 15 нарциссов, однако бутоны у них еле распустились. За девять роз высотой 40 сантиметров, привезённых в Сибирь из Кении, просят всего 299,9 рубля, но, если быть честными, долгая дорога до Новосибирска явно отразилась на розовых лепестках.


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


В «Метро Кэш энд Керри» выбор небогат, да и тюльпаны здесь дороже — 29,9 рубля за штуку. Зато бутоны ещё не успели распуститься, у таких цветов лепестки не опадут через день дома.


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


«Ашан» пошёл дальше: выставил цветы не на входе, а развернул небольшой цветочный базар недалеко от фуд-корта «МЕГИ» перед своими кассами. Тюльпан тут всего на 90 копеек дешевле, чем в «Метро», зато здесь собрано наибольшее количество расцветок: от привычных жёлтых, белых и красных до различных оттенков розового и сиреневого, а также с переходами из красного в жёлтый и из розового в белый.


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


Веточка хризантемы тут стоит 99 рублей, как и короткие розы. А вот розы высотой 70 сантиметров продают уже по 119 рублей. Дешевле всего из высоких цветов альстромерии — за них просят всего 88 рублей. В соседний «Леруа Мерлен» букеты обещали подвезти только к вечеру 5 марта.


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


На прилавках «Быстронома» есть самый весенний цветок — мимоза, другие магазины отчего-то позабыли о любви сибиряков к этому ярко-жёлтому цветку. Веточки здесь продают по 149,9 рубля по карте постоянного покупателя и за 176,35 рубля — для всех остальных.


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


За каждый тюльпан из «Быстронома» придётся выложить 26,9 рубля, больше всего здесь розовых и жёлтых.


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


Возле цветочного прилавка в «Ленте» на проезде Энергентиков толпятся покупатели — мужчины набирают по 3–4 букета тюльпанов, хризантем и лилий. По многим покупателям видно, что послали их по заданию рабочего коллектива: букеты берут второпях, почти не глядя, но всегда одинаковой расцветки, чтоб никому не было обидно, что кому-то достался особенный цветок. Букет из 25 тюльпанов здесь стоит 649,99 рубля, то есть выходит почти по 26 рублей за штуку. Также есть букеты с меньшим количеством цветов.


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


Ирисы в гипермаркетах — редкая находка. Их бутоны почти не распустились, а стоит один такой букет из девяти цветков 249,99 по скидочной карте и 315,79 без неё.


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


Три хризантемы в упаковке обойдутся также в 249,99 рубля. А вот нарциссы в «Ленте» дороже, чем в других магазинах, — за 11 штук просят 249,99 рубля, хотя в остальных местах такой же букет можно приобрести всего за сотню. В среднем готовые букеты здесь обойдутся от 250 до 400 рублей. 


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


В «Гиганте» через дорогу выбор скуднее: тюльпанов по 24,9 рубля стоит всего одно ведро, остальное — розы и нарциссы, которые больше похожи на палочки: пока бутоны совсем не раскрылись и больше напоминают почки. Зато 15 штук за 99 рублей.


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


Если и ехать в «Гигант» за цветами, то на Бердское шоссе. Там в выходные семь роз высотой 40 сантиметров стоили 229 рублей даже без скидочной карты. Составные букеты по акции были по 259,9 и 399,9 рубля — перечёркнутые цены на этикетках значатся 417 и 643 рубля соответственно. 


Полные прилавки нежности (фоторепортаж)


Не отстают и супермаркеты у дома — в «Ярче» выставили букеты по 129 рублей.


Накануне Дня всех влюблённых представители крупных цветочных сетей предупреждали, что стоимость цветов будет выше, чем в другие дни, — зарубежные поставщики, зная, что в России в феврале и марте целая череда праздников, специально завышают стоимость для оптовиков.


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