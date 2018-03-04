Парк путинского периода

Новосибирцам сделают две набережных и сквер на месте картофельного поля — если они пойдут на выборы

В воскресенье, 18 марта, новосибирцы получат на избирательных участках не только бюллетени с именами кандидатов в президенты: одновременно с главой страны им предстоит выбрать, в каком порядке будут благоустраивать городские парки, скверы, бульвары и улицы. В программу федерального финансирования благоустройства попало 10 площадок, но выбрать из них можно будет только одну: территория, занявшая первое место, преобразится в первую очередь. Часть из них хорошо известна всем горожанам, другие же с трудом можно найти на карте. Корреспонденты НГС побывали на всех 10 площадках и изучили предложения архитекторов — читатели уже сейчас могут решить, где им хотелось бы прогуляться больше всего.

Идея благоустройства города, начавшаяся с набережной, растёт как снежный ком: в марте новосибирцам предстоит выбрать, какой из парков и скверов изменится первым, отметив его в специальном бюллетене на избирательном участке.





Подобное голосование в городе проводится впервые — и впервые на таких скоростях. В середине января в мэрии только начали принимать предложения от горожан, а уже 22 февраля самые популярные из них в каждом из районов сформировали список, с которым затем работали молодые архитекторы НГУАДИ. С 5 по 7 марта в районных администрациях их предложения окончательно обсудят жители, а затем новосибирцам предстоит проголосовать за лучший, по их мнению, концепт. При этом, заверил начальник информационно-аналитического отдела мэрии Новосибирска Кирилл Наконечный, все 10 проектов в любом случае будут реализованы до 2022 года, а от голосования 18 марта зависит только их очерёдность.





Часть территорий уже включали в планы на благоустройство, но перед новым годом федеральный Минстрой внезапно изменил требования, и всё пришлось «переигрывать». «В 2017 году логика развивалась в рамках одних правил, за два-три дня до нового года эти правила изменились. Нам пришлось исполнять, потому что и деньги, и требования приходят оттуда», — объяснил Кирилл Наконечный.





Полностью проекты опубликованы на сайте «Зелёный Новосибирск» — там же можно найти адреса участков для голосования. Организовать его на всех избирательных участках, по словам главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анны Терешковой, по закону было невозможно. Но в мэрии пообещали обеспечить каждый из них инструкцией о том, где можно будет проголосовать за понравившийся сквер или парк.





Дзержинский район: пойма реки Каменки





Хотя в центре промышленной Дзержинки этот уголок выглядит весьма живописно, особой популярностью зимой он, похоже, не пользуется: встретить здесь гуляющих не удалось, а намёки на дорожки оказались засыпаны свежим снегом по колено





Выбор площадки для благоустройства в Дзержинском районе сопровождался скандалом: пойма реки Каменки недосчиталась целой тысячи голосов, из-за чего в лидеры прорвался сад Дзержинского. В мэрии инцидент сочли махинацией, глава района лишился кресла, а голоса пришлось пересчитывать.





Вместо людей корреспондентов НГС встретила целая стая снегирей, а под мостом, соединяющим улицу Трикотажстроя с Комбинатской, в окружении гаражей обосновалось целое поселение уток





«Обиженная» пойма Каменки — огромная территория от заправки на улице Волочаевской до улицы Королёва. С одной стороны небольшой долины в районе того места, где река скрывается под землёй, уходит вверх частный сектор, с другой высятся новостройки. Разработчики проекта предложили сделать в долине экопарк «Природный остров» и благоустроить только по периметру, оставив нетронутой природу в центре — «чтобы не нарушать сложившееся экосообщество флоры и фауны».





Схема благоустройства поймы Каменки





Вдоль реки проложат тропу здоровья





Чтобы сделать территорию более доступной, построят тротуар на Комбинатской, который соединит два берега Каменки и выйдет к улице Бориса Богаткова. Вдоль реки проложат тропу здоровья со смотровыми площадками и беседками. Гаражи напротив дома на Есенина, 12 должна заменить парковка на 68 машин, а за ней авторы предложили сделать спортплощадку и детские площадки.





Железнодорожный и Центральный районы: улица Ленина и бульвар на Красном проспекте







Площадь перед кинотеатром «Победа» — одно из предложений архитекторов





Как бы жарко ни спорили половину прошлого года новосибирцы о проектах благоустройства улицы Ленина и бульвара Красного проспекта от площади инженера Будагова до площади Ленина, они всё равно стали лидерами по заявкам от жителей районов. Подробно об этих многостраничных концепциях НГС уже писал — с тех пор изменились лишь детали.





Заельцовский район: парк культуры и отдыха «Заельцовский»







Детская железная дорога в Заельцовском парке





Заельцовский парк — одна из основных точек притяжения горожан, так что нет ничего удивительного в том, что его благоустройства ждут больше, чем «Сквера семьи» в «Стрижах» или большой части того же Красного проспекта, который проходит в границах Заельцовского района.







В плане благоустройства парка учли даже скоростной трамвай и сложную развязку, которые планируются пока в весьма отдалённой перспективе





Между тем, отмечают авторы концепции, парк уже устарел — в нём нет навигации и зонирования, чтобы семьи с маленькими детьми не конфликтовали, к примеру, с собачниками, а пешеходы не сталкивались на одной дорожке с велосипедистами. При этом парк должен быть одинаково доступен для всех новосибирцев, включая слабовидящих и маломобильных.





Одна из зон парка в предложении архитекторов





По замыслу архитекторов, в Заельцовском парке должны оборудовать площадку для выгула и тренировки собак и поляны для пикников, установить навесы для тихого отдыха и детские площадки, выделить зону для палаточного лагеря. Кроме того, авторы рекомендовали построить комнату матери и ребёнка и развивать этнотропу.





Калининский район: озеро Мышкино







Зимой небольшое озеро скрыто под снегом, но окрестности у него всё равно живописные — это единственное «парковое место» в округе, рассказали местные жители





Большинство новосибирцев, вероятнее всего, о таком озере даже не слышали — в справочнике 2ГИС оно, например, не отмечено. Озеро находится на краю Пашино, между 11-м Магистральным переулком, территорией СНТ «Заря-1» и Пашинским бором.







Рядом с озером есть лыжная база, и даже в будний день по бору бегает немало лыжников





Лучше всего, конечно, озеро и его окрестности выглядят летом, когда они не погребены под снегом, но и зимой здесь довольно живописно: на белой равнине небольшими группами растут раскидистые сосны, между ними бегают лыжники (рядом с озером работает лыжная база) и дружелюбные — корреспонденты НГС проверили — собаки.





Возле озера сделают полноценную набережную





О том, что Мышкино попало в программу благоустройства, местные жительницы Наталья и Надежда узнали от нас и признали, что это место действительно не выглядит ухоженным. «Очень хотелось бы, <…> может, лавочек, дорожек», — говорит Надежда. «[Фонари] стоят, но не горят. Возле озера вообще нет освещения», — добавила Наталья.







Территорию благоустройства архитекторы предложили расширить, включив в неё Пашинский бор

Спорт и рыбалку авторы проекта предложили сохранить, дополнив территорию детской площадкой и сценой для мероприятий. На озере может появиться набережная и пирс, а прогулочные зоны должна соединить аллея. Сосны могут разнообразить ивы у озера и другие деревья и кустарники, а на въезде на 11-й Магистральный переулок должна появиться парковка. При этом существующую территорию архитекторы предлагают расширить, включив в неё Пашинский бор — до территории СНТ «Заря-2».







Кировский район: Сквер кировчан и городок аттракционов







Местные жители пожаловались на недостаток зелени в сквере и предложили построить фонтан на месте непонятной бетонной конструкции





Дисперсный парк на Затулинке архитекторы предложили обустроить ещё в 2016 году. Эту территорию они прорабатывали вместе с набережной, Красным проспектом и улицей Ленина, она уже была включена в федеральную программу.







В территорию благоустройства кроме сквера включили и городок аттракционов, хотя в первоначальной концепции парк тянется вдоль улицы Зорге ещё и по территории поликлиники





По словам местных жителей, когда-то в нынешнем Сквере кировчан сажали картошку, а сейчас он подчиняется администрации ПКиО «Бугринская роща», так что дорожки после снегопада тут чистят вовремя и специальными машинами. Сквер довольно популярен: и в будний день в нём гуляют горожане с собаками и мамы с детьми, через него проходит много пешеходов.







Вариант преображения одной из частей сквера





Местные жители ждут больше зелени, лавочек и света. «Эти фонари нефункциональные, они давно разбиты, — кивает на невысокие парковые фонарики местная жительница Марианна. — Сейчас аллею сделали, несколько фонарей добавилось, немного светлее стало, а так основная территория не освещается».







Дорожки будут имитировать несуществующую здесь реку





Все эти пожелания в концепции учтены. Дополнительно должны сделать детскую и спортивную площадки, выделить зону для выставок и ярмарок, а дорожки вымостить, имитируя русло реки Тулы.





Ленинский район: монумент Славы







Сквер Славы — самая богатая на памятники территория в списке





Монумент Славы — ещё одно знаковое для города место: если здесь регулярно бывают и не все новосибирцы, то знает о нём наверняка каждый. Правда, тут перед городом встаёт проблема — сквер насыщен памятниками.







Благоустраивать памятники закон запрещает, поэтому архитекторы предложили заняться дорожками и малыми формами





«Мы делали заявку [начальнику управления госохраны объектов культурного наследия области Александру] Кошелеву, который нам сказал, что сам монумент нельзя трогать как памятник архитектуры, но есть территория вокруг него, которая как раз, если выиграет этот проект, будет вся благоустроена в рамках программы комфортной городской среды в соответствии с замечаниями Кошелева», — пояснила Анна Терешкова.







В сквере должны создать новые зоны для отдыха и сделать их доступными для всех горожан





Сквер Славы в целом довольно благоустроенное место, поэтому в концепции в основном усовершенствования: дорожки, дренаж, адаптация сквера для новосибирцев с ограниченными возможностями и модернизация клумб, а также добавление, например, лавочек.





Октябрьский район: Инюшенский бор







По бору сегодня скорее куда-то спешат, а не гуляют





Инюшенский бор, согласно границам в дизайн-проекте, благоустроят от улицы Выборной до реки Камышенки, между зданиями на Выборной, 100 и 102. Верхняя часть бора, со спортивной школой, отмечена, очевидно, как перспективная.







Местные жительницы Любовь Петровна и Валентина Герасимовна рассказали, что идею обсуждают уже давно: дорожки уже несколько лет обещают заасфальтировать, а бор — проредить.







В парке должно открыться кафе, а у реки предложили сделать зону отдыха с лавочками





Сейчас по Инюшенскому бору скорее ходят по прямой из пункта А в пункт Б, чем гуляют: дорожки ведут к остановке, к магазину, к школе, к станции электрички. Вокруг них — плотные заросли сосен и клёнов, и только в центре небольшая полянка, где все тропы пересекаются.







Так могут выглядеть дорожки и площадка в центре парка





В центре будущего парка предложили поставить площадь-сцену, к которой со всех сторон должны вести пешеходные дорожки, отдельные зоны отдыха могут появиться у реки, ближе к реке наметили и зону для пикника, а возле двух входов — со стороны остановки на Выборной и со стороны жилых домов — должны появиться биотуалеты.





Первомайский район: набережная Ини







Спуститься к Ине здесь непросто, но местных жителей, похоже, не пугают трудности





Больше всего голосов жителей Первомайки собрала идея благоустроить набережную Ини возле домов № 3 , 5, 7 и 9 на улице Заречной. В концепции она гораздо длиннее — тянется примерно до улицы Молодогвардейской. Местные жители ждут набережную уже несколько лет — она планировалась здесь ещё с начала строительства микрорайона «Весенний», но до сих пор не построена.







Строительство набережной разбили на четыре этапа, первый из них приходится как раз на выбранную территорию у новостроек





В прошлом году здесь заасфальтировали площадку, но на ней в основном паркуют автомобили. «Я бы, конечно, желала, чтобы было благоустройство берега, чтобы у нас был выход к воде, потому что мы живём рядом с рекой, а к воде спуститься с детьми не можем», — посетовала жительница одной из новостроек Альбина.







Архитекторы предложили сделать у воды места не только для прогулок, но и для рыбалки





Архитекторы предложили сохранить зелёный островок в районе частного сектора, благоустроить памятник ирменской культуры, который нашли между домами на Заречной, 9 и 13, и оборудовать спортивный парк. Нижний парк, с площадкой для выгула собак, туалетом, смотровой площадкой, местами для рыбалки, солнечных ванн и пикников, приходится как раз на территорию вдоль домов № 3 , 5, 7 и 9. При этом высота берега позволит сделать набережную многоуровневой и разделить потоки пешеходов и, например, велосипедистов.





Советский район: сквер на Демакова







Как и несколько других площадок, будущий сквер на Демакова сегодня — всего лишь проходная зона с деревьями





Сквер возле дома на улице Демакова, 1 город получил буквально недавно: в начале года Росимущество передало его местным властям, отказавшись от идеи продать под строительство.







Архитекторы предложили не только проложить в сквере дорожки, но и сделать водоёмы





Сегодня он не благоустроен: люди проходят по узким тропинкам в снегу, не задерживаясь, а фонари и лавочки есть только возле памятника Герою Советского Союза Александру Демакову, на углу.







Пустырь в ближайшие годы должен превратиться в полноценную зону отдыха





Архитекторы предложили сделать из пустыря с несколькими группами деревьев полноценный сквер: здесь запланировали, например, экспозиции из ботанического сада и водоёмы, в центре разместили площадку-сцену, а со стороны улицы Российской — спортплощадку.





Какую из территорий нужно благоустроить первой?

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Улицу Ленина.

Заельцовский парк.

Озеро Мышкино.

Сквер кировчан и Затулинский городок аттракционов.

Монумент Славы.

Инюшенский бор.

Набережную Ини.

Сквер на Демакова.

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