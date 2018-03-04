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Парк путинского периода

Новосибирцам сделают две набережных и сквер на месте картофельного поля — если они пойдут на выборы

Таким может быть сквер на Красном проспекте — там, где сегодня стоит скульптура с соболями
Таким может быть сквер на Красном проспекте — там, где сегодня стоит скульптура с соболями

В воскресенье, 18 марта, новосибирцы получат на избирательных участках не только бюллетени с именами кандидатов в президенты: одновременно с главой страны им предстоит выбрать, в каком порядке будут благоустраивать городские парки, скверы, бульвары и улицы. В программу федерального финансирования благоустройства попало 10 площадок, но выбрать из них можно будет только одну: территория, занявшая первое место, преобразится в первую очередь. Часть из них хорошо известна всем горожанам, другие же с трудом можно найти на карте. Корреспонденты НГС побывали на всех 10 площадках и изучили предложения архитекторов — читатели уже сейчас могут решить, где им хотелось бы прогуляться больше всего.

Идея благоустройства города, начавшаяся с набережной, растёт как снежный ком: в марте новосибирцам предстоит выбрать, какой из парков и скверов изменится первым, отметив его в специальном бюллетене на избирательном участке.


Подобное голосование в городе проводится впервые — и впервые на таких скоростях. В середине января в мэрии только начали принимать предложения от горожан, а уже 22 февраля самые популярные из них в каждом из районов сформировали список, с которым затем работали молодые архитекторы НГУАДИ. С 5 по 7 марта в районных администрациях их предложения окончательно обсудят жители, а затем новосибирцам предстоит проголосовать за лучший, по их мнению, концепт. При этом, заверил начальник информационно-аналитического отдела мэрии Новосибирска Кирилл Наконечный, все 10 проектов в любом случае будут реализованы до 2022 года, а от голосования 18 марта зависит только их очерёдность.


Часть территорий уже включали в планы на благоустройство, но перед новым годом федеральный Минстрой внезапно изменил требования, и всё пришлось «переигрывать». «В 2017 году логика развивалась в рамках одних правил, за два-три дня до нового года эти правила изменились. Нам пришлось исполнять, потому что и деньги, и требования приходят оттуда», — объяснил Кирилл Наконечный.


Полностью проекты опубликованы на сайте «Зелёный Новосибирск» — там же можно найти адреса участков для голосования. Организовать его на всех избирательных участках, по словам главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анны Терешковой, по закону было невозможно. Но в мэрии пообещали обеспечить каждый из них инструкцией о том, где можно будет проголосовать за понравившийся сквер или парк.


Дзержинский район: пойма реки Каменки


Хотя в центре промышленной Дзержинки этот уголок выглядит весьма живописно, особой популярностью зимой он, похоже, не пользуется: встретить здесь гуляющих не удалось, а намёки на дорожки оказались засыпаны свежим снегом по колено
Хотя в центре промышленной Дзержинки этот уголок выглядит весьма живописно, особой популярностью зимой он, похоже, не пользуется: встретить здесь гуляющих не удалось, а намёки на дорожки оказались засыпаны свежим снегом по колено


Выбор площадки для благоустройства в Дзержинском районе сопровождался скандалом: пойма реки Каменки недосчиталась целой тысячи голосов, из-за чего в лидеры прорвался сад Дзержинского. В мэрии инцидент сочли махинацией, глава района лишился кресла, а голоса пришлось пересчитывать.


Вместо людей корреспондентов НГС встретила целая стая снегирей, а под мостом, соединяющим улицу Трикотажстроя с Комбинатской, в окружении гаражей обосновалось целое поселение уток
Вместо людей корреспондентов НГС встретила целая стая снегирей, а под мостом, соединяющим улицу Трикотажстроя с Комбинатской, в окружении гаражей обосновалось целое поселение уток


«Обиженная» пойма Каменки — огромная территория от заправки на улице Волочаевской до улицы Королёва. С одной стороны небольшой долины в районе того места, где река скрывается под землёй, уходит вверх частный сектор, с другой высятся новостройки. Разработчики проекта предложили сделать в долине экопарк «Природный остров» и благоустроить только по периметру, оставив нетронутой природу в центре — «чтобы не нарушать сложившееся экосообщество флоры и фауны».


Схема благоустройства поймы Каменки
Схема благоустройства поймы Каменки


Вдоль реки проложат тропу здоровья
Вдоль реки проложат тропу здоровья


Чтобы сделать территорию более доступной, построят тротуар на Комбинатской, который соединит два берега Каменки и выйдет к улице Бориса Богаткова. Вдоль реки проложат тропу здоровья со смотровыми площадками и беседками. Гаражи напротив дома на Есенина, 12 должна заменить парковка на 68 машин, а за ней авторы предложили сделать спортплощадку и детские площадки.


Железнодорожный и Центральный районы: улица Ленина и бульвар на Красном проспекте


Площадь перед кинотеатром «Победа» — одно из предложений архитекторов
Площадь перед кинотеатром «Победа» — одно из предложений архитекторов


Как бы жарко ни спорили половину прошлого года новосибирцы о проектах благоустройства улицы Ленина и бульвара Красного проспекта от площади инженера Будагова до площади Ленина, они всё равно стали лидерами по заявкам от жителей районов. Подробно об этих многостраничных концепциях НГС уже писал — с тех пор изменились лишь детали. 


Заельцовский район: парк культуры и отдыха «Заельцовский»


Детская железная дорога в Заельцовском парке
Детская железная дорога в Заельцовском парке


Заельцовский парк — одна из основных точек притяжения горожан, так что нет ничего удивительного в том, что его благоустройства ждут больше, чем «Сквера семьи» в «Стрижах» или большой части того же Красного проспекта, который проходит в границах Заельцовского района.


В плане благоустройства парка учли даже скоростной трамвай и сложную развязку, которые планируются пока в весьма отдалённой перспективе
В плане благоустройства парка учли даже скоростной трамвай и сложную развязку, которые планируются пока в весьма отдалённой перспективе


Между тем, отмечают авторы концепции, парк уже устарел — в нём нет навигации и зонирования, чтобы семьи с маленькими детьми не конфликтовали, к примеру, с собачниками, а пешеходы не сталкивались на одной дорожке с велосипедистами. При этом парк должен быть одинаково доступен для всех новосибирцев, включая слабовидящих и маломобильных.


Одна из зон парка в предложении архитекторов
Одна из зон парка в предложении архитекторов


По замыслу архитекторов, в Заельцовском парке должны оборудовать площадку для выгула и тренировки собак и поляны для пикников, установить навесы для тихого отдыха и детские площадки, выделить зону для палаточного лагеря. Кроме того, авторы рекомендовали построить комнату матери и ребёнка и развивать этнотропу.


Калининский район: озеро Мышкино


Зимой небольшое озеро скрыто под снегом, но окрестности у него всё равно живописные — это единственное «парковое место» в округе, рассказали местные жители
Зимой небольшое озеро скрыто под снегом, но окрестности у него всё равно живописные — это единственное «парковое место» в округе, рассказали местные жители


Большинство новосибирцев, вероятнее всего, о таком озере даже не слышали — в справочнике 2ГИС оно, например, не отмечено. Озеро находится на краю Пашино, между 11-м Магистральным переулком, территорией СНТ «Заря-1» и Пашинским бором.


Рядом с озером есть лыжная база, и даже в будний день по бору бегает немало лыжников
Рядом с озером есть лыжная база, и даже в будний день по бору бегает немало лыжников


Лучше всего, конечно, озеро и его окрестности выглядят летом, когда они не погребены под снегом, но и зимой здесь довольно живописно: на белой равнине небольшими группами растут раскидистые сосны, между ними бегают лыжники (рядом с озером работает лыжная база) и дружелюбные — корреспонденты НГС проверили — собаки.


Возле озера сделают полноценную набережную
Возле озера сделают полноценную набережную


О том, что Мышкино попало в программу благоустройства, местные жительницы Наталья и Надежда узнали от нас и признали, что это место действительно не выглядит ухоженным. «Очень хотелось бы, <…> может, лавочек, дорожек», — говорит Надежда. «[Фонари] стоят, но не горят. Возле озера вообще нет освещения», — добавила Наталья.


Территорию благоустройства архитекторы предложили расширить, включив в неё Пашинский бор

Спорт и рыбалку авторы проекта предложили сохранить, дополнив территорию детской площадкой и сценой для мероприятий. На озере может появиться набережная и пирс, а прогулочные зоны должна соединить аллея. Сосны могут разнообразить ивы у озера и другие деревья и кустарники, а на въезде на 11-й Магистральный переулок должна появиться парковка. При этом существующую территорию архитекторы предлагают расширить, включив в неё Пашинский бор — до территории СНТ «Заря-2».


Кировский район: Сквер кировчан и городок аттракционов


Местные жители пожаловались на недостаток зелени в сквере и предложили построить фонтан на месте непонятной бетонной конструкции
Местные жители пожаловались на недостаток зелени в сквере и предложили построить фонтан на месте непонятной бетонной конструкции


Дисперсный парк на Затулинке архитекторы предложили обустроить ещё в 2016 году. Эту территорию они прорабатывали вместе с набережной, Красным проспектом и улицей Ленина, она уже была включена в федеральную программу.


В территорию благоустройства кроме сквера включили и городок аттракционов, хотя в первоначальной концепции парк тянется вдоль улицы Зорге ещё и по территории поликлиники
В территорию благоустройства кроме сквера включили и городок аттракционов, хотя в первоначальной концепции парк тянется вдоль улицы Зорге ещё и по территории поликлиники


По словам местных жителей, когда-то в нынешнем Сквере кировчан сажали картошку, а сейчас он подчиняется администрации ПКиО «Бугринская роща», так что дорожки после снегопада тут чистят вовремя и специальными машинами. Сквер довольно популярен: и в будний день в нём гуляют горожане с собаками и мамы с детьми, через него проходит много пешеходов.


Вариант преображения одной из частей сквера
Вариант преображения одной из частей сквера


Местные жители ждут больше зелени, лавочек и света. «Эти фонари нефункциональные, они давно разбиты, — кивает на невысокие парковые фонарики местная жительница Марианна. — Сейчас аллею сделали, несколько фонарей добавилось, немного светлее стало, а так основная территория не освещается».


Дорожки будут имитировать несуществующую здесь реку
Дорожки будут имитировать несуществующую здесь реку


Все эти пожелания в концепции учтены. Дополнительно должны сделать детскую и спортивную площадки, выделить зону для выставок и ярмарок, а дорожки вымостить, имитируя русло реки Тулы.


Ленинский район: монумент Славы


Сквер Славы — самая богатая на памятники территория в списке
Сквер Славы — самая богатая на памятники территория в списке


Монумент Славы — ещё одно знаковое для города место: если здесь регулярно бывают и не все новосибирцы, то знает о нём наверняка каждый. Правда, тут перед городом встаёт проблема — сквер насыщен памятниками.


Благоустраивать памятники закон запрещает, поэтому архитекторы предложили заняться дорожками и малыми формами
Благоустраивать памятники закон запрещает, поэтому архитекторы предложили заняться дорожками и малыми формами


«Мы делали заявку [начальнику управления госохраны объектов культурного наследия области Александру] Кошелеву, который нам сказал, что сам монумент нельзя трогать как памятник архитектуры, но есть территория вокруг него, которая как раз, если выиграет этот проект, будет вся благоустроена в рамках программы комфортной городской среды в соответствии с замечаниями Кошелева», — пояснила Анна Терешкова.


В сквере должны создать новые зоны для отдыха и сделать их доступными для всех горожан
В сквере должны создать новые зоны для отдыха и сделать их доступными для всех горожан


Сквер Славы в целом довольно благоустроенное место, поэтому в концепции в основном усовершенствования: дорожки, дренаж, адаптация сквера для новосибирцев с ограниченными возможностями и модернизация клумб, а также добавление, например, лавочек.


Октябрьский район: Инюшенский бор


По бору сегодня скорее куда-то спешат, а не гуляют
По бору сегодня скорее куда-то спешат, а не гуляют


Инюшенский бор, согласно границам в дизайн-проекте, благоустроят от улицы Выборной до реки Камышенки, между зданиями на Выборной, 100 и 102. Верхняя часть бора, со спортивной школой, отмечена, очевидно, как перспективная.


Местные жительницы Любовь Петровна и Валентина Герасимовна рассказали, что идею обсуждают уже давно: дорожки уже несколько лет обещают заасфальтировать, а бор — проредить.


В парке должно открыться кафе, а у реки предложили сделать зону отдыха с лавочками 
В парке должно открыться кафе, а у реки предложили сделать зону отдыха с лавочками 


Сейчас по Инюшенскому бору скорее ходят по прямой из пункта А в пункт Б, чем гуляют: дорожки ведут к остановке, к магазину, к школе, к станции электрички. Вокруг них — плотные заросли сосен и клёнов, и только в центре небольшая полянка, где все тропы пересекаются.


Так могут выглядеть дорожки и площадка в центре парка
Так могут выглядеть дорожки и площадка в центре парка


В центре будущего парка предложили поставить площадь-сцену, к которой со всех сторон должны вести пешеходные дорожки, отдельные зоны отдыха могут появиться у реки, ближе к реке наметили и зону для пикника, а возле двух входов — со стороны остановки на Выборной и со стороны жилых домов — должны появиться биотуалеты.


Первомайский район: набережная Ини


Спуститься к Ине здесь непросто, но местных жителей, похоже, не пугают трудности
Спуститься к Ине здесь непросто, но местных жителей, похоже, не пугают трудности


Больше всего голосов жителей Первомайки собрала идея благоустроить набережную Ини возле домов № 3, 5, 7 и 9 на улице Заречной. В концепции она гораздо длиннее — тянется примерно до улицы Молодогвардейской. Местные жители ждут набережную уже несколько лет — она планировалась здесь ещё с начала строительства микрорайона «Весенний», но до сих пор не построена.


Строительство набережной разбили на четыре этапа, первый из них приходится как раз на выбранную территорию у новостроек
Строительство набережной разбили на четыре этапа, первый из них приходится как раз на выбранную территорию у новостроек


В прошлом году здесь заасфальтировали площадку, но на ней в основном паркуют автомобили. «Я бы, конечно, желала, чтобы было благоустройство берега, чтобы у нас был выход к воде, потому что мы живём рядом с рекой, а к воде спуститься с детьми не можем», — посетовала жительница одной из новостроек Альбина.


Архитекторы предложили сделать у воды места не только для прогулок, но и для рыбалки
Архитекторы предложили сделать у воды места не только для прогулок, но и для рыбалки


Архитекторы предложили сохранить зелёный островок в районе частного сектора, благоустроить памятник ирменской культуры, который нашли между домами на Заречной, 9 и 13, и оборудовать спортивный парк. Нижний парк, с площадкой для выгула собак, туалетом, смотровой площадкой, местами для рыбалки, солнечных ванн и пикников, приходится как раз на территорию вдоль домов № 3, 5, 7 и 9. При этом высота берега позволит сделать набережную многоуровневой и разделить потоки пешеходов и, например, велосипедистов.


Советский район: сквер на Демакова


Как и несколько других площадок, будущий сквер на Демакова сегодня — всего лишь проходная зона с деревьями
Как и несколько других площадок, будущий сквер на Демакова сегодня — всего лишь проходная зона с деревьями


Сквер возле дома на улице Демакова, 1 город получил буквально недавно: в начале года Росимущество передало его местным властям, отказавшись от идеи продать под строительство.


Архитекторы предложили не только проложить в сквере дорожки, но и сделать водоёмы
Архитекторы предложили не только проложить в сквере дорожки, но и сделать водоёмы


Сегодня он не благоустроен: люди проходят по узким тропинкам в снегу, не задерживаясь, а фонари и лавочки есть только возле памятника Герою Советского Союза Александру Демакову, на углу.


Пустырь в ближайшие годы должен превратиться в полноценную зону отдыха
Пустырь в ближайшие годы должен превратиться в полноценную зону отдыха


Архитекторы предложили сделать из пустыря с несколькими группами деревьев полноценный сквер: здесь запланировали, например, экспозиции из ботанического сада и водоёмы, в центре разместили площадку-сцену, а со стороны улицы Российской — спортплощадку.


Какую из территорий нужно благоустроить первой?

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  • Пойму реки Каменки.
  • Улицу Ленина.
  • Заельцовский парк.
  • Озеро Мышкино.
  • Сквер кировчан и Затулинский городок аттракционов.
  • Монумент Славы.
  • Инюшенский бор.
  • Набережную Ини.
  • Сквер на Демакова.
  • Бульвар Красного проспекта от площади инженера Будагова до площади Ленина.
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