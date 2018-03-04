Парк путинского периода
Новосибирцам сделают две набережных и сквер на месте картофельного поля — если они пойдут на выборы
В воскресенье, 18 марта, новосибирцы получат на избирательных участках не только бюллетени с именами кандидатов в президенты: одновременно с главой страны им предстоит выбрать, в каком порядке будут благоустраивать городские парки, скверы, бульвары и улицы. В программу федерального финансирования благоустройства попало 10 площадок, но выбрать из них можно будет только одну: территория, занявшая первое место, преобразится в первую очередь. Часть из них хорошо известна всем горожанам, другие же с трудом можно найти на карте. Корреспонденты НГС побывали на всех 10 площадках и изучили предложения архитекторов — читатели уже сейчас могут решить, где им хотелось бы прогуляться больше всего.
Идея благоустройства города, начавшаяся с набережной, растёт как снежный ком: в марте новосибирцам предстоит выбрать, какой из парков и скверов изменится первым, отметив его в специальном бюллетене на избирательном участке.
Подобное голосование в городе проводится впервые — и впервые на таких скоростях. В середине января в мэрии только начали принимать предложения от горожан, а уже 22 февраля самые популярные из них в каждом из районов сформировали список, с которым затем работали молодые архитекторы НГУАДИ. С 5 по 7 марта в районных администрациях их предложения окончательно обсудят жители, а затем новосибирцам предстоит проголосовать за лучший, по их мнению, концепт. При этом, заверил начальник информационно-аналитического отдела мэрии Новосибирска Кирилл Наконечный, все 10 проектов в любом случае будут реализованы до 2022 года, а от голосования 18 марта зависит только их очерёдность.
Часть территорий уже включали в планы на благоустройство, но перед новым годом федеральный Минстрой внезапно изменил требования, и всё пришлось «переигрывать». «В 2017 году логика развивалась в рамках одних правил, за два-три дня до нового года эти правила изменились. Нам пришлось исполнять, потому что и деньги, и требования приходят оттуда», — объяснил Кирилл Наконечный.
Полностью проекты опубликованы на сайте «Зелёный Новосибирск» — там же можно найти адреса участков для голосования. Организовать его на всех избирательных участках, по словам главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анны Терешковой, по закону было невозможно. Но в мэрии пообещали обеспечить каждый из них инструкцией о том, где можно будет проголосовать за понравившийся сквер или парк.
Дзержинский район: пойма реки Каменки
Выбор площадки для благоустройства в Дзержинском районе сопровождался скандалом: пойма реки Каменки недосчиталась целой тысячи голосов, из-за чего в лидеры прорвался сад Дзержинского. В мэрии инцидент сочли махинацией, глава района лишился кресла, а голоса пришлось пересчитывать.
«Обиженная» пойма Каменки — огромная территория от заправки на улице Волочаевской до улицы Королёва. С одной стороны небольшой долины в районе того места, где река скрывается под землёй, уходит вверх частный сектор, с другой высятся новостройки. Разработчики проекта предложили сделать в долине экопарк «Природный остров» и благоустроить только по периметру, оставив нетронутой природу в центре — «чтобы не нарушать сложившееся экосообщество флоры и фауны».
Чтобы сделать территорию более доступной, построят тротуар на Комбинатской, который соединит два берега Каменки и выйдет к улице Бориса Богаткова. Вдоль реки проложат тропу здоровья со смотровыми площадками и беседками. Гаражи напротив дома на Есенина, 12 должна заменить парковка на 68 машин, а за ней авторы предложили сделать спортплощадку и детские площадки.
Железнодорожный и Центральный районы: улица Ленина и бульвар на Красном проспекте
Как бы жарко ни спорили половину прошлого года новосибирцы о проектах благоустройства улицы Ленина и бульвара Красного проспекта от площади инженера Будагова до площади Ленина, они всё равно стали лидерами по заявкам от жителей районов. Подробно об этих многостраничных концепциях НГС уже писал — с тех пор изменились лишь детали.
Заельцовский район: парк культуры и отдыха «Заельцовский»
Заельцовский парк — одна из основных точек притяжения горожан, так что нет ничего удивительного в том, что его благоустройства ждут больше, чем «Сквера семьи» в «Стрижах» или большой части того же Красного проспекта, который проходит в границах Заельцовского района.
Между тем, отмечают авторы концепции, парк уже устарел — в нём нет навигации и зонирования, чтобы семьи с маленькими детьми не конфликтовали, к примеру, с собачниками, а пешеходы не сталкивались на одной дорожке с велосипедистами. При этом парк должен быть одинаково доступен для всех новосибирцев, включая слабовидящих и маломобильных.
По замыслу архитекторов, в Заельцовском парке должны оборудовать площадку для выгула и тренировки собак и поляны для пикников, установить навесы для тихого отдыха и детские площадки, выделить зону для палаточного лагеря. Кроме того, авторы рекомендовали построить комнату матери и ребёнка и развивать этнотропу.
Калининский район: озеро Мышкино
Большинство новосибирцев, вероятнее всего, о таком озере даже не слышали — в справочнике 2ГИС оно, например, не отмечено. Озеро находится на краю Пашино, между 11-м Магистральным переулком, территорией СНТ «Заря-1» и Пашинским бором.
Лучше всего, конечно, озеро и его окрестности выглядят летом, когда они не погребены под снегом, но и зимой здесь довольно живописно: на белой равнине небольшими группами растут раскидистые сосны, между ними бегают лыжники (рядом с озером работает лыжная база) и дружелюбные — корреспонденты НГС проверили — собаки.
О том, что Мышкино попало в программу благоустройства, местные жительницы Наталья и Надежда узнали от нас и признали, что это место действительно не выглядит ухоженным. «Очень хотелось бы, <…> может, лавочек, дорожек», — говорит Надежда. «[Фонари] стоят, но не горят. Возле озера вообще нет освещения», — добавила Наталья.
Спорт и рыбалку авторы проекта предложили сохранить, дополнив территорию детской площадкой и сценой для мероприятий. На озере может появиться набережная и пирс, а прогулочные зоны должна соединить аллея. Сосны могут разнообразить ивы у озера и другие деревья и кустарники, а на въезде на 11-й Магистральный переулок должна появиться парковка. При этом существующую территорию архитекторы предлагают расширить, включив в неё Пашинский бор — до территории СНТ «Заря-2».
Кировский район: Сквер кировчан и городок аттракционов
Дисперсный парк на Затулинке архитекторы предложили обустроить ещё в 2016 году. Эту территорию они прорабатывали вместе с набережной, Красным проспектом и улицей Ленина, она уже была включена в федеральную программу.
По словам местных жителей, когда-то в нынешнем Сквере кировчан сажали картошку, а сейчас он подчиняется администрации ПКиО «Бугринская роща», так что дорожки после снегопада тут чистят вовремя и специальными машинами. Сквер довольно популярен: и в будний день в нём гуляют горожане с собаками и мамы с детьми, через него проходит много пешеходов.
Местные жители ждут больше зелени, лавочек и света. «Эти фонари нефункциональные, они давно разбиты, — кивает на невысокие парковые фонарики местная жительница Марианна. — Сейчас аллею сделали, несколько фонарей добавилось, немного светлее стало, а так основная территория не освещается».
Все эти пожелания в концепции учтены. Дополнительно должны сделать детскую и спортивную площадки, выделить зону для выставок и ярмарок, а дорожки вымостить, имитируя русло реки Тулы.
Ленинский район: монумент Славы
Монумент Славы — ещё одно знаковое для города место: если здесь регулярно бывают и не все новосибирцы, то знает о нём наверняка каждый. Правда, тут перед городом встаёт проблема — сквер насыщен памятниками.
«Мы делали заявку [начальнику управления госохраны объектов культурного наследия области Александру] Кошелеву, который нам сказал, что сам монумент нельзя трогать как памятник архитектуры, но есть территория вокруг него, которая как раз, если выиграет этот проект, будет вся благоустроена в рамках программы комфортной городской среды в соответствии с замечаниями Кошелева», — пояснила Анна Терешкова.
Сквер Славы в целом довольно благоустроенное место, поэтому в концепции в основном усовершенствования: дорожки, дренаж, адаптация сквера для новосибирцев с ограниченными возможностями и модернизация клумб, а также добавление, например, лавочек.
Октябрьский район: Инюшенский бор
Инюшенский бор, согласно границам в дизайн-проекте, благоустроят от улицы Выборной до реки Камышенки, между зданиями на Выборной, 100 и 102. Верхняя часть бора, со спортивной школой, отмечена, очевидно, как перспективная.
Местные жительницы Любовь Петровна и Валентина Герасимовна рассказали, что идею обсуждают уже давно: дорожки уже несколько лет обещают заасфальтировать, а бор — проредить.
Сейчас по Инюшенскому бору скорее ходят по прямой из пункта А в пункт Б, чем гуляют: дорожки ведут к остановке, к магазину, к школе, к станции электрички. Вокруг них — плотные заросли сосен и клёнов, и только в центре небольшая полянка, где все тропы пересекаются.
В центре будущего парка предложили поставить площадь-сцену, к которой со всех сторон должны вести пешеходные дорожки, отдельные зоны отдыха могут появиться у реки, ближе к реке наметили и зону для пикника, а возле двух входов — со стороны остановки на Выборной и со стороны жилых домов — должны появиться биотуалеты.
Первомайский район: набережная Ини
Больше всего голосов жителей Первомайки собрала идея благоустроить набережную Ини возле домов
В прошлом году здесь заасфальтировали площадку, но на ней в основном паркуют автомобили. «Я бы, конечно, желала, чтобы было благоустройство берега, чтобы у нас был выход к воде, потому что мы живём рядом с рекой, а к воде спуститься с детьми не можем», — посетовала жительница одной из новостроек Альбина.
Архитекторы предложили сохранить зелёный островок в районе частного сектора, благоустроить памятник ирменской культуры, который нашли между домами на Заречной, 9 и 13, и оборудовать спортивный парк. Нижний парк, с площадкой для выгула собак, туалетом, смотровой площадкой, местами для рыбалки, солнечных ванн и пикников, приходится как раз на территорию вдоль домов
Советский район: сквер на Демакова
Сквер возле дома на улице Демакова, 1 город получил буквально недавно: в начале года Росимущество передало его местным властям, отказавшись от идеи продать под строительство.
Сегодня он не благоустроен: люди проходят по узким тропинкам в снегу, не задерживаясь, а фонари и лавочки есть только возле памятника Герою Советского Союза Александру Демакову, на углу.
Архитекторы предложили сделать из пустыря с несколькими группами деревьев полноценный сквер: здесь запланировали, например, экспозиции из ботанического сада и водоёмы, в центре разместили площадку-сцену, а со стороны улицы Российской — спортплощадку.
Какую из территорий нужно благоустроить первой?
- Пойму реки Каменки.
- Улицу Ленина.
- Заельцовский парк.
- Озеро Мышкино.
- Сквер кировчан и Затулинский городок аттракционов.
- Монумент Славы.
- Инюшенский бор.
- Набережную Ини.
- Сквер на Демакова.
- Бульвар Красного проспекта от площади инженера Будагова до площади Ленина.
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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой, иллюстрации и схемы с сайта green.novo-sibirsk.ru