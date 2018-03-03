«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 001 — стою где хочу

Внедорожник Porsche с номером 001 встал прямо на перекрёстке и новые приключения Camry ООО

В новом, 62-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водитель большого джипа дает мастер-класс, как занять 3 парковочных места, а возле Центрального рынка машины устроили настоящее месиво.





Открывает выпуск этот Porsche в красивом обвесе — читатели обнаружили его под знаком пешеходного перехода на перекрёстке Гоголя и Селезнёва.













«Припарковавшиеся ''чудаки'' перекрыли пешеходный переход на пересечении Шамшиных и Крылова», — сообщает читатель Дмитрий.















«Вот этот красавчик не так давно перегородил выезд и соответственно въезд к дому 10 по Достоевского. Водителя в машине нет», — рассказывает Татьяна.















Вот бы еще и на лестницу заехать.













Многовато места для прохода оставил, надо было сильнее к блокам прижаться.













«Пешеходы? Санки? Коляски? Инвалиды? Не, не слышал!» — переживает за остальных участников движения читатель Олег.















«Советский район, понаехавший мистер на чёрном джипе занял сразу три парковочных места. Воистину джип головного мозга», — острословят местные жители.















«Вот так паркуются родители учеников лицея № 22 "Надежда Сибири". Прямо на тротуаре, прямо на светофоре. И множество знаков "Пешеходный переход" им нипочём. Думают только о себе. И невольно задумаешься, стоит ли надеяться на такую "Надежду Сибири", когда родители своим примером так воспитывают своих детей», — делает далеко идущие выводы читатель Артём.













Перекрытый тротуар на Горького.













В Новосибирске «Камри» с номерами ООО обитают в запретных зонах, на тротуарах.













«О! Пешики тропинку протоптали! Залезу-ка я на неё. А людишки новую протопчут», — прочитал ход мыслей водителя этой машины очевидец Илья. И правда ведь, протоптали.















«У Центрального рынка со стороны Мичурина невозможно проехать. У самого здания рынка паркуются в три ряда и со стороны трамвайных рельсов тоже. С трудом удается протиснуться. Уже полгода как страшный бардак и самозахват общественной дороги», — поднимает проблему читательница Елена.













Ну а теперь новые проштрафившиеся. Кроссовер Mazda CX-5 встал на инвалидное место на Красном проспекте, за это его водителя оштрафовали на 5000 рублей.













А эту легковушку эвакуировали из-под знака «Стоянка запрещена».





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