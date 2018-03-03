«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 001 — стою где хочу
Внедорожник Porsche с номером 001 встал прямо на перекрёстке и новые приключения Camry ООО
В новом, 62-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водитель большого джипа дает мастер-класс, как занять 3 парковочных места, а возле Центрального рынка машины устроили настоящее месиво.
Открывает выпуск этот Porsche в красивом обвесе — читатели обнаружили его под знаком пешеходного перехода на перекрёстке Гоголя и Селезнёва.
«Припарковавшиеся ''чудаки'' перекрыли пешеходный переход на пересечении Шамшиных и Крылова», — сообщает читатель Дмитрий.
«Вот этот красавчик не так давно перегородил выезд и соответственно въезд к дому 10 по Достоевского. Водителя в машине нет», — рассказывает Татьяна.
Вот бы еще и на лестницу заехать.
Многовато места для прохода оставил, надо было сильнее к блокам прижаться.
«Пешеходы? Санки? Коляски? Инвалиды? Не, не слышал!» — переживает за остальных участников движения читатель Олег.
«Советский район, понаехавший мистер на чёрном джипе занял сразу три парковочных места. Воистину джип головного мозга», — острословят местные жители.
«Вот так паркуются родители учеников лицея
Перекрытый тротуар на Горького.
В Новосибирске «Камри» с номерами ООО обитают в запретных зонах, на тротуарах.
«О! Пешики тропинку протоптали! Залезу-ка я на неё. А людишки новую протопчут», — прочитал ход мыслей водителя этой машины очевидец Илья. И правда ведь, протоптали.
«У Центрального рынка со стороны Мичурина невозможно проехать. У самого здания рынка паркуются в три ряда и со стороны трамвайных рельсов тоже. С трудом удается протиснуться. Уже полгода как страшный бардак и самозахват общественной дороги», — поднимает проблему читательница Елена.
Ну а теперь новые проштрафившиеся. Кроссовер Mazda CX-5 встал на инвалидное место на Красном проспекте, за это его водителя оштрафовали на 5000 рублей.
А эту легковушку эвакуировали из-под знака «Стоянка запрещена».
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Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС, УГИБДД ГУ МВД России по НСО