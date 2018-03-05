Совсем поехали

Власти собрались построить 18 станций метро, мосты и площадки для вертолётов: на это нужны 140 млрд

Программа развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года включает строительство дорог, новых станций метро, мостов и тоннелей. На городских магистралях будут выделенные полосы для автобусов, а трамвайные линии появятся по всему городу. Велосипедистам будет хорошо не только в Академгородке — велодорожки могут появиться и в центре города. Проект разработала московская компания «Гипрогор». Эксперты считают этот документ скорее декларацией потребностей Новосибирска, на которые можно получить деньги из федерального бюджета. Как преобразится транспортная инфраструктура города в ближайшие 12 лет и сколько денег на это понадобится — в материале НГС.

Программу развития транспортной инфраструктуры города на 2018–2030 годы опубликовали на сайте Совета депутатов города Новосибирска 27 февраля. В ней расписаны планы по строительству дорог, развязок, тоннелей, а также станций метро, трамвайных линий, перехватывающих парковок и даже велодорожек. На строительство и реконструкцию каждого проекта деньги тоже посчитаны, буквально до сотен рублей. Предполагается, что они поступят из федерального, областного, городского бюджетов, а также из внебюджетных источников.





Общая сумма, в которую укладываются все запланированные мероприятия, — около 140 миллиардов рублей, 75 миллиардов власти рассчитывают получить из федерального бюджета. НГС предлагает читателям познакомиться с основными проектами.





МЕТРО





К 2030 году в Новосибирске должно быть 18 станций метро. Также в планах строительство второго депо под названием «Волочаевское».





К 2030 году в Новосибирском метрополитене по плану 18 станций и два депо





На Дзержинской линии появятся станции «Молодежная», «Гусинобродская». На Ленинской линии — «Спортивная», «Станиславского» и неожиданно запланирована станция «Пермская» — она по проекту в 3,6 км от станции «Площадь Маркса».







Реконструкция станций подразумевает в том числе строительство дополнительных выходов





Помимо строительства новых станций, в программе расписан план по реконструкции действующих выходов метро, а также строительство новых. Итоговая сумма, которая запланирована на все мероприятия по метрополитену, — 58 миллиардов рублей, причём 36 — из федерального бюджета. Однако в ближайшее время, как сообщил недавно мэр Анатолий Локоть, Новосибирск если сможет получить федеральное финансирование, то максимум в размере 25 миллиардов.





ТРАМВАИ







Совместное российско-белорусское предприятие «БКМ Сибирь» активно ремонтирует трамваи — в прошлом году на линию вышли 12 вагонов. Однако рельсы, по которым они ездят, в плачевном состоянии, о чём не раз говорили специалисты по транспорту на различных заседаниях и комиссиях.





До 2030 года по программе запланирована реконструкция 18 километров трамвайных путей. Кроме того, в планах строительство новых, общей протяженностью 30 километров. Реконструкции трамвайных линий, например по маршруту знаменитого трамвая № 13 — от оперного театра до трамвайного кольца Гусинобродского шоссе; по улице Богдана Хмельницого — от площади Калинина до Учительской; по улице Сибиряков-Гвардейцев от станции метро «Площадь Маркса» до площади Кирова.





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До 2030 года по программе запланирована реконструкция 18 километров трамвайных путей До 2030 года по программе запланирована реконструкция 18 километров трамвайных путей До 2030 года по программе запланирована реконструкция 18 километров трамвайных путей До 2030 года по программе запланирована реконструкция 18 километров трамвайных путей До 2030 года по программе запланирована реконструкция 18 километров трамвайных путей

Самые длинные трамвайные линии, которые хотят построить к 2030 году, — до Плющихинского жилмассива (4 км), в Южно-Чемской жилмассив от Петухова до ж/д пункта «Чемской» (5 км); от трамвайного кольца на улице Писарева до Богдана Хмельницкого (около 3 км); до микрорайона «Родники» (около 5 км). Исследователи подсчитали, что на все мероприятия по трамвайным путям нужно 3,5 миллиарда рублей.





АВТОБУСЫ







Через 12 лет по программе развития транспортной инфраструктуры практически на всех основных магистралях города должны быть выделенные полосы для автобусов. Это 30 участков общей протяжённостью 84 километра. Выделенки запланированы в том числе по самым болезненным «пробочным» маршрутам.





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К 2030 году планируется сделать выделенные полосы для автобусов на самых оживлённых магистралях К 2030 году планируется сделать выделенные полосы для автобусов на самых оживлённых магистралях К 2030 году планируется сделать выделенные полосы для автобусов на самых оживлённых магистралях К 2030 году планируется сделать выделенные полосы для автобусов на самых оживлённых магистралях К 2030 году планируется сделать выделенные полосы для автобусов на самых оживлённых магистралях

Например, по улице Большевистской и Бердскому шоссе от площади инженера Будагова до р. Иня. (8 км); по Советскому шоссе — от Петухова до Приморской (9,5 км); по всему Димитровскому мосту и проспекту Димитрова в двух направлениях (около 3 км).







ПАРКОВКИ





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Обустройство пешеходных переходов к железнодорожным станциям Схема транспортно-пересадочных узлов

В транспортной модели будущего автомобилистам тоже должно быть комфортно. Если всё получится, к 2030 году в городе должны появиться 14 платных парковок. Возле железнодорожных станций будут оборудованы перехватывающие парковки.







Не забыли и про пешеходов, которым тоже хочется комфортно проходить к станциям электричек. В программе есть обустройство пешеходных переходов к станциям «Речной вокзал», «Центр», «Правая Обь», а также «Гагаринская», «Плехановская» (всего 14 участков).





ДОРОГИ





Специалисты подсчитали, что на строительство и реконструкцию дорог на ближайшие 12 лет городу потребуется около 13 миллиардов рублей. Самые масштабные по протяженности проекты строительства дорог: по Доватора, от Выборной до Гусинобродского шоссе; строительство левобережной рокады по улице Стартовая от дамбы Октябрьского моста до улицы Сибиряков-Гвардейцев. Самые масштабные реконструкции — улицы Софийской, Мочищенского шоссе, Приморской (на всём протяжении); Гусинобродского шоссе (от Волочаевской до городской черты), Бердского шоссе (от проспекта Строителей до Морского проспекта), всего 45 участков дорог. Также запланировано строительство 10 транспортных развязок.







МОСТЫ





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Въезд на мост планируется с развязки на улице Ипподромской Длина — 121 метр Длина — 275 метров

В программе развития транспортной инфраструктуры есть и строительство моста через Обь в створе улицы Ипподромской, который обойдется в 34,2 миллиарда рублей (26 миллиардов из федерального бюджета), а также пешеходный и автомобильный мосты через реку Иня.





ВЕЛОДОРОЖКИ







Большинство велодорожек к 2030 году будут в Академгородке. Однако самый длинный путь для велосипедистов сделают по Красному проспекту: здесь запланирована велодорожка почти на 4 км от улицы Писарева до площади инженера Будагова. Общая протяженность всех велодорожек в Новосибирске к 2030 году должна быть 18 км.







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Большая часть велодорожек будет в Академгородке Большая часть велодорожек будет в Академгородке Большая часть велодорожек будет в Академгородке Большая часть велодорожек будет в Академгородке





ВЕРТОЛЁТНЫЕ ПЛОЩАДКИ







Неожиданным пунктом в программе оказалось строительство вертолётных площадок — у областной больницы и у ЦКБ СО РАН. На каждую в городском бюджете должно найтись по 19 миллионов 838 тысяч рублей.





В программе развития транспортной инфраструктуры прописано строительство двух вертолётных площадок возле больниц





Программа развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018–2030 годы согласована в том числе с комплексной транспортной схемой Новосибирской агломерации, с программой развития транспорта, которая создана в мэрии до 2020 года, рассказал доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Михаил Никулин. «В отличие от генплана города, там не расписаны сотни миллиардов рублей на какие-то там 50 станций метро, 5 линий. То есть всех этих фантазий, которые архитекторы, далекие от реальности, пишут в своих генеральных планах, нет, — отметил эксперт. — Есть четкая программа, расписанная по годам, согласно постановлению правительства, до 2030 года с чёткими источниками финансирования». Получить финансирование, участвовать в федеральных целевых программах можно именно с конкретной программой, объяснил он, это возможно только с чётко расписанными проектами, на которые нужны деньги.







Бывший член Общественного совета при министерстве транспорта Новосибирской области Владимир Косенко считает, что какой бы ни была программа, подобные проекты остаются лишь на бумаге —





потому что нет денег и нет специалистов-урбанистов. «Какие источники финансирования можно придумать, если бизнес зажимается? У нас этот объезд (Восточный) — его то замораживают, то размораживают. У нас мост за 20 миллиардов не можем построить, не можем решить, куда его воткнуть, — объяснил свои сомнения эксперт. — Деньги на метро мэр обещал, когда избирался. И он обещал навести порядок именно в пассажирском транспорте. Мы город, находящийся в Сибири. 9 месяцев у нас температура некомфортная для пассажиров, а у нас остановочные павильоны с железными сидушками».





Программу будут обсуждать на ближайшей сессии горсовета. Председатель комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин назвал программу развития транспортной инфраструктуры скорее декларацией. «Но без такой программы город развиваться не может. Программа до 2030 года, и те объекты, которые необходимо строить с точки зрения генерального плана города Новосибирска и с точки зрения вообще развития транспортной инфраструктуры, там обозначены», — объяснил депутат.





По его словам, это не значит, что на все проекты, которые там описаны, будет финансирование и все они воплотятся в жизнь, тем не менее это «фиксация тех направлений развития, которые необходимы для города».





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