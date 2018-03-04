Вор у порога

Мошенник умудрился трижды за день обобрать сибирячку на 67 тысяч — но попал на камеры наблюдения

В Cети появилось видео, на котором молодой человек проникает в подъезд жилого дома по улице Железнодорожной. В этом подъезде мошеннику удалось забрать у 94-летней женщины крупную сумму денег — он представился следователем и смог убедить её, что эти деньги спасут от неприятностей её внука, попавшего в полицию. Зайдя к старушке за деньгами один раз, мошенник дважды вернулся к ней и взял ещё — всего он вынес 67 тысяч рублей. Корреспондент НГС поговорил с родственниками пострадавшей пожилой женщины, выяснил подробности истории и увидел подозреваемого на видео с домофона.

В начале марта на YouTube появилось видео, на котором запечатлён молодой человек, трижды зашедший в подъезд дома на улице Железнодорожной в центре Новосибирска. Позже выяснилось, что мужчина заходил в квартиру пожилой женщины и выманивал у неё деньги.





Сам инцидент произошёл средь бела дня 1 февраля — около 14:00. Схема, по которой действовал мошенник, известна давно. Сначала — звонок на домашний телефон и разговор, чтобы убедиться, что 94-летняя Марина Карловна (имя изменено по просьбе родных. — И.К.) была дома одна, потом — появление у неё дома. Мошенник рассказал женщине стандартную легенду: внук подрался и попал в беду, теперь его надо вызволить из полиции.





«Как она (Марина Карловна. — И.К.) рассказывает, позвонили по телефону и сказали, что её внуку грозит тюрьма. Якобы он с кем-то продрался, тот упал, голову расшиб. И чтоб внука не посадили, надо дать 30 тысяч следователю. Ну, вот пришли, она дала им 30 тысяч», — рассказала сноха обманутой женщины Галина, которая живёт с жертвой мошенничества в одной квартире. В день происшествия она вместе с мужем была на работе, а пожилая женщина осталась дома одна.





Мошенник представился следователем, забрал деньги, но минут через пять вернулся и потребовал ещё, а потом зашёл и в третий раз. В общей сложности доверчивая женщина согласилась отдать на «помощь внуку» 67 тысяч рублей.





Подозреваемый в мошенничестве мужчина в течение нескольких минут трижды приходил к пожилой женщине за деньгами





«Он (мошенник. — И.К.) пришёл, а она: "Как я узнаю, что вы следователь?". Ну он тогда представился следователем Антоном Павловичем. <…> Отдала все деньги. [В третий раз банковскую] карточку хотела ещё отдать — внучка спасать. Но ещё нашла денег, и это её остановило <…> Потом уже позвонила внуку, а внук: "Я не собирался к тебе приходить". И тогда она поняла, что её обманули. Спасала внука. Робин Гуд, господи», — рассказала Галина. Она утверждает, что, несмотря на почтенный возраст, Марина Карловна — женщина дееспособная и сильно переживает о случившемся, тем более что незадолго до этого потеряла свою дочь.





В полиции Железнодорожного района корреспонденту НГС подтвердили, что уже занимаются расследованием инцидента. Получить комментарий от следователя, ведущего дело, корреспонденту НГС не удалось. Следователь Маргарита Кумбаева отказалась от комментариев, сославшись на тайну следствия.





Как пояснили в домофонной компании «Цифрал», видеозапись с домофона входной двери с предполагаемым мошенником была передана в полицию практически сразу. Молодой человек отчётливо виден на видео: как заходит в подъезд, просит открыть ему дверь одного из жильцов, разговаривает по телефону с Мариной Карловной. Позже пожилая женщина опознала по видео «следователя Антона Павловича».









«Видео, конечно, помогает в расследовании. Раскрываемость повышается, по статистике, где-то процентов на 70. <…> Хранится такое видео у нас обычно до 14 дней. Бывает, и дольше. Но по нашей практике время реакции людей и правоохранительных органов [на происшествие] в районе пяти-семи дней», — рассказала директор домофонной компании «Цифрал-Сервис Сибирь» и представитель программы «Безопасный дом» Мария Фомина.







Директор «Цифрала» вспомнила, как в одном из нашумевших дел — о серии велосипедных краж — распечатанный с видео портрет предполагаемого мошенника помог найти украденное. После того как фото подозреваемого было развешано по всей округе, хозяйке одного из велосипедов его просто подбросили обратно.





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