Сдавайся кто может

Новосибирские налоговики решили договориться с коммунальщиками, участковыми и Министерством обороны РФ, чтобы вместе вычислять теневой рынок аренды — а именно людей, которые сдают свои квартиры в аренду и не платят с этого налоги. В налоговой службе подсчитали, что каждый год бюджет теряет из-за них полмиллиарда рублей. Выявлять «теневых арендаторов» очень непросто — сами риелторы и экономисты уверены, что закручивание гаек приведёт к росту цен на аренду жилья, а делать это в условиях кризиса опасно. Как будут искать владельцев арендного жилья и трясти с них деньги, а также как изменится рынок аренды недвижимости Новосибирска после такой зачистки — в материале НГС.

Управление налоговой службы по Новосибирской области подвело итоги прошлогодней декларационной кампании. За год налоговикам удалось собрать 172,8 миллиарда рублей. Большая часть собранных налогов поступила в областной бюджет. Вместе с этим налоговики продолжили искать новые источники получения доходов и вспомнили про «теневых арендодателей» — людей, которые сдают жильё в аренду и не платят налоги.





«Мы различными вариантами просчитываем потери бюджета по данному направлению, мы всегда насчитываем цифру, близкую к полумиллиарду рублей, то есть как минимум





500 миллионов рублей [каждый год] бюджет недополучает по данному доходному источнику»,





— рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов регионального УФНС России Ирина Демиденко.







По её словам, в прошлом году в области оказалось всего 4 тысячи человек, заплативших налог со сдачи в аренду своего жилья. Они задекларировали 337,2 миллиона рублей и заплатили 33,4 миллиона налогов, но это куда меньше желаемого полумиллиарда. На протяжении последних нескольких лет налоговики сотрудничают с участковыми полицейскими и Минобороны, чтобы те помогали вычислять съёмные квартиры. Теперь же к ним подключатся и ресурсоснабжающие компании Новосибирска, говорит Демиденко:





«Смысл такой, что, когда они осуществляют поквартирный обход по неплательщикам коммунальных платежей, они тоже устанавливают случаи, когда в квартире проживает не собственник, а лицо, арендующее данное жильё, и тоже такую информацию получаем».







По Налоговому кодексу владелец квартиры, которая сдаётся в аренду, обязан заплатить УФНС 13% с ежемесячной платы.





Для примера, это 1,9 тысячи рублей со сдачи «однёшки» за 15 тысяч ежемесячно. По ст. 119 Налогового кодекса РФ, если они к 30 апреля не предоставят декларацию в налоговую, УФНС возьмёт с них 5–30% от суммы налога за каждый месяц просрочки.





«Сумма налога, которая заявлена в декларации к уплате, — с этой суммы налога будет не более 30% [взято]. Это максимум. Распространяется это на любые случаи сдачи в аренду. До 30 апреля если он не подаст декларацию, то всё, что будет происходить после 30 апреля, это будет идти с применением 119-й статьи», — объяснила Демиденко корреспонденту НГС.





Эксперты видят в действиях налоговиков попытку пополнить доходную часть бюджетов. «Видимо, сейчас поставили перед разными ведомствами, включая налоговую службу, легализовать какие-то источники доходов, и они предприняли такую акцию, — объясняет смысл налоговых мероприятий экономист Владимир Клисторин. — Если рассматривать эти мероприятия как способ пополнения бюджета, то здесь много не получишь. В Новосибирске такие мероприятия ещё провести можно, но вот выезжать в деревни, в дачные посёлки, где тоже это всё существует, — мне кажется, это очень затратная вещь. Доход с аренды — он небольшой».





Эксперты рынка уверены, что действия налоговиков приведут к росту цен на аренду жилья и к снижению предложения на этом рынке





Мнения специалистов рынка аренды недвижимости разошлись: одни уверены, что массовое принуждение собственников, сдающих квартиры, к уплате налогов приведёт к повышению стоимости аренды, тогда как другие считают, что изменений никаких не произойдёт.





«Я за соблюдение законов, но не уверен, нужно ли идти таким сложным путём», — говорит президент Новосибирской ассоциации риелторов Александр Чернокульский, объясняя, что налоговикам достаточно обзвонить собственников, дающих объявления об аренде в интернете. «Стоимость аренды определена рынком. Есть люди, которые платят налоги, но это же не значит, что они дороже квартиру сдают. Вопрос в том, даст ли рынок за бóльшие деньги сдавать квартиру. Будут ли готовы? Ну вы же работаете и платите налог с заработанных денег. Выбор, соблюдать закон или не соблюдать, всегда есть, и стоимость несоблюдения закона описана в КоАПе и УК РФ. <...> Если государство начнёт очень сильно стращать людей, которые хотели утаиться, то они побегут нести свои декларации, дабы не испытывать проблем. Государство должно эффективно отслеживать исполнение тех законов, которые это государство придумало», — резюмировал он.





Ирина Вонарха, руководитель отдела аренды АН «Жилфонд», напротив, посчитала, что снять квартиру в Новосибирске станет дороже. «Не утверждаю, но могу предположить, что эта мера приведёт к повышению стоимости аренды. И здесь возникают уже другие вопросы. Готовы ли арендаторы? Смогут ли они платить больше? Очевидно, что кому-то в случае повышения цен снимать квартиру станет не по карману. Думаю, что





ужесточение мер, скорее всего, приведёт к тому, что многие собственники будут тщательно скрывать тот факт, что сдают недвижимость. Многие арендодатели начнут искать какие-то обходные пути.







Те арендодатели, которые готовы платить налог, и те, кто уже его платят, в Новосибирске есть. Правда, таких собственников не очень много», — объяснила Ирина Вонарха.





По её словам, большинство собственников не готовы к налогам, потому что после оплаты у них останется на руках небольшая сумма: новую квартиру, которую купили для сдачи в аренду, нужно окупить, а также потратиться на ремонт, мебель и бытовую технику. На это уходит не только много денег, но и времени.





В агентстве недвижимости «Квадротека» заметили, что сфера аренды жилья в Новосибирске для большинства — не бизнес, а простой источник дохода для «поддержания штанов». Поэтому





подобная налоговая нагрузка заставит одних собственников поднять арендную плату, других — уйти с рынка вообще.





«Это больше для пенсионеров, для домохозяек, для тех, у кого это уже есть и чтобы просто не стояло, — объяснила Полина Закурдаева, эксперт по аренде жилья АН «Квадротека». — Конечно, это напугает людей, но побежать [платить налог] — не побегут. Будут ли сдавать при таком раскладе событий дальше — тоже большой вопрос. Вероятнее всего, будут как-то уходить от этого». Полина Закурдаева предложила пересмотреть законодательство, чтобы юридически защитить арендодателей.





Собственники, сдающие свою квартиру в Новосибирске, остро отреагировали на нововведения налоговой службы. Корреспондент НГС пообщался с несколькими авторами объявлений на популярных интернет-площадках по поиску жилья в аренду. Все они признались, что налоги не платят.





«Я бы платила этот налог, но, конечно, при этом я бы подняла арендную плату.





Может быть, не на 13%, как они берут. Чуть поменьше бы. Но вопрос в том, куда это всё уйдёт, кому? Мне никто просто так ничего не подарил. А вообще, 13% — это немаленькая сумма. Многим людям, мне кажется, это сложно сделать, потому что они тратят на это своё время. Не каждый дружит с интернетом», — рассказала Лиана К., которая сдаёт студию в Кировском районе за 10 тысяч в месяц.





Анна Ш. сдаёт однокомнатную квартиру в ЖК «Матрёшкин двор» за 12 тысяч рублей. Она посчитала, что такие меры налоговой службы просто заставят арендаторов лучше скрываться. «Платить имущественный налог и ещё налог с аренды? Нет, спасибо. [Если бы меня обязали к уплате налога], я бы заключила договор аренды на безвозмездной основе передачи жилья. В этом случае я не получу никаких доходов. А доказать обратное будет невозможно», — призналась она.





Эксперты отмечают, что рынок аренды жилья в Новосибирске — один из самых развитых в Сибири, и





покупка квартиры специально для сдачи в аренду — распространённая практика.





«Есть целая категория владельцев жилья, которые зарабатывают таким образом», — отмечают в «Жилфонде». Поэтому любые законодательные изменения в нём довольно быстро дадут свой эффект, причём больше негативный.





Ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин объяснил, что налоговики всеми способами пытаются найти новые источники доходов, и это правильно, но создавать нагрузку на простых людей решили совсем не вовремя.





«Для Новосибирска это проблема. У нас довольно сложное положение с бюджетом, потому что это те источники доходов, которые традиционно идут в бюджет, они не в лучшем состоянии. Часть доходов перевели на уровень субъектов области.





Сейчас для повышения налоговой нагрузки на население не самое лучшее время вообще. У нас очень медленный экономический рост и, согласно статистике за прошлый год, продолжают падать реальные располагаемые доходы населения.





Вроде бы зарплата растёт, но я подозреваю, что она растёт за счёт нескольких секторов экономики, но всё-таки не повсеместно. На мой взгляд, перспективнее постепенно снижать налоговую нагрузку на бизнес и повышать нагрузку на население, особенно с более высокими доходами, с более дорогой недвижимостью. Мне кажется, здесь резервы гораздо больше», — посчитал экономист.







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