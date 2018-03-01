Выборы без накруток и каруселей

Читатели НГС наградят лучшие компании Новосибирска — выборы уже стартовали

С 1 марта новосибирцы могут предложить кандидатов для «Народной премии» — 10 из них будут признаны лучшими
С 1 марта новосибирцы могут предложить кандидатов для «Народной премии» — 10 из них будут признаны лучшими

В этом году НГС исполняется 20 лет — в честь своего юбилея наша компания учреждает «Народную премию НГС»: ежегодное вручение приза читательских симпатий 10 лучшим компаниям города. Активная часть конкурса уже началась — с сегодняшнего дня на специальной странице сайта открыт приём предложений от горожан. Это первая в Новосибирске премия, где лучшие компании награждают те, ради кого они работают, а победителя определяет не экспертный совет, а цифровые алгоритмы, которые гарантируют полную чистоту и открытость процедуры. Подробнее — в материале НГС.

Сегодня стартует «Народная премия НГС» — конкурс, в котором лучшие компании Новосибирска выбирают сами горожане. Девиз нашей премии: «Отметь лучший бизнес на карте города». Первый этап — выдвижение номинантов премии — стартует уже сегодня, 1 марта.


«Премии лучшим компаниям в Новосибирске вручали не раз, но еще ни разу этого не делали те, ради кого бизнес собственно и работает — горожане, рядовые клиенты. После подобных мероприятий всегда остается вопрос: кто решил, что они лучшие? По какому принципу их отбирали? В "Народной премии НГС" всё просто — есть 10 номинаций, и в каждой из них лучшие компании Новосибирска предлагают сами читатели. Нет ни экспертного совета, ни заранее сформированного списка участников. Только вы решаете, кто получит награду, — рассказывает главный редактор НГС Александр Агафонов. — Редакция НГС оставляет за собой лишь одну, дополнительную 11-ю номинацию — "Бизнес года", в которой наградим компанию, которая, на наш взгляд, внесла наибольший вклад в развитие города».


Как это работает?


С 1 по 31 марта на специальном сайте «Народной премии НГС» открыт приём заявок — читатели сайта могут номинировать на премию любую компанию, работающую в Новосибирске, по 10 номинациям:


  • Ресторан года
  • Отель года
  • Торгово-развлекательный центр года
  • Фитнес-клуб года
  • Супермаркет года
  • Медицинский центр года
  • Салон красоты года
  • Турфирма года
  • Кинотеатр года
  • Агентство недвижимости года

Ровно в полночь 1 апреля приём заявок будет закончен. После этого мы сформируем шорт-лист из 100 компаний (по 10 в каждой номинации), которые жители города будут предлагать чаще всего. 


С 1 марта на НГС появилась специальная страница «Народной премии»
С 1 марта на НГС появилась специальная страница «Народной премии»


«На этом этапе к работе сайта премии подключится служба разработки нашего сайта, которая гарантирует чистоту приёма заявок и голосования, полностью исключив возможности накруток голосов. Наша цель — обеспечить стабильную работу площадки для голосования для абсолютно честных выборов лучших», — подчеркнул главный редактор НГС.


Я предложил. Что дальше?


2 апреля на сайте «Народной премии НГС» мы опубликуем шорт-лист номинантов. Теперь — ваш выход, пришло время выбирать! Голосование за прошедших предварительный отбор продлится c 3 апреля до 20 мая: в процессе участники акции не будут знать, кто и сколько голосов набрал.


А как сами компании узнают, что участвуют в конкурсе?


Каждая из компаний, выведенных читателями НГС в шорт-лист, получит от НГС памятный диплом, сделанный из стекла и стали. Интрига сохранится до самого финала: о том, кого же жители Новосибирска считают лучшим в своем деле, станет известно только на церемонии награждения, которая пройдет 21 мая на большой сцене театра оперы и балета. Мы решили, что в мероприятие стоит добавить нотку иронии, — и пригласили вручать победителям символ премии, стилизованную геометку, известную телеведущую Лену Летучую, которой, как мы помним по её шоу, привычнее ругать бизнес, а не хвалить. О том, что будет происходить на церемонии награждения, редакция НГС расскажет в прямом эфире в онлайн-репортаже прямо из зала театра.


Все понятно. Куда идти на народные выборы?


Заходите на сайт «Народной премии НГС», пройдите несложную авторизацию и предложите на голосование тех, кто, по вашему мнению, заслуживает награды. Отмечайте лучший бизнес на карте города!

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