Немцы сглотнули пыль

Тест-драйв: корейцы замахнулись на немцев и сделали авто уровня Porsche — он издаёт странные звуки

1 марта по всей стране корейская KIA начала продажи модели Stinger — автомобиля, которым корейцы хотят сказать, что их автопром вырос из подросткового возраста и вступил в стадию зрелости. Машины из этой азиатской страны уже доказали, что они вполне живучи, ремонтопригодны, имеют хороший функционал и при этом достаточно доступны. Доказательством тому служит факт, что концерн Hyundai/KIA суммарно продаёт в России больше новых иномарок, чем кто бы то ни было. Теперь настала очередь поработать над скоростными возможностями машин, их эмоциональностью, качеством интерьера и сделать слово «корейский» более благозвучным. Подробнее о новом Stinger — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Для своей новой модели KIA подобрала хлёсткое название «Стингер» — жалящий, наносящий удар. Так ещё называется, например, американский зенитно-ракетный комплекс. Так кому же наносит удар этот автомобиль? У нас на тесте 2-литровый Stinger (предоставлен официальным дилером KIA, компанией «Сармат») с турбиной, полным приводом и 247 «лошадями» под капотом.















Это машина класса Gran Turismo (скоростное комфортное авто для дальних путешествий), и работать в этом классе — привилегия BMW, Audi, Porsche, Maserati, Bentley. Больше всего во внешности «Стингер» приблизился к Porsche Panamera — такой же стремительный силуэт фастбэка (покатая крыша, переходящая в крышку багажника), схожие пропорции.















Спереди у «Стингера» спортивный «поршевский» капот-люк, собственная фирменная решетка радиатора и вертикальные жабры-воздухозаборники, которые работают на охлаждение тормозов.















Сзади — какие-то итальянские мотивы, но в целом корма получилась уникальной, узнаваемой. Особенно с этими красными полосками фонарей, заходящими на задние крылья.















В боковой проекции машина своими дверными проёмами напоминает еще и KIA Optima, но Stinger другой, более мощный и тяжёлый автомобиль, его масса 1,8 тонны при длине 4,83 метра.















Салон «Стингера» — попытка приблизиться к начальному немецкому премиуму. Здесь хорошо поработали над качеством пластика, использовали большое количество вставок под кожу и настоящих металлических элементов.













Впрочем, прежний жёсткий корейский пластик кое-где остался. На сердцевине руля…















… или здесь, на тоннеле со стороны задних мест, где расположены дефлекторы обдува.















Три круглых воздуховода на передней панели отсылают нас к Mercedes. Выносной монитор на панели — похоже на BMW. Рукоятка АКП как у Audi.















В целом салон собран качественно, находиться здесь приятно, работать со всеми органами управления удобно.















Кожаные кресла имеют электропривод. Электрически даже регулируется длина подушки сиденья, во многих «немцах» такая регулировка механическая. Как и положено «приспортивленному» автомобилю, у кресел мощная боковая поддержка.















В «Стингере» установлена такая же мультимедиа-система, как и в других KIA, довольно простая по сегодняшним меркам, но понятная и беспроблемная. Не помешала бы ещё дополнительная шайба управления мультимедиа на центральном тоннеле, как у BMW. Зато в машину ставят премиальную акустику Harman/Kardon.















Машина длинная, на задних местах вполне просторно. Кресла отформованы и тоже имеют боковую поддержку. Но из-за сильного ската крыши при посадке/высадке можно легко стукнуться головой.















Тип кузова здесь лифтбэк (крышка багажника открывается вместе с задним стеклом), поэтому доступ в багажное отделение максимально упрощён. Кажется, что площадь отделения по периметру пола достаточно большая, однако (опять же из-за ската силуэта) высота багажника не так велика. Объём 406 литров, в принципе хватит.















Заглянем под капот и увидим там 2-литровый турбомотор, запас места под более мощный 3,3-литровый мотор и здоровенные распорки, улучшающие показатели жёсткости кузова на кручение. Мощность нашего мотора — 247 л.с., он работает с 8-ступенчатым автоматом.















На «Стингере» хорошо взять и куда-нибудь далеко уехать. Машина разгоняется до сотни за 6 секунд (а с 3,3-литровым мотором — за 4,9 секунды), даёт чувство защищённости своей массой, крепко стоит на траектории.















Обгоны даются легко и непринуждённо, да и вообще, хочется все время раскручивать двигатель и ускоряться — всему «виной» звук мотора, насыщенный, с явным «р-р-р» в акценте. При разгоне есть ещё и умеренный виброотклик двигателя, и его подзвучка через акустику Harman/Kardon.















С помощью селектора на центральном тоннеле можно выбирать режимы движения, из «Комфорта» перейти в «Спорт». Тогда мотор будет удерживать высокие обороты, а в самой дорогой версии амортизаторы поменяют жёсткость.















Вообще у «Стингера» и так плотная, жёсткая подвеска, которая, разумеется, установлена здесь ради правильных ощущений от активной езды. Работал над этой подвеской немецкий специалист, которого KIA переманила к себе из BMW.















Автомобиль замечает мелкие неровности, но сглатывает их «всей партией» целиком, поэтому езда получается вполне комфортной.















Отключаем антипробуксовочную систему и систему курсовой устойчивости, «Стингер» охотно даёт ввести себя в состояние скольжения, управляемого заноса. Это на полном приводе, а если купить задний привод, будет ещё веселей.















Все эти трюки автомобиль выполняет легко, с запасом уверенности, с небольшими кренами. Европейский 13-сантиметровый клиренс для России увеличили до 15 сантиметров, а так бы машина вообще «стелилась» по земле. И руль просится потяжелей для езды на предельных траекториях.















Для кого же предназначен этот автомобиль со стартовой ценой 1 899 900 рублей? Стоит отметить, что, несмотря на явный спортивный акцент, «Стингер» достаточно универсальная машина. Это и обычный городской «седан» для семьи на 5 мест, просторный и комфортный. И быстрый аппарат для «забросов» на дальние расстояния по шоссе. Ну и источник получения удовольствия от вождения в активном режиме.















За стартовую цену машина будет только с задним приводом и с дефорсированным до 197 «лошадей» мотором. Версия как у нас, с подогревом заднего дивана, со светодиодными фарами, с премиальной акустикой, стоит 2 659 900 рублей.















Ну а в «максималке» с 370-сильным мотором цена «Стингера» возрастает до 3 229 900 рублей. Впрочем, это в любом случае примерно в 4 раза меньше, чем стоит Porsche Panamera.







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