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Немцы сглотнули пыль

Тест-драйв: корейцы замахнулись на немцев и сделали авто уровня Porsche — он издаёт странные звуки

1 марта по всей стране корейская KIA начала продажи модели Stinger — автомобиля, которым корейцы хотят сказать, что их автопром вырос из подросткового возраста и вступил в стадию зрелости. Машины из этой азиатской страны уже доказали, что они вполне живучи, ремонтопригодны, имеют хороший функционал и при этом достаточно доступны. Доказательством тому служит факт, что концерн Hyundai/KIA суммарно продаёт в России больше новых иномарок, чем кто бы то ни было. Теперь настала очередь поработать над скоростными возможностями машин, их эмоциональностью, качеством интерьера и сделать слово «корейский» более благозвучным. Подробнее о новом Stinger — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

Немцы сглотнули пыль


Для своей новой модели KIA подобрала хлёсткое название «Стингер» — жалящий, наносящий удар. Так ещё называется, например, американский зенитно-ракетный комплекс. Так кому же наносит удар этот автомобиль? У нас на тесте 2-литровый Stinger (предоставлен официальным дилером KIA, компанией «Сармат») с турбиной, полным приводом и 247 «лошадями» под капотом.



Немцы сглотнули пыль


Это машина класса Gran Turismo (скоростное комфортное авто для дальних путешествий), и работать в этом классе — привилегия BMW, Audi, Porsche, Maserati, Bentley. Больше всего во внешности «Стингер» приблизился к Porsche Panamera — такой же стремительный силуэт фастбэка (покатая крыша, переходящая в крышку багажника), схожие пропорции.



Немцы сглотнули пыль


Спереди у «Стингера» спортивный «поршевский» капот-люк, собственная фирменная решетка радиатора и вертикальные жабры-воздухозаборники, которые работают на охлаждение тормозов.



Немцы сглотнули пыль


Сзади — какие-то итальянские мотивы, но в целом корма получилась уникальной, узнаваемой. Особенно с этими красными полосками фонарей, заходящими на задние крылья.



Немцы сглотнули пыль


В боковой проекции машина своими дверными проёмами напоминает еще и KIA Optima, но Stinger другой, более мощный и тяжёлый автомобиль, его масса 1,8 тонны при длине 4,83 метра.



Немцы сглотнули пыль


Салон «Стингера» — попытка приблизиться к начальному немецкому премиуму. Здесь хорошо поработали над качеством пластика, использовали большое количество вставок под кожу и настоящих металлических элементов. 



Немцы сглотнули пыль

 

Впрочем, прежний жёсткий корейский пластик кое-где остался. На сердцевине руля…



Немцы сглотнули пыль


… или здесь, на тоннеле со стороны задних мест, где расположены дефлекторы обдува.



Немцы сглотнули пыль


Три круглых воздуховода на передней панели отсылают нас к Mercedes. Выносной монитор на панели — похоже на BMW. Рукоятка АКП как у Audi.



Немцы сглотнули пыль


В целом салон собран качественно, находиться здесь приятно, работать со всеми органами управления удобно.



Немцы сглотнули пыль


Кожаные кресла имеют электропривод. Электрически даже регулируется длина подушки сиденья, во многих «немцах» такая регулировка механическая. Как и положено «приспортивленному» автомобилю, у кресел мощная боковая поддержка.



Немцы сглотнули пыль


В «Стингере» установлена такая же мультимедиа-система, как и в других KIA, довольно простая по сегодняшним меркам, но понятная и беспроблемная. Не помешала бы ещё дополнительная шайба управления мультимедиа на центральном тоннеле, как у BMW. Зато в машину ставят премиальную акустику Harman/Kardon.



Немцы сглотнули пыль


Машина длинная, на задних местах вполне просторно. Кресла отформованы и тоже имеют боковую поддержку. Но из-за сильного ската крыши при посадке/высадке можно легко стукнуться головой.



Немцы сглотнули пыль


Тип кузова здесь лифтбэк (крышка багажника открывается вместе с задним стеклом), поэтому доступ в багажное отделение максимально упрощён. Кажется, что площадь отделения по периметру пола достаточно большая, однако (опять же из-за ската силуэта) высота багажника не так велика. Объём 406 литров, в принципе хватит.



Немцы сглотнули пыль


Заглянем под капот и увидим там 2-литровый турбомотор, запас места под более мощный 3,3-литровый мотор и здоровенные распорки, улучшающие показатели жёсткости кузова на кручение. Мощность нашего мотора — 247 л.с., он работает с 8-ступенчатым автоматом.



Немцы сглотнули пыль


На «Стингере» хорошо взять и куда-нибудь далеко уехать. Машина разгоняется до сотни за 6 секунд (а с 3,3-литровым мотором — за 4,9 секунды), даёт чувство защищённости своей массой, крепко стоит на траектории.



Немцы сглотнули пыль


Обгоны даются легко и непринуждённо, да и вообще, хочется все время раскручивать двигатель и ускоряться — всему «виной» звук мотора, насыщенный, с явным «р-р-р» в акценте. При разгоне есть ещё и умеренный виброотклик двигателя, и его подзвучка через акустику Harman/Kardon.



Немцы сглотнули пыль


С помощью селектора на центральном тоннеле можно выбирать режимы движения, из «Комфорта» перейти в «Спорт». Тогда мотор будет удерживать высокие обороты, а в самой дорогой версии амортизаторы поменяют жёсткость.



Немцы сглотнули пыль


Вообще у «Стингера» и так плотная, жёсткая подвеска, которая, разумеется, установлена здесь ради правильных ощущений от активной езды. Работал над этой подвеской немецкий специалист, которого KIA переманила к себе из BMW.



Немцы сглотнули пыль


Автомобиль замечает мелкие неровности, но сглатывает их «всей партией» целиком, поэтому езда получается вполне комфортной.




Отключаем антипробуксовочную систему и систему курсовой устойчивости, «Стингер» охотно даёт ввести себя в состояние скольжения, управляемого заноса. Это на полном приводе, а если купить задний привод, будет ещё веселей.



Немцы сглотнули пыль


Все эти трюки автомобиль выполняет легко, с запасом уверенности, с небольшими кренами. Европейский 13-сантиметровый клиренс для России увеличили до 15 сантиметров, а так бы машина вообще «стелилась» по земле. И руль просится потяжелей для езды на предельных траекториях.



Немцы сглотнули пыль


Для кого же предназначен этот автомобиль со стартовой ценой 1 899 900 рублей? Стоит отметить, что, несмотря на явный спортивный акцент, «Стингер» достаточно универсальная машина. Это и обычный городской «седан» для семьи на 5 мест, просторный и комфортный. И быстрый аппарат для «забросов» на дальние расстояния по шоссе. Ну и источник получения удовольствия от вождения в активном режиме.



Немцы сглотнули пыль


За стартовую цену машина будет только с задним приводом и с дефорсированным до 197 «лошадей» мотором. Версия как у нас, с подогревом заднего дивана, со светодиодными фарами, с премиальной акустикой, стоит 2 659 900 рублей.



Немцы сглотнули пыль


Ну а в «максималке» с 370-сильным мотором цена «Стингера» возрастает до 3 229 900 рублей. Впрочем, это в любом случае примерно в 4 раза меньше, чем стоит Porsche Panamera. 


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