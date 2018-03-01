Всех мурчальников начальник

Сегодня не только первый день весны, но и День кошек — 1 марта традиционно отмечают день этих домашних питомцев. Хотя праздник неофициальный, для многих владельцев котов это дополнительный повод порадовать своего мурчащего друга. Среди новосибирских музыкантов, актёров театров и художников тоже оказалось немало неравнодушных к котикам: они показали корреспонденту НГС своих усатых любимцев и рассказали, как те появились в их доме, — одни спасли котов от голодной жизни на улице, а другие дали котам имена в честь известных литературных героев. Самых милых котов, вдохновляющих новосибирцев, смотрите в материале НГС — и покажите всему городу своего котика.

Актёр Антон Войналович и кошечка Йося — правда, похожи?





Йося и Тёма Антона Войналовича, актёра «Красного факела»: «Полтора года назад завёл котёнка Йосю. Я очень люблю кошек, в какой-то период жизни решил, что пора завести нового котёнка себе. На тот момент мы выпускали спектакль "Процесс", хотел назвать котёнка в честь героя Йозефом. Знакомая сказала, что у неё кошка родила, показала фото котёнка — маленький, чёрненький, красивый парень. Сказал: "Отлично, будет мой Йозеф!". А когда принесли, оказалось, что это девочка — стала Йосей.





Как и все коты, Тёма и Йося любят поспать в труднодоступных местах





Второй котище Тёма появился у меня вместе с девушкой — она привезла его с собой. Они прекрасно дружат. Моя молодая — года на четыре младше Тёмы. Она гоняет его постоянно, играется, прыгает ему на шею, достаёт дедульку».





Котята художника стали популярными блогерами





Жирный и Мелкий Артёма Лоскутова, художника и идеолога «Монстрации»: «Жирный и Мелкий три года назад были подобраны на улице маленькими беспомощными котятами, с тех пор не расстаются. Помогают мне рисовать, известны в интернетах как #легендарныекоты».





Жирный и Мелкий расслабляются в своём мини-джакузи





Уличные котята выросли в красивых и довольных жизнью котов, а хозяин завёл им популярный Telegram-канал. Коты сейчас живут в Москве, где работает Артём Лоскутов.





Найдите Котю на третьем фото





Котя и Мурка Ирины Кривонос и Константина Колесника, актёров театра «Красный факел»: «Дочь очень хотела кошку.Так получилось, что лет семь назад знакомые нашли бездомную кошечку и отдали её нам — назвали Муркой. Года через три она стала матерью, родила нам чудесного кота. Мы долго придумывали ему имя, даже дали ему парочку. Но они не прижились, он и остался у нас просто Котей».





Кот Фунтик уже много лет оберегает семью Карелиных





Фунтик Натальи Карелиной, победительницы конкурса «Миссис Россия International — 2013», организатора конкурса «Миссис Новосибирск International», невестки трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина: «Через пару недель после свадьбы мой супруг решил сделать мне сюрприз: зная, что я люблю кошек, подарил мне маленького персикового британца. Назвали мы кота Фунтиком, сейчас ему уже почти 11 лет, вместе с ним выросли трое наших девочек, и мы все его очень любим, хотя он с характером — гладить себя даёт только мужу и младшей дочери».





Кот Пузырёк только за натуральную пищу





Пузырёк Анны Гермизеевой, солистки НОВАТа: «Это кот мужа, Пузырёк уже жил с супругом, когда мы только познакомились. Он меня очень быстро полюбил. Ко мне кот более нежно относится, а к мужу по-серьёзному. Любимое лакомство кота — куриные шейки. Никакой корм, тем более сухой, не признаёт — не понимает, что это такое корма, когда ему насыпаешь в миску. Варю ему мясо и рыбку».





У трубача новосибирской группы «Коридор» живут сразу три кота





Три кота Ивана Бакланова, трубача группы «Коридор»: «Всех котов притащили с улицы. Года четыре назад первого — Тимофея — принесла племянница, меня дома не было — просто поставили перед фактом. Вторую кошечку год назад подобрали возле магазина, а она оказалась уже беременной.





Кот — всему голова, даже огромному снеговику





Летом она родила — двух котят раздали, а третий с нами остался».





Сибирякам понравилось наблюдать за кошачьей жизнью в режиме онлайн





Жизнь котиков из кафе Murchim оказалась очень интересной — тысячи новосибирцев наблюдают за ними в Интернете, словно за популярным сериалом. «За 11 месяцев трансляцию из Murchim посмотрели более 180 тысяч раз. Традиционно пик просмотров приходится на праздничные и выходные дни, когда за котами следят до 7 тысяч зрителей в сутки», — рассказали НГС в пресс-службе ТТК в Западной Сибири.





Десятки кошек нашли дом и любящих хозяев





По словам директора Murchim Анны Стародуб, с момента открытия котокафе на улице Коммунистической жители города забрали домой 91 кота, также свой дом нашли 36 животных из котокафе на улице Терешковой. Сейчас в обоих котокафе живут по 12 котов, которым нужен новый дом.





У красавца Сени нет проблем с портретами — хозяйка регулярно устраивает ему фотосессии





Этого важного кота звать Сеней, живёт он у фотографа НГС Ольги. Судя по его морде, он уже ждёт поздравлений и подарков в честь праздника.





В первый день весны расцвели коты





А вот и первые котики от читателей. «Это наш пушистый любимец по кличке Байсар. Наш хулиган и разбойник, а также верный помощник во всех домашних делах, будильник, встречальник после работы и просто важный член семьи», — пишет нам Анна.





Этот котик претендует на звание самого пушистого





Этого милого пушистика зовут Кабздец — чем кот заслужил такое имя, владелец не уточнил. «Это самый замечательный кот в мире, для меня лично, разумеется. Который приехал ко мне без недели полгода назад из одного московского приюта. Предполагалось, что вполне здоровый, но оказался с недовесом в 1,5 кг для своей габаритной нормы, весил тогда всего 3 килограмма, не мог есть из-за жутких проблем с деснами, плюс был выявлен лейкоз — неизлечимый вирус лейкемии кошек. Набрал почти ровно килограмм мышечной массы, оброс шерстью, и такой вот чудо-кот по имени Кабздец», — рассказывает его владелица. Давайте пожелаем котику здоровья и долгой кошачьей жизни!





Этого чёрного кота девушка нашла на улице





У красотки Виктории сразу два сфинкса.





У сфинксов такой характер, что не соскучишься





«Этих ребят звать Чёрный и Рыжик. Они, мягко говоря, друг друга не любят, но периодически спят вместе. Рыжик со мной с детства, а вот Чёрного я нашла на улице. У сфинксов очень сложный характер, если Рыжика наругать, то утром можно обнаружить мокрую обувь, а вот Чёрный терпеть не может сидеть на руках, но если приходит, то гладить его можно пока разрешает, иначе может цапнуть и убежать как ни в чем не бывало. Вот такие вот у меня усатые любимцы», — рассказывает девушка.





Ценительница сумок Грейс любит проверить, что с собой принесли гости





Кошечка Грейс обожает поспать в сумках гостей — а вдруг там что интересное принесли?





От Барсика все отказались, но судьба всё равно подарила ему дом и любящую хозяйку





Вместе с Грейс у сибирячки Алёны живёт кот Барсик. «В соцсетях в группе "Потеряшки НСК" увидела фото котика из ветклиники, которого никто не хотел забирать, он был истощённый и больной. Теперь он живёт с нами и за год сильно изменился», — рассказывает историю кота Алёна. Кажется, Барсику очень повезло.





У Зевса суперспособность всегда отлично получаться на фото





«Наш кот Зевс, он очень общительный, любит нас встречать и провожать. Он любит позировать и всегда отлично получается на фото», — рассказывает хозяйка кота Василина.





Зевс явно метит в оперные певцы





В свободное время Зевс усердно занимается вокалом. Только посмотрите, как этому маленькому джентльмену идёт бабочка.





Рыся на страже своих владений





У жительницы Новосибирска Юлии живёт сразу три кота — в три раза больше счастья!





Чипа греется в лучах первого весеннего солнышка





«Чипа и Рыся были подобраны на улице. Вернее, Чипу нам кто-то подкинул в огород, и её нашла моя собака в цветах», — вспоминает Юлия.









А вот кошка Феня играет в юного натуралиста — рассматривать цветы очень интересно.





Тася знает толк в искусстве





Кошка Тася инженера «СИБЭКО» Людмилы Чернышовой любит всё прекрасное — например, вышитые крестиком картины и позировать для фотографий.





Добряк Тимофей притаился — замышляет шалость?





«Наш Тимофей очень ласковый и добрый кот. А ещё очень шкодливый малыш», — пишут читатели.





Кто-то очень много кушал на праздниках





Кот пресс-секретаря ТТК Ричард следит за фигурой, но от показаний весов, кажется, он немного в шоке. «Весёлый кот, который был когда-то бездомным, жил в подъездах, а потом добрые люди помогли найти ему дом», — рассказывает историю усатого хозяйка Татьяна.





Персик — патриот родного клуба





«Болельщик ХК "Сибирь" товарищ Персик! С большим удовольствием смотрит телевизор», — говорит владелица Елена.





У Марвела суровый взгляд, но добрая душа





«Здравствуйте! Меня зовут Марвел Екатеринович, обычный кот мейн-кун. Я люблю кушать, вешу при этом совсем немного — всего 10 кило, и наблюдать за птичками через окно. Я добрый, но шутки со мной плохи — могу и покусать», — пишет нам сам Марвел Екатеринович.





Бусинка крайне серьёзная кошка





У сибирячки Натальи две очаровательных кошки — Бусинка и Плюша. Бусинка (на фото) — интеллигентная академовская дама, ей уже 11 лет.





Это не котик, это облачко





А Плюша — маленькая деревенская бандитка, зато как мило спит!





У Бастат не только необычное имя, но и история, как она появилась в семье





«Наша кошка тоже с улицы. Когда дочь в художественной школе по истории искусств изучала Древний Египет, захотела гладкошёрстную чёрную кошку, которая в Египте была символом хранителя домашнего очага. Так у нас появилась кошка Бастат, но мы все зовём её Бася. Сейчас ей уже 10 лет. Кошка с характером, очень умная. Много умеет делать, понимает, вечером после работы каждого встречает, и начинается между нами диалог», — пишут читатели о своей любимице.





На этом мы завершаем нашу статью о самых милых котах Новосибирска. Спасибо всем, кто прислал фотографии своих любимцев, и не забудьте их порадовать в честь праздника — они это заслужили.





Если вам есть что рассказать о своём котике — присылайте его фото и пишите нам на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через раздел на сайте «Сообщи свою новость».





Хотя сегодня чествуют котиков, по восточному календарю символом 2018 года стала жёлтая собака — накануне новогодних праздников известные новосибирцы показали НГС своих верных псов.