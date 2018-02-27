Храните деньги в «Мазде»

Названы самые выгодные машины — как купил три года назад за 600 тысяч, так и продал сейчас так же

Аналитическое агентство «Автостат» определило самые лучшие автомобили, которые спустя три года после покупки практически полностью сохраняют свою стоимость. Расчёты проводились по уровню цен на вторичном рынке 2017 года для машин, которые были куплены новыми в 2014 году. В список лидеров попали «корейцы», «немцы», а самой лучшей маркой стала японская Mazda. Какие машины выгоднее покупать, чтобы потом подороже продать, — в обзоре НГС.АВТО.

Чтобы определить автомобили трёхлетнего возраста с лучшей сохранностью остаточной стоимости (Residual value) аналитики «Автостата» изучили 2500 модификаций машин с различными моторами и в различных комплектациях от 50 брендов. Сравнивались стоимость нового автомобиля в 2014 году и стоимость при его перепродаже в 2017 году. Стоит отметить, что в 2014 году уровень цен на отечественном авторынке ещё был достаточно низок по сегодняшним меркам, а последующие кризисные годы с высокой инфляцией задрали цены как на новые, так и на свежие подержанные машины. Поэтому лидеры рейтинга и сохранили почти всю свою стоимость в абсолютном рублёвом эквиваленте.









В-класс









В самом массовом и доступном классе лидером стал всемогущий «кореец» Hyundai Solaris, который сохранил 89,91% своей стоимости. На практике это означает, что в 2014 году вы купили, например, Solaris в максимальной комплектации с автоматом и 1,6-литровым мотором за 698 900 рублей. А спустя три года выставили его на продажу за 630 000 рублей. Кстати, новый такой автомобиль сейчас стоит 904 900 рублей.





Неплохо сохраняет стоимость и популярный сейчас в Новосибирске Skoda Rapid (89,33%). С надёжным 1,6-литровым атмосферником и классическим автоматом в средней комплектации Ambition его продавали за 700 000 рублей. Спустя три года такие варианты выставляются на вторичке примерно за 640 000 рублей.





С-класс





В среднеразмерном классе лидирует Mazda 3, которая сохранила почти всю стоимость — 97,12%. Этот «японец» слегка оторвался от машины всех времён и народов Toyota Corolla (94,73%). «Мазда» же с 1,5-литровым мотором и автоматом как продавалась в 2014-м за 850 000 рублей, так и сейчас продаётся. Для сравнения: новые Mazda 3 стоят существенно больше миллиона — от 1 261 000 рублей.









Кроссоверы и внедорожники









Здесь опять лидирует Mazda. В среднем сегменте SUV-C модель Mazda CX-5 сохранила 98,36% стоимости, опередив Toyota RAV4 (96,54%). Сейчас уже сложно представить, но когда-то кроссоверы стоили как сейчас легковой С-класс — 1 271 000 рублей за 2-литровую «Мазду» с полным приводом на автомате в версии Active. Спустя три года такую машину можно купить на вторичке, например, за 1 185 000 рублей. А вот в большом сегменте SUV-D лидирует Toyota с внедорожниками Highlander и Prado.









Premium F









Как сильно падают цены в дорогостоящих сегментах, можно убедиться на примере люксовых седанов. Если Mercedes-Benz S-Сlass ещё как-то держится, то Jaguar XJ и BMW 7 Series теряют за три года почти половину своей стоимости. Зато новый покупатель может приобщиться к премиуму с существенной скидкой.





В общем зачёте по маркам победила Mazda, сохраняющая 97,32% стоимости. На втором и третьем местах тоже «японцы»: Toyota (94,98%) и Subaru (90,60%).





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