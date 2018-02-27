«Будешь плодить злобных человечков»

Сибирячка обвинила школу в том, что её дочь травят, — она нашла в группе класса порно и оскорбления

Родители семиклассницы пытаются отстоять честь и достоинство своего ребёнка — их возмутила переписка в социальных сетях, где ученики оскорбляют друг друга и выкладывают откровенные снимки. Чтобы добиться реакции учителей, мама обратилась к директору и классному руководителю, которая в «поучительной» беседе во время урока труда назвала девочку «маленьким злобным человечком» и усомнилась в том, что она станет хорошей матерью. Корреспондент выслушала стороны конфликта: учителя называли ситуацию рядовой, а родители бьют тревогу по поводу психологического состояния ребёнка. Подробности истории — в материале НГС.

Год назад семья Насти Никоноровой перехала в Новосибирск из Южноуральска Челябинской области. 13-летняя девочка пошла учиться в школу № 7 Дзержинского района. Вскоре после выхода на учёбу в классе разгорелся конфликт — начался он, казалось бы, с рядовой ситуации, когда подростки выясняют отношения. Как рассказала мама Насти Юлия Никонорова, одноклассник её дочери постоянно «гнобил» девочку, при этом не только лично в классе, но и в интернете, в классной группе в соцсети «ВКонтакте». Обращения к его родителям были безрезультатными, говорит Юлия. Когда мать школьницы поняла, что дело не только в школьных потасовках, она решила сама заглянуть в группу.





«Я зашла к ней в телефон, в эту беседу. Я, конечно, была в шоке. Они выкладывали фотографии какой-то обнажённой девочки из 11-й школы. Всякие фотографии с трансвеститами <...>. Матерки трёхэтажные, оскорбления друг друга», — поделилась Юлия. Скриншоты страниц она тут же отправила в родительский чат в WhatsApp и рассказала обо всём классному руководителю.





Когда женщина поняла, что реакции от учителя нет, написала заявление на имя директора школы с просьбой разобраться в конфликте.





В обращении, копия которого есть у НГС, сказано, что одноклассник Насти систематически унижает честь и достоинство её дочери, в том числе употребляет в её адрес такие выражения, как «крыса помойная», «тупая крыса», «нет мозга».





«Кроме того, 23.11 в социальной сети "ВКонтакте" <...> (НГС не приводит имени ученика. — А.Б.) со своей страницы выложил фотографии (9 штук) порнографического содержания неустановленной девушки с изображением женских половых органов, груди, а также картинок из мультфильма "Лунтик" порнографического содержания.





Полагаю, что данные фотографии могут травмировать психику несовершеннолетних детей, а также негативно повлиять на их нравственное воспитание», — сообщается в тексте.







Часть родителей, по словам Юлии, тоже были шокированы, другие посчитали, что это нормально — подростковый период, сексуальное созревание и так далее. Для самой Насти ситуация только обострилась — из группы её удалили. И теперь за ребёнком закрепилось звание «стукача» за то, что она «сдала группу».







После заявления на имя директора в конфликт всё-таки вмешалась классный руководитель Светлана Иванцова, которая ведёт уроки труда. Правда, сделала она это в довольно резкой форме.







«Это было на уроке технологии, там было примерно 16 девочек. Сейчас она на меня просто не обращает внимания, со мной не контактирует», — рассказала корреспонденту Настя. По её словам, учитель обвинила её в том, что они с мамой устроили войну в классе, когда написали заявление на мальчика.





«Я думала, что какие-то меры примет школа. Я говорила, что буду жаловаться в отдел образования. Это же недалеко и от суицидальных попыток.





Она (Настя. — А.Б.) пришла, трясётся, у неё руки трясутся, — описывает Юлия состояние дочери после разговора с классным руководителем. — Я такой шум подняла, позвонила директору. Должны были подключить полицию, ПДН (отдел по делам несовершеннолетних. — А.Б.), социального педагога. А выходит, что профилактируют моего ребёнка, который вскрыл этот гнойник».







Юлия призналась, что просила дочь делать запись всех выпадов против неё, поэтому Настя записала и часть разговора с учителем. Аудиозапись родитель школьницы передала в редакцию НГС:





Учитель: Гнилая и есть гнилая. А маму ты уже оставь в покое — это все проблемы твои.



Настя: Она за меня заступается!



Учитель: А тебя никто не обижал, и на тебя никто не нападал.







В следующей части разговора учитель объясняет, почему происходит конфликт Насти с одноклассником:







Учитель: Я так думаю, что ты так захотела… Ты не можешь по-другому обратить на себя внимание. Ты добро не извергаешь из себя. Тебя на добро не хватает, нет времени творить добро. У тебя есть время только творить зло.







Настя: Это неправда!







Учитель: Неправда? А что ещё доброго ты сделала за этот год? Или за прошлый?... Какая ты будешь мать? Если ты будешь мать как сейчас, то ты будешь плодить таких же злобных маленьких человечков, которые всю жизнь будут ненавидеть мир вокруг себя. Ты думаешь, их мало? А ты пошарься в интернете, ещё почитай, и убедись, что ты встала в их строй.







Аудиозапись разговора классного руководителя со своей ученицей





В чём именно заключается вина ученицы, Светлана Иванцова пояснить корреспонденту НГС не смогла — сначала педагог говорила, что она на совещании, потом на уроке, а затем просто перестала брать трубку.





Директор школы № 7 Андрей Луценко считает, что виновных в конфликте по большому счёту нет и ситуация под контролем.





«Это возрастные особенности. Вопрос решается. Мама зря осложняет настолько ситуацию. Потому что дети ввиду своего недостаточного общественного опыта могут среагировать неправильно, — объяснил он. — Там душевная сфера, детская, правонарушений никаких нет».







«Для подростков в принципе болезненна сама ситуация, когда они не принимаемы в коллективе. Неважно, где это происходит, в школе или в интернете. Особенно плохая ситуация, если классный руководитель, взрослый человек, который, по сути, должен её защищать хотя бы в пределах уроков, не находится на её стороне», — считает детский и подростковый клинический психолог Юлия Акимова.





По её мнению, в идеале разрешить детский конфликт в школе можно без привлечения родителей. Для этого достаточно хорошей работы школьного психолога и классного руководителя, которые могут провести несколько тренингов на сплочение коллектива. В свою очередь, родителям желательно поглубже вникнуть в ситуацию, рассмотреть вместе с ребёнком причины возникшего конфликта и вместе придумать стратегию поведения в классе. Обращение к руководству школы, на взгляд Юлии Акимовой, уже вторично, к тому же директор для подростков зачастую вовсе не авторитет.



