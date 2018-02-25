Новая Camry с фантастическим салоном выросла в размерах

В новую Toyota Camry вставили атмосферные моторы, классический автомат и увеличили ей салон

В списке моторов для автомобиля оказались проверенные бензиновые атмосферники: 2-литровый (150 л.с.), 2,5-литровый (181 л.с.) и 3,5-литровый (249 л.с.). Первые два мотора работают с 6-ступенчатым автоматом, третий — с 8-ступенчатым. Все АКП — классические гидротрансформаторы.





«Длина автомобиля в российской спецификации составляет 4885 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1455 мм. Колесная база равна 2825 мм», — уточняется в документе Росстандарта. Текущее поколение Camry короче на 3,5 см, меньше в ширину на 1,5 см, меньше в колесной базе на 5 см. Автомобиль построен на новой платформе TNGA (Toyota New Global Architecture) и полностью отличается от предыдущих поколений. Впервые новая Camry была показана в США год назад, её особенностями стали более спортивный, приземистый вид, а также салон, выполненный в волнообразном космическом стиле Lexus.





Сертификат ОТТС частично описывает базовое оснащение седана: климат-контроль, система контроля устойчивости, контроль давления воздуха в шинах, кнопка вызова экстренных служб. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу уже в апреле текущего года. Напомним, в Новосибирске автомобили этой марки представлены одним дилером «Тойота центр Новосибирск Запад».

















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