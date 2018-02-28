«Спутник» нарисовался

Гостинице на Маркса 50 лет — НГС представил, как мог бы выглядеть центр левобережья без долгостроя

Недостроенная гостиница «Турист» на площади Карла Маркса стала уже символом левого берега — мало кто в городе помнит, как выглядела площадь без вечной стройки. Строительство грандиозного по тем временам отеля началось ещё полвека назад, в 1968 году, но в середине 80-х стройка зачахла: реальная стоимость проекта превысила планируемые траты, а грунт оказался непригодным для возведения высотки. Сегодня долгострой оброс торговыми центрами и рекламными баннерами, а чиновники неоднократно грозились снести здание, но «Турист» всё ещё смотрит на загруженную площадь своими пустующими окнами. Корреспонденты НГС вместе с новосибирской художницей Ксенией Люшаковой пофантазировали, как могла бы выглядеть площадь Маркса, если бы на месте долгостроя появилось хоть что-нибудь завершённое.

Недостроенной гостинице на площади Карла Маркса в этом году исполняется 50 лет. Отель «Турист» начали строить ещё в далёком 1968 году, а спустя 17 лет, в 1985 году, стройку остановили: грунт оказался непригодным для строительства там многоэтажного здания, а сам проект требовал больше денег, чем планировалось. Уже в двухтысячных чиновники, среди которых был бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, предлагали снести уродующий площадь долгострой, а само место облагородить. Юрченко покинул свой пост, а гостиница так и стоит на своём месте. В октябре прошлого года идею реанимировал уже мэр Анатолий Локоть — он рассказал, что недострой исчезнет в скором времени, а мэрия ведёт переговоры с собственником здания. Когда снесут гостинцу, до сих пор неизвестно.





Так должен был выглядеть «Турист»





Серенько и типично — так мог бы выглядеть «Турист», если бы его всё-таки достроили в советскую эпоху. Здание вышло бы абсолютно типовое, без каких-либо архитектурных изысков. Например, в Кемерово есть его брат-близнец — гостиница «Кристалл». Судьба кемеровского долгостроя оказалась куда удачнее: с началом перестройки строительство гостиницы тоже замораживали, но в 2000-х возобновили. Первые постояльцы заселились в номера в 2006 году.





Дворец султана смотрелся бы просто роскошно на фоне хрущёвок и ГУМа





Зато можно дать волю фантазии и помечтать, каким мог бы быть «Турист». Раз уж это гостиница, то за основу следует брать лучшие зарубежные образцы. Например, перенять опыт у отельеров из Турции, где предпочитают отдыхать многие сибиряки, — шикарный отель с дорогой отделкой просто сиял бы на фоне серых хрущёвок левобережья, магазина «Кристалл» и другого легендарного долгостроя — ДК «Сибсельмаш».





Компания «Несущие системы» могла бы вырастить ещё один стеклянный «бутон»





Если бы за фасад здания взялись новосибирские архитекторы «Бутона» и «Айсберга», вышло бы очень даже стильно. Стеклянная гостиница смело бы могла претендовать на звание самого красивого и современного здания левого берега.





Карл-Маркс-стейт-билдинг стоит как влитой





Почему бы левобережью не позаимствовать немного от небоскрёбов Нью-Йорка? Конечно, площадь Маркса это не Пятая авеню на Манхэттене, но свой мини-вариант Эмпайр-стейт-билдинг мог бы возвыситься над левым берегом. Сейчас над площадью возвышается только 23-этажная башня «Сан Сити».





Ужинать в такой башне можно было бы прям над облаками. Или над пеленой смога





На месте неудавшейся гостиницы можно построить телебашню — повыше той, что уже стоит неподалёку. В нашем «Останкино» также можно было открыть модный ресторан — такое заведение, несомненно, удивило бы даже привыкших к различным изыскам горожан. К тому же площадь Карла Маркса уже известна как «телевизионное» место — в двух шагах отсюда, в водонапорной башне во дворах домов на улице Ватутина, находилась редакция телекомпании НТН-4, но в середине «нулевых» журналисты покинули свой офис, а канал закрыли.





Немного экранов — и почти Лондон





У площадей Маркса и лондонской Пикадилли на самом деле много общего — крупные транспортные развязки, только в Новосибирске нет огромных мультимедийных щитов с рекламой. Что мешает их установить?





Око Саурона круглосуточно освещало бы левобережье





Мрачная крепость Барад-дур с оком Саурона смотрелась бы наиболее органично под свинцовым небом Новосибирска. Ведь площадь Маркса и правда иногда похожа на филиал Мордора — один только взгляд на бесконечные ряды торговцев тапочками, дешёвым постельным бельём и тёрками для моркови, ларьки с шаурмой и нескончаемую пробку на кольце может привести в уныние любого ценителя изящной архитектуры.





Трудно даже представить, как площадь будет выглядеть без недостроенной высотки





Впрочем, иногда и ничего — это лучший вариант. Так, может, вместо очередной бетонной глыбы разбить огромный сквер с фонтаном? Только представьте: утром вы спешите в метро, а дорога проходит не вдоль унылых ограждений и мрачного долгостроя, а через прекрасный сад, где летом пышно цветут розы. Но пока на месте сада растут только туи, а фонтан остаётся мечтой. 22-этажная гостиница «Турист» по-хозяйски стоит на площади уже полвека.





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