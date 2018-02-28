«Спутник» нарисовался

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Гостинице на Маркса 50 лет — НГС представил, как мог бы выглядеть центр левобережья без долгостроя

Во всяком случае «Чёрная башня» из «Властелина колец» выглядит не хуже недостроенной гостиницы
Во всяком случае «Чёрная башня» из «Властелина колец» выглядит не хуже недостроенной гостиницы

Недостроенная гостиница «Турист» на площади Карла Маркса стала уже символом левого берега — мало кто в городе помнит, как выглядела площадь без вечной стройки. Строительство грандиозного по тем временам отеля началось ещё полвека назад, в 1968 году, но в середине 80-х стройка зачахла: реальная стоимость проекта превысила планируемые траты, а грунт оказался непригодным для возведения высотки. Сегодня долгострой оброс торговыми центрами и рекламными баннерами, а чиновники неоднократно грозились снести здание, но «Турист» всё ещё смотрит на загруженную площадь своими пустующими окнами. Корреспонденты НГС вместе с новосибирской художницей Ксенией Люшаковой пофантазировали, как могла бы выглядеть площадь Маркса, если бы на месте долгостроя появилось хоть что-нибудь завершённое. 

Недостроенной гостинице на площади Карла Маркса в этом году исполняется 50 лет. Отель «Турист» начали строить ещё в далёком 1968 году, а спустя 17 лет, в 1985 году, стройку остановили: грунт оказался непригодным для строительства там многоэтажного здания, а сам проект требовал больше денег, чем планировалось. Уже в двухтысячных чиновники, среди которых был бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, предлагали снести уродующий площадь долгострой, а само место облагородить. Юрченко покинул свой пост, а гостиница так и стоит на своём месте. В октябре прошлого года идею реанимировал уже мэр Анатолий Локоть — он рассказал, что недострой исчезнет в скором времени, а мэрия ведёт переговоры с собственником здания. Когда снесут гостинцу, до сих пор неизвестно.


Так должен был выглядеть «Турист»
Так должен был выглядеть «Турист»


Серенько и типично — так мог бы выглядеть «Турист», если бы его всё-таки достроили в советскую эпоху. Здание вышло бы абсолютно типовое, без каких-либо архитектурных изысков. Например, в Кемерово есть его брат-близнец — гостиница «Кристалл». Судьба кемеровского долгостроя оказалась куда удачнее: с началом перестройки строительство гостиницы тоже замораживали, но в 2000-х возобновили. Первые постояльцы заселились в номера в 2006 году.


Дворец султана смотрелся бы просто роскошно на фоне хрущёвок и ГУМа
Дворец султана смотрелся бы просто роскошно на фоне хрущёвок и ГУМа


Зато можно дать волю фантазии и помечтать, каким мог бы быть «Турист». Раз уж это гостиница, то за основу следует брать лучшие зарубежные образцы. Например, перенять опыт у отельеров из Турции, где предпочитают отдыхать многие сибиряки, — шикарный отель с дорогой отделкой просто сиял бы на фоне серых хрущёвок левобережья, магазина «Кристалл» и другого легендарного долгостроя — ДК «Сибсельмаш».


Компания «Несущие системы» могла бы вырастить ещё один стеклянный «бутон»
Компания «Несущие системы» могла бы вырастить ещё один стеклянный «бутон»


Если бы за фасад здания взялись новосибирские архитекторы «Бутона» и «Айсберга», вышло бы очень даже стильно. Стеклянная гостиница смело бы могла претендовать на звание самого красивого и современного здания левого берега. 


Карл-Маркс-стейт-билдинг стоит как влитой
Карл-Маркс-стейт-билдинг стоит как влитой


Почему бы левобережью не позаимствовать немного от небоскрёбов Нью-Йорка? Конечно, площадь Маркса это не Пятая авеню на Манхэттене, но свой мини-вариант Эмпайр-стейт-билдинг мог бы возвыситься над левым берегом. Сейчас над площадью возвышается только 23-этажная башня «Сан Сити».


Ужинать в такой башне можно было бы прям над облаками. Или над пеленой смога 
Ужинать в такой башне можно было бы прям над облаками. Или над пеленой смога 


На месте неудавшейся гостиницы можно построить телебашню — повыше той, что уже стоит неподалёку. В нашем «Останкино» также можно было открыть модный ресторан — такое заведение, несомненно, удивило бы даже привыкших к различным изыскам горожан. К тому же площадь Карла Маркса уже известна как «телевизионное» место — в двух шагах отсюда, в водонапорной башне во дворах домов на улице Ватутина, находилась редакция телекомпании НТН-4, но в середине «нулевых» журналисты покинули свой офис, а канал закрыли.


Немного экранов — и почти Лондон
Немного экранов — и почти Лондон


У площадей Маркса и лондонской Пикадилли на самом деле много общего — крупные транспортные развязки, только в Новосибирске нет огромных мультимедийных щитов с рекламой. Что мешает их установить?


Око Саурона круглосуточно освещало бы левобережье
Око Саурона круглосуточно освещало бы левобережье


Мрачная крепость Барад-дур с оком Саурона смотрелась бы наиболее органично под свинцовым небом Новосибирска. Ведь площадь Маркса и правда иногда похожа на филиал Мордора — один только взгляд на бесконечные ряды торговцев тапочками, дешёвым постельным бельём и тёрками для моркови, ларьки с шаурмой и нескончаемую пробку на кольце может привести в уныние любого ценителя изящной архитектуры.


Трудно даже представить, как площадь будет выглядеть без недостроенной высотки
Трудно даже представить, как площадь будет выглядеть без недостроенной высотки


Впрочем, иногда и ничего — это лучший вариант. Так, может, вместо очередной бетонной глыбы разбить огромный сквер с фонтаном? Только представьте: утром вы спешите в метро, а дорога проходит не вдоль унылых ограждений и мрачного долгостроя, а через прекрасный сад, где летом пышно цветут розы. Но пока на месте сада растут только туи, а фонтан остаётся мечтой. 22-этажная гостиница «Турист» по-хозяйски стоит на площади уже полвека.


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