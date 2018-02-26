Вонь отсюда: спецкомиссия по поиску зловония не смогла попасть на мясокомбинат

После многочисленных жалоб на жуткую вонь в Новосибирске летом 2017-го власти создали специальную комиссию, специалисты назвали пять мест в Криводановке, которые, вероятно, являются источниками дурных запахов. Однако проверить и дать своё заключение чиновники официально смогли только по двум индивидуальным предпринимателям. У комиссии областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды не оказалось ни прав, ни возможностей, чтобы произвести оценку загрязнений воздуха тремя крупными предприятиями, среди которых «Кудряшовский мясокомбинат» — именно его жители города обвиняют в зловонии. Корреспонденты НГС лично убедились, возле каких предприятий стоит неприятный запах, поговорили об итогах проверки с участниками комиссии и с бизнесменами, которые её прошли.

Новосибирск регулярно окутывает неприятный запах — больше всего от зловония страдают жители левобережья, а аэропорт Толмачёво однажды даже извинился перед пассажирами за запахи. В некоторые дни вонь доходила до центра. В июле после многочисленных жалоб чиновники создали спецгруппу, которая должна была найти источник жуткой вони, в комиссию вошли специалисты Роспотребнадзора, Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова и сотрудники Западно-Сибирского УГМС.





В число вероятных источников неприятного запаха попали сразу пять мест: кроме «Кудряшовского мясокомбината» туда внесли «Горводоканал», полигон твёрдых коммунальных отходов возле криводановских дач, свиноводческую ферму Сергея Голубева и Толмачёвские Согры, куда сбрасывают сточные воды аэропорт и город Обь.







Реально чиновничья проверка задела только двух индивидуальных предпринимателей: чтобы проверить крупный мясокомбинат, у комиссии не хватило прав.





«Согласно законодательству Российской Федерации в отношении АО "Кудряшовское", МУП г. Новосибирска "Горводоканал" и АО "Аэропорт Толмачёво" органы государственной власти Новосибирской области не могут проводить контрольно-надзорные мероприятия, так как данные юридические лица являются объектами, подлежащими федеральному государственному экологическому надзору», — заявил корреспонденту НГС заместитель руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды НСО Евгений Стукалин.





В аэропорту Толмачёво удивились, что комиссия могла включить их стоки в перечень потенциальных источников, — там уверены, что вонь принёс ветер со свинокомплекса. «Неприятный запах на территории аэропорта имеет явный запах животноводческого происхождения. При использовании открытых лагун для хранения жидкого навоза даже незначительное изменение розы ветров приводит к распространению неприятного запаха. Большую часть объёма стоков аэропорта Толмачёво составляют сточные воды от технологических процессов, доля бытовых стоков крайне мала и являться источником неприятного запаха в округе быть не может. Летом 2017 года при совместном обследовании приаэродромной территории с представителем прокуратуры специалистами аэропорта выявлены объекты с резким неприятным запахом на территории Криводановского сельсовета», — прокомментировали выводы комиссии в Толмачёво.





Однако чиновники из спецгруппы по поиску вони заявили, что провели оценку воздуха на границе санитарно-защитной зоны мясокомбината — «превышений предельно допустимых концентраций по аммиаку и сероводороду не установлено».





Летом сотрудники мясокомбината ответили, что предприятие соблюдает все положенные нормы. «Превышений [ПДК загрязняющих веществ] у нас нет никаких, все показатели у нас ниже нормы. То, что [в Новосибирске] периодически пахнет, это, наверное, нужно какой-то аналитической службе брать заборы воздуха и тогда уже говорить конкретно. Что это именно мы источаем такой зловонный запах, я вам не готова так ответить», — сказала в июне инженер-эколог АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясокомбинат» Наталья Тюменцева.





Запахи свинокомплекса стоят над всей улицей Промышленной





Чтобы добраться из Новосибирска до Криводановки, нужно проехать через зловонное облако. Резкий запах бьёт в нос, стоит только проехать Марусинское кладбище: с одной стороны дороги работает свинокомплекс, а с другой — свалка. До поворота на улицу Промышленную, в глубине которой стоит мясокомбинат, ещё далеко, вокруг только заснеженные поля, но знать точный адрес, чтобы найти предприятие, даже не обязательно — ориентироваться в промзоне можно по одному запаху. Характерная вонь стоит над всей криводановской промзоной по дороге от АО «Кудряшовское» к ООО «Кудряшовский мясокомбинат».





«Запах начинается где-то метров за семьсот. Мы ехали, ветер вдоль дороги дул, но он был слабенький. Был бы ветер сильнее, запах начинался бы раньше. Запах идёт с полей, куда они (мясокомбинат. — Д.Я.) сливают нечистоты. Прошлись по территории "Горводоканала", там чисто специфический запах, но тех запахов, которые есть в Криводановке, там не ощущалось. Мы подъезжали к месту слива, к болотам, куда аэропорт сливает, но запахов там не было. При северо-западном ветре в Новосибирске могут ощущаться запахи, в первую очередь в Толмачёво и на левом берегу», — рассказал о поездке проверяющих в село начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Григорьев, тоже работавший в спецкомиссии.





Представители МУП «Горводоканал» своей вины в зловонии также не видят. «Была проверка, всё свелось к тому, что запах получается, сточные воды свинокомплекса "Кудряшовский" проходят только механическую очистку и сбрасываются к нам, а вся эта жижа складируется в прудах. Запах этой жижи и идёт в сторону города», — объяснил представитель «Горводоканала» Сергей Зубков.





Всю строгость проверки областного департамента на себе ощутили индивидуальные предприниматели Криводановки. В начале лета обвинения в вони также пали на свалку мусора напротив мясокомбината — новосибирское телевидение выпустило несколько сюжетов о том, как полигон твёрдых коммунальных отходов портит воздух в селе и СНТ около него. Комиссия департамента нашла ряд нарушений в работе полигона, но к осени их устранили. Владелец полигона Владимир Петров не отрицает, что нарушения были, но говорит, что всё это произошло по вине предыдущих владельцев, — он работает только с 2016 года и всё это время устраняет старые проблемы. По его словам, комиссия нашла те нарушения, которые они просто не успели исправить к лету 2017 года.





Свалка мусора в Криводановке расположилась ровно через дорогу от мясокомбината





Инженер-эколог полигона Ирина Зверева заверяет, что осенью на полигоне делали замеры по воздуху в расширенном составе.





«Сейчас на полигоне не ощущается тех контрастных запахов, которые были ранее. Ведётся постоянная изоляция грунтом, рабочие карты уменьшены. Гниение, естественно, внутри происходит, но доступ кислорода максимально сокращён. Заключён договор с Центром лабораторного анализа и технических измерений по СФО — результаты этой службы не вызывают никаких сомнений. Мы проводим измерения по воде, грунту и воздуху. Сравнивая с предыдущими годами, отклонений не наблюдаем, — объясняет Зверева. — Я тоже живу в Криводановке, утром сегодня вышла, стоит туман — запах такой специфический. Думаю, неужели полигон? Позвонила, но у нас там нормально всё».





Свиноводческая ферма Сергея Голубева расположена прямо во дворах Криводановки. Здесь царит сельская романтика — стены построек исписаны признаниями в любви местным девушкам. Животный запах всё же витает в воздухе, но чувствуется он только на подходе к ферме. Весной прошлого года криводановские дачники считали, что запах может идти с поля, которое удобряют отходами фермы. Нарушений у предпринимателя не нашли, а сам Голубев утверждает, что его 70 голов не дадут такого запаха, который мог бы дойти до города.





Криводановские романтики признаются в любви на стенах свинофермы. Свиньи, видимо, не против





«Запахов и мух у нас нет, я сам практически живу на территории фермы. Я работаю по договору с предприятием "Приобский" — выращивают картошку, капусту, — у меня с ними договор, чтобы удобрять поле, там дачники сняли плодородный слой. У нас удобрения высшего качества, само поле рядом с дачниками, но на достаточном расстоянии. Дело было в мае: тысяча человек собралось, пять председателей с журналистами. Я отвёл их на моё поле — все увидели, что с моего поля запаха нет», — пояснил предприниматель.





Официально установить, кто же является источником дурных запахов в Новосибирске, комиссия не смогла. «Органы регионального государственного экологического надзора не обладают необходимой материальной базой для проведения лабораторных измерений и аналитических исследований в данной ситуации», — подытожили в департаменте.





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