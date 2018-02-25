«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу

Водитель кроссовера отрезал детям вход в поликлинику, а жители 21-этажки угрожают соседям гвоздём

В новом, 61-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: брошенный во дворе прицеп, стоянка на детской площадке, перекрытые пешеходные дорожки и новые дворовые автомобильные войны. 

«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


Открывает выпуск паркетник Suzuki SX4, который перегородил проход в детскую больницу. «Возле поликлиники № 2 на Лазурной, 20/1 припаркована машина прямо возле входа», — пишет нам читательница Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


Чтобы попасть на тротуар, водитель «Рено» заезжает через пешеходный переход. Перекрёсток Гоголя и Мичурина. 



«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


«В этом месте традиционно паркуются на тротуаре, но сегодня водители очень постарались перекрыть тротуар — и у них получилось», — сообщает нам читатель Андрей. 



«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


«На Кубовой посреди тротуара. Люди и коляски — не, не слышал», — недовольны местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


«Владелец "Жигулей" постоянно паркует своё корыто у входа на детскую площадку у дома Плахотного, 72. Мешает проходу детей и их родителей», — накипело у Александра.



«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


«У стройки по улице Ядринцевская прямо у выхода из строительного туннеля пристроился этот нахал, оставил узкую щель для прохода. Щель выводит прям на проезжую часть, довольно оживлённую, поэтому, чтобы его обойти, нужно быть очень внимательным и бдительным», — пишет читательница Ирина.



«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


«Регулярно нарушает правила парковки. Рядом много свободных мест. "Быстроном" на Островского», — делится наблюдениями Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


«Во дворе один индивид оставил свой прицеп. Стоит тут месяца два точно, занимая парковочное место, которых и так не хватает на все дома», — возмущается Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


«Около дома на Олеко Дундича, 1/3 много парковочных мест, но водятел делает всем назло! Не хочется доводить историю до ситуации с гвоздём, как на МЖК», — возмущается читательница Лариса.



«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


«Ленина, 32, припарковался посреди тротуара, на замечания нахамил и ушёл», — рассказывает свою историю Игорь.



«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


В «Матрёшкином дворе» на Петухова принято вставать на пешеходные дорожки. 



«Я паркуюсь как чудак»: заблокировал детскую больницу


А на Высоцкого встают на детскую площадку — ну а что, машинка сойдёт за игрушечную.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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