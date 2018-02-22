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Тест-драйв: «Спортейдж» разбух

Этот «кореец» размером с Prado со смешным телевизором в салоне дал осечку в самом главном для джипа

Кроссовер KIA Sorento Prime на ступеньку выше популярного Sportage и в чём-то напоминает его раздувшуюся версию. Впрочем, Sorento Prime — самостоятельная машина и формально относится к иному сегменту, где и конкурирует с другими авто. Но что мешает вам, имея на руках 2 миллиона с хвостиком, озадачиться выбором между «Праймом», «Спортейджем» или тем же RAV4. Подробнее о достоинствах и проблемах автомобиля — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Новый KIA Sorento Prime в экстерьере может похвастаться светодиодными противотуманками, сделанными под модную матричную оптику. Еще у него рифлёная радиаторная решётка, состоящая из множества сверкающих сот.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Блок-фара светодиодной оптики по нижней кромке прошита полоской ходовых огней. При включении поворота белое свечение этой полоски сменяется на мигающий оранжевый сигнал.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


В остальном облик Sorento Prime уже достаточно примелькался. Кузов хоть и пропорционален, но блистать свежими дизайнерскими изысками он не может. Всюду гладенькие поверхности, никаких граней, никаких выштамповок.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Сзади остались банальные фонари, тем не менее в целом автомобиль выглядит в потоке гармонично и солидно.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Доминантой интерьеров всех новых KIA стала забавная рамка вокруг дисплея мультимедиа и центральных воздуховодов. Она напоминает очертания телевизоров 60-х годов. Под стать этой рамке сделаны боковые дефлекторы воздуховодов, однако углы у них скруглены меньше.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Блик климата «отбит» от забавной рамки излишне большим, как кажется, промежутком. А вот клавишный ряд подогрева/вентиляции сидений и обогрева руля безупречен — кнопки крупные, хорошо считываемые, всегда на виду.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Передняя панель сделана из мягкого пластика с выштампованной иммитацией прострочки. Пластик хоть и мягкий, но внешне похож на жёсткий.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Такой же материал используется в дверных картах — тут, правда, есть настоящая прострочка на кожаных элементах. Дополнительно двери украшены глянцем и алюминиевой полоской.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Спидометр зачем-то сделали огромным — глаза, привыкшие видеть все цифры в одной точке, тут просто разбегаются в стороны.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Неплох руль — пухлый, кожаный, с равномерным обогревом. Но выштампованная прострочка здесь лишняя.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Sorento Prime — большой и просторный автомобиль, он может быть даже в 7-местной версии. Сзади здесь удобно, сиденья сдвигаются, спинки наклоняются. Есть подогревы, дефлекторы обдува, подлокотник, разъём USB.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Подножка под задними дверьми имеет усечённую форму — можно соскользнуть.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Огромный 660-литровый багажник толково поделен на основное пространство и два глубоких органайзера. В одном из них можно хранить шторку, в другом инструменты, канистры и еще кучу всего — глубина около 20 сантиметров. Запаска вынесена под днище.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


У этого автомобиля 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 249 л.с. с разгоном до сотни за 7,8 секунд. Мотор работает в паре с новым 8-скоростным автоматом — все переключения чёткие, понятные, но хотелось бы более быстрой реакции на резкое нажатие педали газа.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Sorento Prime качественно защищён он шума: мотора не слышно, покрышек почти не слышно. Какие-то нотки проникают из задней части салона, но в целом атмосфера комфортная.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Приятно и управлять автомобилем — в меру тугой руль и неожиданно небольшие крены для такой грузной машины.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Вероятно, упругость подвески стала неким компромиссом с плавностью хода. Кажется, что автомобиль должен просто плыть над дорогой, но он всё же замечает неровности асфальта.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


«Прайм» получил систему кругового обзора — парковка задним ходом с такой штукой на крупном авто перестает быть пыткой.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Делать на бездорожье этому кроссоверу нечего — большие свесы, скромный 18,5-сантиметровый клиренс, низко висящие подножки.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


И полный привод на основе электронно-управляемой муфты Magna с блокировкой центра здесь не поможет. Зато на машине можно энергично стартовать на скользком покрытии — муфта предусмотрительно обеспечивает тягу на обеих осях без пробуксовок.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Итак, получился большой, просторный, тяговитый кроссовер на 7 человек или большое количество груза. Он неплохо управляется, не досаждает шумом, но рассчитан на городскую/шоссейную жизнь.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Стоит Sorento Prime в минималке 1 849 900 рублей — у него будут 2,4-литровый мотор, автомат, подогревы всех сидений и руля, литьё, аудиосистема. Тут можно повыбирать: либо большой, но полупустой Sorento Prime, либо тесноватый Sportage с максимальным функционалом за 2 029 900 рублей.



Тест-драйв: «Спортейдж» разбух


Если подобрать «Прайм» в средней комплектации Luxe, выйдет 2 119 900 рублей. Здесь будут полный привод, светодиодные фары, кожаные сиденья, бесключевой доступ, камера заднего вида, электросиденье водителя. К примеру, за 2 112 000 рублей продается Toyota RAV4 c 2,5-литровым мотором, полным приводом, автоматом и схожим уровнем оснащения.


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