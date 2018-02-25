Нищие богачи: новосибирцы задолжали банкам 266 миллиардов рублей

Они тратят кредиты на яхты, дорогие квартиры и жильё за рубежом — их подталкивают низкие ставки

Жители Новосибирской области вновь пошли за кредитами. По данным Банка России, в 2017 году они набрали в разных банках долгов на сумму более 190 миллиардов рублей. При этом к 1 января 2018 года сумма задолженности по кредитам превысила 266 миллиардов. НГС.НОВОСТИ узнали суммы самых больших кредитных займов и выяснили, куда новосибирцы хотят их потратить и почему сейчас (не) стоит залезать в долги. Подробности — в материале НГС.

Объединённое кредитное бюро включило Новосибирскую область в число регионов, где отметили наиболее высокие в стране темпы роста объёмов кредитования. По данным бюро, за год объём кредитов новосибирцев вырос на 42%, а количество кредитов — на 16%.





В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России НГС.НОВОСТИ сообщили, что





в 2017 году жители области набрали кредитов на 190,2 миллиарда рублей — на 46 миллиардов больше, чем в 2016 году.





Больше за последние пять лет новосибирцы набирали только в 2013 году — почти 196 миллиардов. В эти суммы также входят займы по ипотеке.





По данным Банка России, на 90 дней и более новосибирцы задержали выплаты на сумму почти 20 миллиардов рублей — это 7,5% от всех займов.









Как сообщили в Райффайзенбанке, за прошлый год самые крупные кредиты на сумму более 10 миллионов рублей выдавали новосибирцам на ипотеку и рефинансирование ранее полученных кредитов.





«Самый крупный кредит в Сибири в 2017 году (более 15 миллионов рублей) был выдан клиенту Новосибирска на цели рефинансирования действующего кредита, полученного ранее в другом банке. При этом квартира, которая является обеспечением по данному кредиту, находится в Москве», — пояснила Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка. В пресс-службе банка добавили, что





самые крупные потребительские кредиты новосибирцы оформили на покупку яхты — 4 миллиона рублей, и покупку недвижимости за рубежом — 5 миллионов рублей.





В Сбербанке самые крупные займы новосибирцы также брали на ипотеку. Среди них — 14 миллионов на покупку загородной недвижимости, 11,7 миллиона на покупку готового жилья и 11,2 миллиона на покупку строящегося жилья. В пресс-службе банка ВТБ сообщили, что самый большой за прошедший год кредит в Новосибирске выдали для приобретения готового жилья: 32,9 миллиона рублей на 15 лет и с 28-процентным первоначальным взносом.





Новосибирцы, которые сейчас выплачивают крупные кредитные займы, рассказали НГС.НОВОСТИ, что не боятся залезать в долги, хотя некоторым из них пришлось пойти на риск.





«В 2013 году я взял 2,5 миллиона рублей [на открытие СТО], в этом году должен уже погасить, — рассказал житель Кольцово Алексей Т. — У меня тогда был ещё один непогашенный кредит, за аудиосистему. <...> Главное — это понять, на что ты тратишь деньги; где-то ужаться можно всегда. У меня семья, ребёнок, мы ещё давно, до кредитов, поняли, что слишком много тратим на магазины, на какие-то ненужные продукты, одежду. Мы не голодаем, не бедствовали никогда, так сказать, но это нам тоже помогло, думаю. Ещё главное — сначала погасить кредит тот, что с большей процентной ставкой. У меня доходный бизнес, поэтому частенько некоторые платежи гасил досрочно. <...> Страшно не было, но я понимал, что если с бизнесом что-то произойдёт нехорошее, то я не знал бы, что делать дальше».





Экономисты уверены, что сейчас самое время для того, чтобы набрать кредиты: ставки падают.





«[Сейчас] кредитная ставка либо равна, либо меньше ставки рентабельности бизнеса, — объяснила НГС.НОВОСТИ финансист, доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ Татьяна Гениберг. — Мы можем заработать столько, столько стоит кредит. Раньше было не так. Раньше мы должны были отдать больше, чем можем заработать, — года два назад так было. Сейчас ставка рефинансирования снижается, и кредитная ставка — она тоже снижается. Если смотреть цикличность развития бизнеса, то по недвижимости мы сейчас внизу находимся, дальше цены будут расти. Поэтому сейчас выгодно брать кредит, выгодно брать недвижимость, дальше мы только выиграем от этого».







По её мнению, кредиты можно будет брать спокойно ещё как минимум в течение полугода.





Читайте также:



Хуже третьей мировой. Фондовые биржи США и Азии обвалились — эксперты рассказали, чего ждать в ближайшее время.