Дом убегающих балконов

В 4-м микрорайоне построили первый дом квартала «Дунаевский»: необычный квартал с разбегающимися по фасаду окнами и балконами, которые нельзя стеклить, полностью заселят к 2022 году, но местные жители уже сейчас ждут этого с содроганием: к кварталу ведёт одна узкая дорога, а парковок катастрофически не хватает. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по новому кварталу в окружении бараков и старых 9-этажек, заглянули в квартиры с крошечными балконами и огромными террасами и узнали, на что жалуются соседи новосёлов.

В конце января «Сибакадемстрой» выдал ключи первым дольщикам квартала «Дунаевский» на улице Дунаевского, 14. П-образную девятиэтажку сдали с опережением больше чем на полгода. В компании шутят, что «вернулись домой»: полвека назад подразделения тогда государственного «Сибакадемстроя» строили в этой части города и жильё, и социокультурные объекты.





Заезжать во двор машинам запретят, но сейчас возле детской площадки можно встретить автомобиль, из которого выгружают стройматериалы для ремонта





По словам архитектора застройщика Ермека Кулмухамедова, в «Дунаевском» сохраняются основные принципы, реализованные в других новых проектах: это дома-кварталы, закрытые для автомобилей дворы, сквозные подъезды с большими колясочными на уровне земли.







На площадках 5–7 квартир и панорамные окна, чтобы лестницы и коридоры освещались солнцем





В первом из четырёх запланированных одинаковых домов 280 квартир, по 5–7 на площадке каждого из пяти подъездов. При этом площадки непривычно светлые: с огромными окнами и без лишних стен. Как объяснил Кулмухамедов, на руку сработали нормативы: в 9-этажном здании достаточно одного большого лифта и не нужно проектировать незадымляемую лестницу, поэтому в подъезды удалось впустить больше дневного света, заодно сэкономив.







Подъезды в доме сквозные с большими колясочными, закрывающимися на ключ





Уже готовую квартиру можно купить от 1,99 миллиона рублей — столько стоит, например, студия площадью 27,82 кв. м с окнами на Дунаевского. Аналогичный вариант в соседнем доме со сдачей через пару месяцев обойдётся в 1,75 миллиона рублей, а в доме на начальном этапе строительства — 1,64 миллиона рублей.





Квартиры владельцам передают под самоотделку, но можно доплатить за ремонт от застройщика





Владельцам квартиры передают под самоотделку, с серыми стенами. В компании заметили, что популярными у покупателей были предложения с отделкой, но сейчас на сайте застройщика ни одного подобного нет даже в строящихся домах.











Необычным решением стали маленькие неостеклённые балкончики: их ширина всего 60 см, и максимум, что там можно разместить, — это внешний блок кондиционера и, допустим, велосипед. Остеклить их чисто теоретически можно, но довольно дорого — расположены они в шахматном порядке, поэтому владельцу придётся буквально строить вокруг него капсулу. Кроме того, пообещали в компании, управляющая компания будет следить за порядком и наказывать нарушителей, которым вздумается изменить внешний вид дома.







Террасы первого этажа от двора отделят кустами, но можно самому посадить у ограждения ещё и вьюнок





В отделе продаж «Сибакадемстроя» признались, что покупатели относились к новшеству со скепсисом: «Было некоторое отчуждение на этапе стройки. Говорят: вот, нам надо, чтобы остеклено было. Зачем? Надо. И никто не может объяснить, для чего». До 5-го этажа встречаются квартиры и вовсе без балконов. «Люди стараются лоджии присоединить — очевидно, им не хватает пространства. Если мы можем не делать лоджию, а увеличить квартиру за те же деньги, — мы это делаем», — объяснил Ермек Кулмухамедов.





На цокольном этаже разместили кладовые





Для тех, кому всё-таки нужно место для хранения вне квартиры, в цокольном этаже сделали кладовые. Всего их здесь 77, площадью от 3,5 до 5,5 кв. м, и почти все уже проданы. Часть из них можно было купить по цене от 120 тысяч, часть в рамках акций получили покупатели, например, больших квартир.







Террасы в квартирах могут занимать половину площади





Пентхаусы на окраине «Юбилейного» застройщик проектировать не стал. Вместо них на первых этажах предлагают квартиры с террасами. Некоторые из них особенно большие — для семей, которые несколькими поколениями живут вместе. Например, за 7 миллионов рублей можно купить 4-комнатную квартиру с террасой общей площадью 122,5 кв. м.





Заборами дома ограничивают только со стороны двора





Застройщик на террасу положит специальную доску и газон, а перед ней, чтобы отделить от двора, высадят кусты. Ухаживать за ней владельцу придётся самостоятельно — но и использовать её он может по своему усмотрению. «В "Европейском Береге" террасы второй очереди стеклянные, они ещё приподняты над уровнем двора, и есть прецеденты, что там сажают помидоры-огурцы, просто это со стороны не видно — нам присылали фотографии сверху», — улыбаются в компании. Обслуживание же общей территории обойдётся будущим жителям в 36–38 рублей за кв. м. жилья.







На первых этажах откроются магазины





Строить забор по периметру всего комплекса, в котором сейчас запланировано 4 дома, здесь не будут. Чтобы закрыть доступ к частной территории, застройщик установил калитки на входе во двор с детской площадкой с южной стороны дома. При этом по ключу можно будет попасть в соседний двор — «общность квартала всё равно задаётся», подчеркнули в «Сибакадемстрое».







Со стороны улицы Дунаевского на первом этаже дома запроектировали коммерческие помещения — в первом доме все они уже проданы, и скоро здесь должны открыться продуктовые магазины, магазин сети «Вкус и градус» и аптека. В шаговой доступности в относительно небольшом «Юбилейном» есть пять детских садов и сразу четыре школы: одна на улице Объединения, две на Макаренко и одна на Столетова.





Парковка протянулась вдоль улицы Дунаевского, но мест на ней всем не хватит





Основным минусом нового комплекса сейчас можно назвать недостаток парковок. Всего в четырёх домах по проекту в 2020 году будет 1126 квартир, а парковок пока лишь около 200. Для первой очереди их расположили «буферной зоной» между улицей и домами, всего около 110 мест.







«У нас возникает дефицит парковок, — признали в компании. — Мы его копим, а потом строим паркинг. Но мы не реализовали ещё все дома, парковки пока достаточно на территории».







Проекта паркинга пока нет, но предполагается, что это будет 2–3-этажное здание. Подземную парковку построить здесь не получилось бы, объясняет Ермек Кулмухамедов: слишком высоко расположены грунтовые воды и строительство уровней вниз сделало бы квартиры очень дорогими.







Паркинг планируют построить на месте двух аварийных бараков, но для начала застройщику придётся выиграть торги





Развивать квартал планируют в сторону улицы Объединения — в начале февраля мэрия выставила на аукцион соседний участок с двумя аварийными домами, который оценила в 7,26 миллиона рублей. В «Сибакадемстрое» своей заинтересованности отрицать не стали, хотя конкретных планов пока не озвучивают. По слухам, которые ходят среди местных жителей, под снос в ближайшие годы хотят пустить и филиал «СИБЭКО», и «Комбинат питания» на углу улиц Дунаевского и Объединения, но пока они не подтверждены.







Раньше аварийных дома здесь было три в ряд, но один несколько лет назад уже расселили и снесли





Жители домов на Дунаевского, 8 и 10 рассказали, что в расселение верить уже перестали: расселить их обещают буквально с заселения в 1959 году. «Их уже сколько лет выставляют [на торги], — отмахивается житель дома № 10 Виктор Горлов. — На моей памяти предпоследний раз депутат Илюхин хотел их взять года три назад, когда он ещё был в "Единой России". Нас приглашали, ксерокопии документов собирали, у кого в собственности, у кого муниципальные. А потом он вышел из "Единой России" и сказал, что ему это неинтересно. С тех пор тишина».







Дома выглядят опрятными и крепкими, но это только снаружи, уверяют жители





Дома построены в 1959 году, жили здесь и военные, и работники НЗХК, но в последние годы население смешанное. Большая часть квартир — муниципальные, и в основном с подселением. Хотя подъезды выглядят опрятно, а лестницы — надёжно, это только видимость, уверяют жильцы.







«Если в комнате втроём прыгнем, точно уйдём под пол, — заверяет не пожелавший представиться житель дома № 8. — Пола нет. Каналыга (канализация. — Л.П.) постоянно засоряется, дерьмо прямо через полы шло». Одну из квартир дома № 10, где из-за постоянных прорывов труб начали рушиться стены, несколько лет назад расселили — сейчас стена нежилой квартиры валится к соседям.







Входную дверь в подъезд заменили, но забыли утеплить, и в январе она промёрзла насквозь





Очень плохо в домах с отоплением, входная дверь в подъезд новая, но не утеплена и в январе промёрзла насквозь, а в комнатах было по 12 градусов. При этом, пожаловались жители, тарифы за управление такими домами у них почти на уровне новостроек — больше 25 рублей с кв. м. «За 2 комнаты на 56 квадратов за январь я заплатил 5240 рублей. Ладно, была бы у меня отдельная квартира, а я на подселении живу», — возмущается Горлов.







Через дорогу — целый квартал таких же домиков, но они пока считаются только ветхими





Через дорогу от нового квартала и старых бараков — целое поселение из таких же домиков, но их аварийными ещё не признали, знают местные жители. Эта площадка выглядит перспективной, считает руководитель отдела новостроек АН «Квадротека» Игорь Зеленский, но не прямо сейчас. «Это же хлопотно и дорого, застройщики будут ждать ситуацию, когда этот процесс на фоне остальных способов получения земли станет более выгодным, — пояснил он. — Тем не менее могу точно сказать, что это время придёт».







Новосибирцы опасаются близости промзоны и ЛЭП





По его мнению, одним из минусов территории является обособленность: это окраина микрорайона «Юбилейный», окружённая в основном промзоной и гаражами. Экология, признали в «Сибакадемстрое», была одним из самых популярных возражений. Впрочем, местные жители соседство с НЗХК и НЗХА минусом не считают. «Там ничего не осталось», — смеётся жительница микрорайона Марина.







Другое опасение — близость ЛЭП, но, возражает Зеленский, во многих районах люди годами живут гораздо ближе к высоковольтным проводам, и их это не слишком беспокоит.





Местные жители уверены, что с вводом второго дома «Дунаевского» выбраться из микрорайона в центр они уже не смогут





Главная проблема, говорит она, — дороги. «Наша улица забита до 9 утра полностью, — соглашается Виктор Горлов. — Люди, чтобы объехать Объединения или Макаренко, едут через воинскую часть, пожарку и улицу Дунаевского. Сейчас этот дом сдали, следующий дом в марте сдаётся. И тогда можно смело сидеть дома или с начальством договариваться, чтобы с 11 работать, потому что мы отсюда не выедем никак».







Эксперты считают, что проблему доступности севера города власти будут решать в первую очередь





Между тем, считает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, именно из-за того, что проблема в Калининском районе становится всё острее, она может быть решена одной из первых. «Поскольку там много всего строится, с самой большой вероятностью расширяться дорога будет именно в этом направлении — в сторону "Родников". Но людям всё равно придётся потерпеть, 2–3 года минимум», — рассуждает он.







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