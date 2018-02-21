Позорная мелочь: 50-летнего инвалида обвинили в краже детали за 55 рублей

Мужчину могут посадить на 15 суток: его дочь уверяет, что железку он положил в карман случайно

Жительница Новосибирска пожаловалась на работников строительного гипермаркета — её 50-летний отец с инвалидностью по слуху, считает девушка, нечаянно положил в карман железную муфту для сантехники и забыл про неё. На выходе из магазина мужчину встретили охранники, которые отчитали его за кражу и вызвали полицейских. В отделении на него составили протокол за мелкую кражу — ему грозит штраф или арест на 15 суток. Родственники мужчины жалуются на отношение работников магазина к инвалиду, тогда как охранники уверены, что кража была намеренной. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

В прошлое воскресенье 50-летний житель Черепаново Аркадий Д. вместе с женой отправились за покупками в строительный торговый комплекс «Колорлон» в Бердске. Положив в тележку несколько покупок, мужчина взял с прилавка муфту — мелкую металлическую соединительную деталь для сантехники — и положил её в карман, чтобы не потерять в куче других вещей. Когда его жена отправилась дальше по торговым аллеям, он решил выйти на улицу, чтобы покурить и вернуться к покупкам, но на выходе его задержали охранники и сразу вызвали наряд полиции, рассказывает свою версию дочь мужчины.





«У отца (вот тут уточняем: инвалида по слуху) были с собой деньги расплатиться за эту муфту хоть в двойном размере, — рассказала НГС.НОВОСТИ дочь Аркадия. — Он просто не подумал, что такая ситуация может произойти, и до привода в полицию не понимал, что происходит и что от него вообще хотят. Далее — хамское отношение со стороны что охраны, что водителя патрульной машины. Единственный адекватный из всех оказался полицейский, покрутивший пальцем у виска и сказавший, что такие вопросы решаются на месте, а не вызовом наряда. Но, к сожалению, он уже ничего сделать не смог — вызов обязан отработать».





Соединительная муфта для сантехники стала поводом для разборок в полиции

Девушка пояснила, что её отец был готов оплатить товар на месте, но теперь сибиряка ждёт суд. Она написала в магазин претензию и на следующий день позвонила в магазин.





«Перезванивает в полдень некий Алексей, начальник их службы безопасности, и велит забрать претензию. На что я, естественно, говорю "нет". Мне отвечают, что злой умысел доказан, и что муфта была извлечена из упаковки (они россыпью всегда продаются, о чём он вообще?!), и что мы встретимся в суде и меня привлекут к ответственности за лжесвидетельство», — негодует девушка.





В «Колороне» с претензиями сибирячки не согласились. Как рассказал НГС.НОВОСТИ менеджер службы безопасности магазина Алексей Свинцов,





на записи с камер видеонаблюдения видно, как Аркадий снимает упаковку с муфты. Предоставить видеозапись в магазине НГС.НОВОСТИ отказались, сославшись на требования безопасности.





«Этот товар у нас висит на блистере, на блистере — штрихкод. То есть без блистера этот товар на кассе оплатить невозможно. Этот товарищ взял этот товар. Они с супругой разошлись в разные стороны, и он этот товар таскал в руке. У нас имеются свидетели, что он, проходя по одному из рядов, <...> этот ярлычок оторвал, выкинул, а товар положил себе в карман. Крутанувшись по магазину, проверив, что за ним никто не следит, он через кассу свободно проходит, ничего не покупая при этом, и идёт в сторону выхода», — описал ситуацию охранник и добавил, что муфта в магазине стоит 55 рублей.





Менеджер службы безопасности объяснил, что тревожную кнопку охранники нажали, потому что досматривать и задерживать покупателей могут только полицейские. Кроме того, они подозревали, что мужчина мог взять что-то ещё помимо муфты:





«Его досмотрели, у него ничего ворованного при себе больше не оказалось. Но так как у нас умысел был налицо, мы подали заявление с тем, чтобы составить на него административный протокол. Там мелкое хищение — статья 7.27 [КоАП РФ], там штраф через мировой суд».





За мелкое хищение мужчине грозит арест на 15 суток, обязательные работы или штраф — в пять раз больше стоимости украденного.





«Он всё время пытался покинуть помещение, выйти на улицу. Его попросили, чтобы он остался до прибытия полиции, а с ними пусть куда хочет идёт. Жена ещё не присутствовала с нами тогда, мы тогда не знали, что она там. Физически он сопротивления не оказывал, но всё время просьбы выйти от него поступали», — добавили в охране.





Юристы отмечают, что доказать неумышленность кражи почти невозможно и что оплатить товар на месте недостаточно для снятия обвинений.





«Трудно рассуждать о том, что ты берёшь и кладёшь вещь в карман случайно, — пояснил НГС.НОВОСТИ юрист, управляющий партнёр юридического агентства «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов. — Для этого и существует та грань между уголовной кражей и мелким хищением административным, чтобы по подобной несущественной ерунде люди ограничивались предупреждением или, учитывая инвалидность, небольшим штрафом, и чтобы это не влекло какое-то клеймо на всю жизнь. Опять же, нарушения по слуху не подразумевают какие-то нарушения мозговой деятельности. Ссылаться на это — наивно <...> В нашей правовой системе такие случаи будут бесспорно умышленны».





Уточнение: мужчине, обвинённому в краже, 50 лет, а не 68, как сообщалось ранее.





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