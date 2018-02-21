Разогнали чудаков

В центре нашлись свободные парковочные места — на них не встают из-за главного водительского кошмара

Новосибирцы уже давно заметили, что количество мест для инвалидов на городских улицах постоянно растёт. И если ещё год-два назад занять такое место было делом обыденным, то сейчас под страхом эвакуации и 5-тысячного штрафа водители стараются «не связываться» с такими местами — лучше уж встать под обычным запрещающим знаком «за 500 рублей». Многие автовладельцы руководствуются не страхом, а уважением к ПДД и больным людям. Впрочем, остаются нарушители, которые по-прежнему не боятся сурового наказания или надеются на авось. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко проехался по Новосибирску и узнал, могут ли сейчас инвалиды спокойно найти себе место.

Посмотреть, есть ли в городе свободные места для инвалидов, мы решили в середине рабочего дня, когда все парковки уже забиты офисными сотрудниками, а разъезжающие по делам предприниматели, курьеры и доставщики судорожно ищут себе место, где бы притулиться.









Это «главная» парковка Новосибирска — напротив здания областного правительства. На участке для инвалидов есть пара свободных мест, остальные заняты машинами других инвалидов с соответствующими значками, ну и нарушителями. Здесь постоянно работают эвакуаторы, которые, очевидно и приучили новосибирцев хотя бы к частичному порядку.













Здание мэрии со стороны оперного театра — одна машина, как и положено, стоит со специальным знаком, у второй значка не видно.













На Коммунистической для инвалидов выделен участок параллельной парковки длиной 15 метров. За белой и красной машинами есть место ещё как минимум на троих.













Парковка на пересечении Красного проспекта и Гоголя. Все три спецместа свободны, остальное пространство забито машинами.













Три места напротив кинотеатра «Победа» — все свободны. Здесь тоже ежедневно орудуют эвакуаторы, поэтому вставать сюда накладно.













На левом берегу не всё так радужно. Парковка у гостиницы «Миротель» на площади Маркса — один автомобиль в 6-метровой зоне стоит по правилам, второй без жёлтого значка.













На Немировича-Данченко возле офисного знания «Запсиблеспроект» часть инвалидного места занял сугроб, часть — «Лэнд Крузер Прадо».













А вот на улице Мира возле Дома детского творчества имени Ефремова место для больного человека найдется.















Есть места и на парковке МЕГИ — тут их довольно много.













Перенесемся обратно на правый берег. Офисное здание на пересечении Красного проспекта и Писарева. Инвалидное место есть, и даже почищено.













Это парковка на площади Ленина, напротив архитектурной академии. В 10-метровой зоне одно место есть, но остальное пространство занято автомобилями без спецзначков.













Ну а это служебный вход в здание мэрии Новосибирска со стороны улицы Щетинкина. Здесь, вероятно, ходит сам мэр Анатолий Локоть. Для инвалидов выделено одно место, пока оно свободно.





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