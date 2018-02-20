Выбор б/у: рамный джип за миллион

Что купить за цену свежего «Дастера»: древний «Лексус», страшный «Гелик» или «почти нового» «японца»

В 2018 году после дружного увеличения цен всеми автопроизводителями новые машины в сегменте «кроссоверы и внедорожники» окончательно перешагнули психологическую отметку в 1 миллион рублей. За этот миллион можно купить только моноприводной паркетник малого размера типа Renault Duster или Hyundai Creta, хоть и в нормальной комплектации с автоматом. Антипод нового компактного кросса — подержанный большой джип на раме: чтобы и в лес, и на рыбалку, и на бордюр. Выбор именно такого внедорожника сегодня в обзоре НГС.АВТО.         

Участники сегодняшнего состязания будут представлять основных мировых автопроизводителей с трёх континентов — Европа, Япония и Америка. Хотя Lexus LX по сути является тем же «японцем», тем не менее он разрабатывался для США и основной успех обрёл там же. А его соперниками станут немецкий Mercedes-Benz Gelandewagen и японский Mitsubishi Pajero Sport. Автомобили оценим в 5 категориях по 5-балльной шкале.  


1. Свежесть


Выбор б/у: рамный джип за миллион


Lexus LX470 за миллион будет выпущен в 2000–2002 годах. Кстати, таким же старым окажется и его брат-близнец Toyota Land Cruiser. Если уж выбирать, так Lexus, ведь его магический значок добавляет в Сибири +500 баллов к карме. А вот за возраст автомобиль получает 3 балла.



Выбор б/у: рамный джип за миллион


«Гелендваген» у сибиряков считается ещё более угрожающе-страшной и солидной машиной, но его свежесть и вовсе далека от идеала — 1998–2000 годы. За 20-летний возраст — 2 балла. 



Выбор б/у: рамный джип за миллион


Mitsubishi Pajero Sport не премиальный автомобиль, поэтому он ожидаемо будет новее, и существенно — 2009–2010 годы. За это 5 баллов.



2. Внешний вид


Выбор б/у: рамный джип за миллион


Классический кузов Lexus медленно устаревает со временем, однако его наивные фары и огромные задние фонари все-таки выдают далёкое прошлое — 4 балла. 



Выбор б/у: рамный джип за миллион


«Гелендваген» даже в новом поколении 2018 года остался фактически прежним, настолько хороша его классическая квадратность. Бонус — ездишь на старом «Гелендвагене», а говоришь, что он «почти новый». 5 баллов. 



Выбор б/у: рамный джип за миллион


Большинство автомобилей Mitsubishi выглядят на любителя, а Pajero Sport особенно. Вполне гармоничный кузов портят страшное «личико» и размашистые корейские задние фонари. 3 балла. 



3. Салон


Выбор б/у: рамный джип за миллион


Lexus LX470 самый просторный из трёх, а благодаря премиальному американскому предназначению его салон всегда будет богатым — кожа, дерево, электроприводы, обогревы, дисплей мультимедиа. В огромном багажнике вы найдете складные сиденья третьего ряда. 5 баллов. 



Выбор б/у: рамный джип за миллион


Теперь на любителя — салон «Гелендвагена». «Уазовская» посадка, узенькая передняя панель, почти вертикальное лобовое стекло, старинные органы управления. Да и места здесь не так уж и много. 3 балла. 



Выбор б/у: рамный джип за миллион


Интерьер Pajero Sport выглядит вполне современным, пространства достаточно, эргономика неплоха, есть климат и кнопки управления на руле. 5 баллов.  



4. Клиренс, внедорожные способности


Выбор б/у: рамный джип за миллион


Клиренс «Лексуса» благодаря пневмоподвеске можно менять от 22 до 26 см. У автомобиля постоянный полный привод, блокирующийся центральный дифференциал, понижающая передача, самоблокирующийся задний дифференциал. Однако геометрическая проходимость внедорожника в какой-то момент будет исчерпана из-за большой колесной базы (2850 мм) и приличных свесов. Потом придется как-то выдергивать эти 2,4 тонны железа. 4 балла.



Выбор б/у: рамный джип за миллион


Mercedes-Benz Gelandewagen, изначально созданный  для жизни в грязи и тяжелых условиях, отличается хорошей геометрией, наличием всех трех принудительных блокировок центрального и межколесных дифференциалов. Всё это вкупе с 22-сантиметровым клиренсом позволит вам пробраться в самые дебри, пока вы где-нибудь все-таки не сядете из-за большого веса под 2,5 тонны. 4 балла.



Выбор б/у: рамный джип за миллион


Pajero Sport самый легкий (не более 2 тонн), а колесная база у него короче на 5 см. Клиренс составляет 21,5 см. Рама Pajero Sport, заимствованная у пикапа L200, хорошо зарекомендовала себя в тяжелых условиях и преодолела большое количество разнообразной грязи. Внедорожник оснащен многорежимной системой полного привода Super Select с возможностью блокировки межосевого и заднего межколесного дифференциалов. 5 баллов.



5. Техническая часть


Выбор б/у: рамный джип за миллион


У «Лексуса» с техникой всё просто — один единственный 4,7-литровый бензиновый атмосферник, 5-ступенчатый гидротрансформатор, доскональная изученность агрегатов и распространенность запчастей. Но за 18 лет и «тойотовский» металл начинает ржаветь, да и расход топлива у машины зашкаливает. 4 балла.



Выбор б/у: рамный джип за миллион


Gelandewagen оснащался великим множеством двигателей, с какого рынка и в каком состоянии будет попавший к вам мотор — известно одним небесам. За 20 лет в каком-нибудь 3-литровом турбодизеле и немецкой электрике наверняка притаится мина замедленного или быстрого действия. За игру в рулетку — 3 балла.



Выбор б/у: рамный джип за миллион


Моторы Mitsubishi тоже имеют болячки, в частности 2,5-литровый дизель со своей трескающейся головкой и рвущимся ремнем ГРМ. Топливные магистрали и система впрыска  9-летнего дизеля наверняка окажутся в загрязненном состоянии. Pajero Sport лучше брать с 3-литровым бензиновым V6, который показал себя как беспроблемный агрегат. АКП особых проблем не доставляет. 4 балла. 


Подсчитаем среднюю оценку:


Lexus LX470 — 4 балла

Mercedes-Benz Gelandewagen — 3,4 балла

Mitsubishi Pajero Sport — 4,4 балла


Итак, в этой троице победил Pajero Sport, а читатели могут предложить свой вариант внедорожника на раме в комментариях.


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