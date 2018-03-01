Проскочить не получится: топ-10 опасных перекрёстков Новосибирска

В Новосибирске определили 10 самых опасных перекрёстков 2017 года — в общей сложности на этих перекрёстках были ранены 97 человек, 3 погибли. Самая аварийная улица — Большевистская, там обнаружилось сразу два очага ДТП с наибольшим числом пострадавших. НГС.НОВОСТИ узнали, какие роковые ошибки водителей приводят к столкновениям в этих местах и как нужно правильно проезжать перекрёстки.





Самым аварийным перекрёстком города, по информации управления ГИБДД по Новосибирской области, стало пересечение улиц Большевистской и Добролюбова — абсолютный лидер по количеству травмированных, 18 человек. Вместе с экспертом, руководителем отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеславом Ашурковым, НГС разобрал схемы всех аварий в этом месте — выяснилось, что здесь водители любят пролетать перекрёсток на красный свет. «Кто-то проехал на красный, кто-то не закончил манёвр, а другое направление уже начало ехать, — в итоге происходит авария. Здесь надо увеличить время одновременного горения красного сигнала для всех направлений, чтобы водители успевали завершить манёвр», — объясняет эксперт.











На перекрёстке Сибиряков-Гвардейцев – Немировича-Данченко ранены 10 человек, 1 погиб. Здесь часто сбивают пешеходов — как на «зебре», так и чуть дальше от неё. «Из девяти ДТП пять наездов на пешеходов. С Немировича-Данченко водитель поворачивает направо в сторону улицы Мира, он должен пропустить пешехода, но сбивает его. Там ещё часто ездят длинномеры, фуры — из-за них возрастает вся эта напряжённость», — говорит Ашурков.









Перекрёсток Военной и Ипподромской: здесь высокие скорости, которые приводят к тяжёлым столкновениям по ночам. Страдают и пешеходы — сбито 3 человека. «Этот перекрёсток оборудован камерами наблюдения, но они не контролируют скорость. Столкновения происходят с двух перекрёстных направлений, в утренние и ночные часы на высокой скорости», — объясняет эксперт.









Вновь Большевистская, теперь пересечение с Днепрогэсовской. Это место водители используют для разворота в сторону центра. «Люди не дожидаются проезда встречки и начинают разворачиваться. Едут они изначально из города, например выехали от "Ленты" и хотят развернуться. Чтобы долго не стоять, многие разворачиваются, не доезжая светофора, там они и ловят встречный транспорт», — говорит Вячеслав Ашурков.









Тройной перекрёсток Фрунзе – Кошурникова – Красина. Здесь довольно сложная схема разъезда встречного транспорта, а многие пытаются проскочить перед машинами со встречного направления. «Большой перекрёсток, где когда-то хотели сделать кольцо. Водители не подчиняются красному сигналу и хотят проскочить — пять случаев из восьми. Например, с Фрунзе на Красина проскочить перед потоком с Кошурникова или с Фрунзе повернуть направо на Кошурникова и вклиниться в поток», — описывает сложность перекрёстка эксперт.











Небольшой перекрёсток Никитина – Красноармейская. Здесь установлен светофор — многие подъезжающие к нему водители успевают сильно разогнаться. «Нарушения светофорного режима, проезжают на красный свет. Столкновения происходят из-за того, что кто-то не справляется с управлением на высокой скорости. Расстояние между светофорами на Никитина такое, что можно хорошо разогнаться, и здесь будет пиковая скорость», — предупреждает Ашурков.









На перекрёстке улиц Адриена Лежена и Бориса Богаткова часто давят пассажиров, которые выходят из автобусов. «Из восьми фактов — четыре наезда на пешеходов. Сбивают там в границе перекрёстка, пешеходы переходят от остановки общественного транспорта на другую сторону. Тут ещё и у автобусов нет кармана, они останавливаются в правой полосе», — подтверждает эксперт.









Пересечение улиц Немировича-Данченко и Станиславского опасно левым поворотом перед встречным транспортом. «Те, кто едет со стороны Троллейной и поворачивает к площади Станиславского, выскакивают перед теми, кто едет со стороны "Советской Сибири"», — говорит представитель ФАР в Новосибирской области.









Угол улиц Котовского и Станиславского — та же проблема с левым поворотом перед встречкой. «Там пригорок, не совсем видно весь перекрёсток, ещё и островки высокие. Когда едешь вниз и поворачиваешь налево на Котовского, не видишь транспорта из-за встречно поворачивающих. Люди высовывают "нос" и получают по этому "носу", а ведь по Станиславского машины едут быстро», — констатирует Вячеслав Ашурков.









Перекрёсток Мочищенского шоссе и улицы Ереванской — и опять опасный левый поворот. По Мочищенскому шоссе идёт большой поток, и проскочить перед ним на Ереванскую бывает сложно. «Несоблюдение очередности проезда перекрёстков, выезжают с Ереванской уже под красный свет на шоссе и попадают под столкновение. Или поворачивают на Ереванскую перед встречными. Вообще, здесь надо увеличить время горения зелёного сигнала для тех, кто едет по шоссе, чтобы не создавать пробки».







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