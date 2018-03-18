Сцепились на пороге

Жильцы обвинили крупного провайдера и несколько УК в захвате дверей в подъезд — им заменили домофоны

Жители сразу нескольких домов в разных районах Новосибирска в конце зимы пожаловались на самоуправство домофонных компаний: по словам горожан, им без всякой причины меняют домофоны на дверях в подъезд. Некоторые сумели заставить менеджеров новой компании вернуть старое оборудование. В самих компаниях говорят, что действуют исключительно по закону, — и предрекают, что скоро все электронные замки на дверях в подъезды будут подключены к интернету. Подробнее — в материале корреспондента НГС.

В феврале и марте сразу несколько многоквартирных домов в разных частях города оказались в центре разборок между домофонными компаниями, крупным интернет-провайдером «Новотелеком» и управляющими компаниями. Жители и домофонщики обвинили интернет-провайдера и УК в несогласованной замене домофонов.





Старшая по дому по адресу Комсомольская, 31 Елена Кабанова рассказала корреспонденту НГС, что 9 февраля к ним пришли рабочие из «Новотелекома» и заменили оборудование «Цифрала» на своё. Законность действий представители «Новотелекома» объясняли проведённым собранием жильцов, которого якобы не было, говорит старшая по дому.







О смене одного домофонного оборудование на другое, как правило, предупреждали вот такие объявления о «модернизации домофона»

«Подпись [на протоколе] поставлена председателем этого собрания. Спрашиваю у неё: "Вы когда проводили собрание?". А она заявила, что вообще никого собрания не проводила, а её там где-то попросили подписать протокол», — утверждает Елена Кабанова. В итоге женщина добилась от менеджеров «Новотелекома», чтобы новое оборудование демонтировали и вернули старое.







«Они («Новотелеком». — И.К.) пришли и сказали, что от вас "Цифрал" отказался, что вы останетесь вообще неизвестно с чем. Это где-то в августе-сентябре было», — говорит и старшая по подъезду дома по улице Макаренко, 27/2 Галина Сычёва и добавляет, что ситуация обострилась уже в наступившем году, когда пришла бригада «Новотелекома», сняла оборудование «Цифрала» и исчезла на пару недель, оставив подъездные двери открытыми. Сычёва также добавила, что жильцам предложили отдельно заплатить за ключи и видеокамеры на подъезды.





«Нас десять лет устраивал "Цифрал". Зачем нам опять растрачиваться? Ну мы собрали собрание и провели голосование полностью вернуться к "Цифралу"», — добавила Галина Сычёва.







Руководитель службы управления брендом ООО «Новотелеком» Дмитрий Мишин категорически отверг все обвинения в незаконных действиях.





«Компания работает исключительно в правовом поле. Обслуживание домофонов происходит либо по результатам покупки домофонных компаний, либо по результатам голосования жильцов конкретного дома. Рынок домофонных услуг стоит на пороге кардинальных изменений. Самое главное изменение заключается в том, что все домофоны станут сетевыми устройствами, то есть будут подключены к сети какого-либо оператора. Если существующие домофонные компании будут готовы инвестировать в современное оборудование и подключать свои устройства к сети интернет, смогут управлять базами электронных ключей и постоянным удалённым мониторингом, значит они останутся на рынке», — заявил Мишин.







Жильцы утверждают, что представители «Новотелекома» пришли к ним без предупреждения

Директор компании «Факториал-Новосибирск» Анатолий Ивойлов рассказал НГС, что он часто сталкивается и с аналогичным поведением со стороны УК «МКС-Новосибирск», которая пытается забрать домофоны себе, предлагая жильцам гораздо меньшую абонентскую плату.







«На словах всё красиво. Снижают абонентскую плату буквально вполовину… Но у них теперь открывается возможность при утверждении ежегодных тарифов на дом [включать туда] обслуживание двери, замену доводчика и остальные ремонты. Это всё будет туда включено, только жильцы об этом не узнают», — объяснил Анатолий Ивойлов, добавив, что обычная домофонная компания все эти работы выполняет без дополнительной оплаты.







В УК «МКС-Новосибирск» заверили корреспондента НГС, что действуют исключительно по закону, и подтвердили, что при подключении действительно снижается абонентская плата, которая взимается в размере 61 копейки с квадратного метра каждого собственника.







«Этот тариф фиксируется на два года. <…> Единственно, что люди сопротивляются этому, потому что мы начисляем [платёж] всем собственникам без исключения: есть у тебя трубка в квартире или нет», — пояснил заместитель руководителя УК «МКС-Новосибирск» Андрей Краснов. Самая дешёвая дополнительная трубка стоит в пределах 500 рублей, добавил представитель УК.







Александр Иванов, заместитель директора УК «Сибирская инициатива», на которую тоже жаловались как жильцы, так и домофонщики, заметил: «Есть мнение Государственной жилищной инспекции, есть Жилищный кодекс, где имущество принадлежит собственникам, и УК, которая управляет общим имуществом, должны заключить договор на использование общего имущества. <…> Дверь входная — это общее имущество».







«Домофонщики на сегодняшний день занимают беспредельную ситуацию в целом в ЖКХ.





Он (представитель домофонной компании. — И.К.) должен подключиться как положено — к щитку приборов. Он должен платить за домофон, электроэнергию. Это первое. Он должен платить жителям за то, что домофон в этом доме есть, а жители должны платить ему за то, что домофон существует. <…> Я могу завтра отключить все домофоны. Но будет ли от этого хорошо собственникам», — рассказал директор УК «Управляющая жилищная компания Кировского района» Андрей Тихонов, а после пояснил, что домофонщики должны платить УК за потребляемое электричество и за обслуживание проводки от двери до электрощитка.







В конце прошлого года часть домофонов в Новосибирске оказалась уничтожена вандалами. К этому делу даже подключалась ФСБ. Но расследование, говорят в домофонных компаниях, пока не закончилось. Хотя многие домофонщики заверяют, что понимают, в чьих интересах это делали. «Я считаю, это была акция "МКС". <…> Во-первых, по их домам, которые они обслуживают, это проходило. И сразу же <…> появлялись [люди], предлагающие установить оборудование от их домофонной компании», — высказался Алексей Печёнкин, директор компании «Спецэлектромонтаж», домофоны которой также пострадали в конце прошлого года от вандалов.