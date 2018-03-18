Сцепились на пороге

Жильцы обвинили крупного провайдера и несколько УК в захвате дверей в подъезд — им заменили домофоны

Домофонные компании и жильцы многоквартирных домов обвинили некоторые УК и крупного интернет-провайдера в рейдерстве
Домофонные компании и жильцы многоквартирных домов обвинили некоторые УК и крупного интернет-провайдера в рейдерстве

Жители сразу нескольких домов в разных районах Новосибирска в конце зимы пожаловались на самоуправство домофонных компаний: по словам горожан, им без всякой причины меняют домофоны на дверях в подъезд. Некоторые сумели заставить менеджеров новой компании вернуть старое оборудование. В самих компаниях говорят, что действуют исключительно по закону, — и предрекают, что скоро все электронные замки на дверях в подъезды будут подключены к интернету. Подробнее — в материале корреспондента НГС.

В феврале и марте сразу несколько многоквартирных домов в разных частях города оказались в центре разборок между домофонными компаниями, крупным интернет-провайдером «Новотелеком» и управляющими компаниями. Жители и домофонщики обвинили интернет-провайдера и УК в несогласованной замене домофонов. 


Старшая по дому по адресу Комсомольская, 31 Елена Кабанова рассказала корреспонденту НГС, что 9 февраля к ним пришли рабочие из «Новотелекома» и заменили оборудование «Цифрала» на своё. Законность действий представители «Новотелекома» объясняли проведённым собранием жильцов, которого якобы не было, говорит старшая по дому.


О смене одного домофонного оборудование на другое, как правило, предупреждали вот такие объявления о «модернизации домофона»
О смене одного домофонного оборудование на другое, как правило, предупреждали вот такие объявления о «модернизации домофона»

«Подпись [на протоколе] поставлена председателем этого собрания. Спрашиваю у неё: "Вы когда проводили собрание?". А она заявила, что вообще никого собрания не проводила, а её там где-то попросили подписать протокол», — утверждает Елена Кабанова. В итоге женщина добилась от менеджеров «Новотелекома», чтобы новое оборудование демонтировали и вернули старое.


«Они («Новотелеком». — И.К.) пришли и сказали, что от вас "Цифрал" отказался, что вы останетесь вообще неизвестно с чем. Это где-то в августе-сентябре было», — говорит и старшая по подъезду дома по улице Макаренко, 27/2 Галина Сычёва и добавляет, что ситуация обострилась уже в наступившем году, когда пришла бригада «Новотелекома», сняла оборудование «Цифрала» и исчезла на пару недель, оставив подъездные двери открытыми. Сычёва также добавила, что жильцам предложили отдельно заплатить за ключи и видеокамеры на подъезды.


«Нас десять лет устраивал "Цифрал". Зачем нам опять растрачиваться? Ну мы собрали собрание и провели голосование полностью вернуться к "Цифралу"», — добавила Галина Сычёва.


Руководитель службы управления брендом ООО «Новотелеком» Дмитрий Мишин категорически отверг все обвинения в незаконных действиях. 


«Компания работает исключительно в правовом поле. Обслуживание домофонов происходит либо по результатам покупки домофонных компаний, либо по результатам голосования жильцов конкретного дома. Рынок домофонных услуг стоит на пороге кардинальных изменений. Самое главное изменение заключается в том, что все домофоны станут сетевыми устройствами, то есть будут подключены к сети какого-либо оператора. Если существующие домофонные компании будут готовы инвестировать в современное оборудование и подключать свои устройства к сети интернет, смогут управлять базами электронных ключей и постоянным удалённым мониторингом, значит они останутся на рынке», — заявил Мишин.


Жильцы утверждают, что представители «Новотелекома» пришли к ним без предупреждения
Жильцы утверждают, что представители «Новотелекома» пришли к ним без предупреждения

Директор компании «Факториал-Новосибирск» Анатолий Ивойлов рассказал НГС, что он часто сталкивается и с аналогичным поведением со стороны УК «МКС-Новосибирск», которая пытается забрать домофоны себе, предлагая жильцам гораздо меньшую абонентскую плату. 


«На словах всё красиво. Снижают абонентскую плату буквально вполовину… Но у них теперь открывается возможность при утверждении ежегодных тарифов на дом [включать туда] обслуживание двери, замену доводчика и остальные ремонты. Это всё будет туда включено, только жильцы об этом не узнают», — объяснил Анатолий Ивойлов, добавив, что обычная домофонная компания все эти работы выполняет без дополнительной оплаты.


В УК «МКС-Новосибирск» заверили корреспондента НГС, что действуют исключительно по закону, и подтвердили, что при подключении действительно снижается абонентская плата, которая взимается в размере 61 копейки с квадратного метра каждого собственника.


«Этот тариф фиксируется на два года. <…> Единственно, что люди сопротивляются этому, потому что мы начисляем [платёж] всем собственникам без исключения: есть у тебя трубка в квартире или нет», — пояснил заместитель руководителя УК «МКС-Новосибирск» Андрей Краснов. Самая дешёвая дополнительная трубка стоит в пределах 500 рублей, добавил представитель УК.


Александр Иванов, заместитель директора УК «Сибирская инициатива», на которую тоже жаловались как жильцы, так и домофонщики, заметил: «Есть мнение Государственной жилищной инспекции, есть Жилищный кодекс, где имущество принадлежит собственникам, и УК, которая управляет общим имуществом, должны заключить договор на использование общего имущества. <…> Дверь входная — это общее имущество».


«Домофонщики на сегодняшний день занимают беспредельную ситуацию в целом в ЖКХ. 


Он (представитель домофонной компании. — И.К.) должен подключиться как положено — к щитку приборов. Он должен платить за домофон, электроэнергию. Это первое. Он должен платить жителям за то, что домофон в этом доме есть, а жители должны платить ему за то, что домофон существует. <…> Я могу завтра отключить все домофоны. Но будет ли от этого хорошо собственникам», — рассказал директор УК «Управляющая жилищная компания Кировского района» Андрей Тихонов, а после пояснил, что домофонщики должны платить УК за потребляемое электричество и за обслуживание проводки от двери до электрощитка.


В конце прошлого года часть домофонов в Новосибирске оказалась уничтожена вандалами. К этому делу даже подключалась ФСБ. Но расследование, говорят в домофонных компаниях, пока не закончилось. Хотя многие домофонщики заверяют, что понимают, в чьих интересах это делали. «Я считаю, это была акция "МКС". <…> Во-первых, по их домам, которые они обслуживают, это проходило. И сразу же <…> появлялись [люди], предлагающие установить оборудование от их домофонной компании», — высказался Алексей Печёнкин, директор компании «Спецэлектромонтаж», домофоны которой также пострадали в конце прошлого года от вандалов.

Прочтений: 7166
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено