Дело Садового: в НИИТО нашли свидетелей

Арестованного директора института уволили — его подозревают в растрате и симпатии к сектантам

Директор Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Михаил Садовой неожиданно оказался под домашним арестом — его подозревают в крупных растратах. Также появилась информация, что в НИИТО работали сектанты, которые тратили деньги на свои нужды. Обстоятельства дела, которое расследует ФСБ, практически неизвестны, но Садовой уже уволен из Института. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Центральный районный суд Новосибирска отправил директора НИИТО Михаила Садового под домашний арест 16 февраля. Поздно вечером в пятницу стало известно, что главу федерального института травматологии и ортопедии им. Цивьяна подозревают в особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему грозит, согласно санкции статьи, до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Суммы, которые, предположительно, потратил Садовой, в суде не раскрывают.







«Садовому М.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 14 апреля 2018 года», — лаконично сообщили в суде Центрального района, добавив, что ходатайство о мере пресечения подал следователь УФСБ России по Новосибирской области.







Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ врио министра здравоохранения Олег Иванинский, многие «уважаемые люди города» подписали обращение по поводу меры пресечения Садовому. Вероятно, это убедило судью выбрать более мягкую меру — домашний арест.







«Ко мне обратились с просьбой подписать обращение в следственные органы по поводу домашнего ареста — я это сделал», — отметил врио министра.







По информации источника НГС.НОВОСТИ, обращение подписал также новосибирский спортсмен и депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, но его представители отказались объяснить позицию Карелина по поводу ареста руководителя института травматологии.







О работе следователей в НИИТО знали и коллеги Садового в Новосибирском медицинском университете. По словам профессора кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья (её возглавляет в НГМУ Михаил Садовой) Владимира Чернышева, проверки активно шли с января.







На вопросы корреспондента НГС.НОВОСТИ о причинах внимания следствия к Михаилу Садовому многие его коллеги в медицинских кругах отвечать отказались.







До неожиданного увольнения Садовой проработал в НИИТО больше тридцати лет





«Как мы можем воспринять, если нашего коллегу арестовывают? Очень хочется надеяться, что там ничего не будет, что, может быть, человека подставили. <…> Достижения и статус у учреждения очень высокий. Хочется верить, что всё закончится благополучно для него», — осторожно высказался Владимир Чернышев.







По информации издания «Континент Сибирь», НИИТО привлёк внимание следствия не только в финансовом плане, но и якобы тем, что некоторые сотрудники состояли в религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организации, которая официально запрещена в России).







«Источники "КС" не исключают, что мог иметь место отток бюджетных средств на нужды секты в форме пожертвований. Следствие предполагает, что могла практиковаться схема, при которой





больные фактически получали бы лечение в счет квоты, но деньги за их лечение переходили бы на счет компании, которая в свою очередь жертвовала бы их секте», — пишет издание.







Подтвердить эту информацию официально пока не удалось — как и то, повлияло ли это на увольнение Михаила Садового.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в самом НИИТО, трудовой договор расторгнут с Садовым 15 февраля — «в связи с принятием уполномоченным органом решения о прекращении трудового договора».







До неожиданного увольнения Садовой проработал в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии больше 30 лет, пройдя с 1985 года путь от младшего сотрудника до директора Института. По информации с сайта НИИТО, много лет он вёл научную работу по лечению деформации позвоночника. Кроме того, Садовой был инициатором создания в Новосибирске крупного медицинского технопарка. В прошлом году он стал координатором «Здорового будущего» — социального проекта партии «Единая Россия», который должен был повысить качество медицинской помощи в регионе.







Арест руководителя НИИТО — не единственное громкое задержание февраля. Ранее в Новосибирске заключили под стражу директора планетария Сергея Масликова, замначальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергея Елисеева и начальника полиции Бердска Сергея Проценко.







По словам политолога и декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергея Козлова, трудно сказать, как именно связаны между собой эти аресты и может ли происходящее быть совпадением, но такими массовыми они ещё не были.







«Самый главный фактор, который может послужить объяснением происходящего, — это как раз желание продемонстрировать усиление антикоррупционной активности властей,





которое может стать поводом для пропагандистской кампании: "Мы собираемся бороться с коррупцией во всех абсолютно сферах — и в медицине, и где угодно, и это только начало борьбы с коррупцией, которая в новом президентском сроке, безусловно, будет продолжена, пока мы всю эту коррупцию не искореним"», — объяснил Сергей Козлов.







Ранее другие эксперты предположили в интервью НГС.НОВОСТИ, что аресты могут быть массовой зачисткой. По словам экспертов, «борьба ведётся во всех направлениях — создаётся впечатление, что лицо власти скоро изменится, и это не ирония».

