Сейчас включить мультфильм, причём абсолютно любой, можно лёгким движением пальцев на каждом смартфоне, где есть интернет. Пятьдесят лет назад мультфильмы изредка показывали по телевизору (правда, был он далеко не у всех) и в кино. Но самые тёплые воспоминания у теперь уже взрослых, серьёзных дяденек и тётенек связаны с ярким и немного смешным автобусом. Он, как волшебник, проезжал по городским дворам и устраивал настоящий праздник. Дети заходили в его таинственный салон, в одной стороне которого был экран, а в другой — кинопроектор, и рассаживались по росту. А добрый водитель-киномеханик целых полчаса показывал им самые настоящие добрые мультики.

Автобус модели ЗИС-155 был ярким, красно-жёлтым, а окна были завешаны картинками из мультиков. На каждую площадку он приезжал по своему расписанию. Вереницы мальчишек и девчонок с зажатыми в кулачок пяти- и десятикопеечными монетками выстраивались перед «лупастеньким, смешным, добрым» — таким его вспоминают новосибирцы — автобусом и ждали, когда придёт их очередь заходить. Целых полчаса подряд можно было смотреть мультики в тёмном, загадочном салоне самого настоящего автобуса.







Новосибирцы помнят, что ездил он в конце 1960-х, в 1970-е и в начале 1980-х годов. «Знаете, были такие агитплощадки? Одна у нас на [улице] Александра Невского, потом в районе стадиона "Сибирь", — вспоминает житель улицы Богдана Хмельницого Александр Коротченко. — Там было питание, он подключался — нужно было для кинопроектора. И проводил два-три сеанса». Мультики, вспоминает он, можно было посмотреть и в кинотеатре «Космос», но «это же был автобус!».





Названия у новосибирского автобуса не было — в других городах, судя по архивным фото, они назывались «Колобок» или «Малыш», а возможно, ещё как-то. «А у нас просто кричали: "Мультики приехали!", — смеется Александр. — И вот, помню, первая партия зрителей (мы их ненавидели просто за это) так важно выходили из автобуса. Ну просто выход Элвиса Пресли. Просто ненавидели за то, что я захожу второй, а они уже посмотрели. Экран был перед кабиной, а кинопроектор стоял сзади. И там был такой душевный водитель-киномеханик. Он не матерился, конечно. Но говорил: "Ёшкин кот! Сейчас, ребята!". И тут для нас начиналось другое кино — о работе киномеханика. Он включал какую-то лампочку, пытался там что-то склеить, зарядить, и потом раз, и всё снова закрутилось».







Детский передвижной кинотеатр в алтайском Рубцовске





Сеанс в 70-е годы, по его словам, стоил 5 копеек. Детям выдавали синенькие билетики с печатью кинотеатра «Космос». Некоторые называют другую цену — 10 копеек, правда, и эти деньги были совсем небольшими для конца 70-х – начала 80-х годов.







«Когда он приезжал, это был праздник. Не было никаких сотовых телефонов, но известие разлеталось мгновенно. Такие очереди были. Мамочки бедные сидели на лавочках вокруг, — поделился воспоминаниями о «мультяшном» автобусе депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец. — Это же автобус был, звукоизоляцию не обеспечишь. Поэтому, когда в очереди стоял, пару раз прослушивал этот репертуар. Стояли, бывало, по часу».







Водителя, по воспоминаниям новосибирцев, звали Юрием. «Помню, он сам рассаживал малышей: маленькие сидели впереди, кто побольше — сзади. Скамейки рядочками стояли, мы плотненько сидели, — рассказала жительница Новосибирска Екатерина Новикова, которая тоже ходила смотреть туда мультики. — Взрослых туда не пускали, были только малыши. Такой вот детский мир. Это было то, чем награждали. Если провинился, то не пускают, и это страшно».





Хитом, по воспоминаниям новосибирцев, был мультик «Ну, погоди!». Кроме него показывали сборники «Весёлая карусель» и даже выпуски киножурнала «Фитиль».







«Мама меня водила на мультики. Я сидела в темноте, всё это было так интересно. Будка механика как-то оборудована, — помнит методист Музея Калининского района Элина Абарникова. — Там был мультик, над которым я рыдала не знаю до какого возраста. Про слонёнка, которого не брали в цирк. Медведь его успокаивал, что, мол, ты не расстраивайся. А обезьяна и пудель над ним смеялись. Мне так жалко его было, я плакала, меня выводили из автобуса и говорили: "Женщина, заберите ребёнка, она вся обрыдалась!"».







Автобус, привела она воспоминания своей мамы, ездил и по детским садам, и воспитатели водили туда детей группами.





Передвижное кино новосибирцы помнят до начала 1980-х. «Когда мы вырастали, мультики были, конечно, неинтересны. Мы ходили на французские, итальянские комедии в кинотеатр, — вспоминает Александр Коротченко. — Но, когда я видел его, всегда улыбался. И помню реакцию водителей — ему всегда были готовы уступить дорогу».





Детский передвижной кинотеатр «Малыш»» в Уфе





Кроме автобуса ЗИС в Новосибирске, вспоминают горожане, мультики и фильмы показывали в троллейбусе. «Это было в середине семидесятых годов. Во дворе Селезнёва, 33. У него убрали троллейбусную часть, оставили вагон с колёсами. На буксире привозили, оставляли на несколько дней, показывали там мультики», — вспомнил новосибирский фотограф Константин Ощепков.







Кроме того, как рассказал краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, с 1982 по 1989 годы в Академгородке работал кинотроллейбус детской киностудии «Поиск».





Кинотроллейбус киностудии





Были и другие детские места, сделанные в настоящих, «взрослых», видах транспорта. Детское кафе сделали в настоящем самолёте — оно так и назвалось: «Самолёт». «Ту-104 был списан с завода имени Чкалова и доставлен в парк "Берёзовая роща". Изначально в нём планировался детский кинотеатр, — рассказал Голодяев. — Кафе проработало всего лишь несколько месяцев 1983 года и, несмотря на восторги горожан, было закрыто по распоряжению санитарной службы».





Кафе «Самолёт» в «Берёзовой роще»





Узнать, как именно закончилась история мультяшного автобуса и почему он перестал работать, пока не удалось. «По рассказам родителей, вроде как было нелепое ДТП — пострадал человек, который якобы был в алкогольном опьянении, — поделилась воспоминаниями своих родителей Екатерина Новикова. — Водителя автобуса признали виноватым. Дело дошло до суда, якобы его посадили. История эта всплыла, когда я уже стала взрослой. Помню, что родители сожалели, что всё это так глупо и нелепо закончилось».





Несколько лет назад Александр Коротченко словно попал в детство, увидев этот легендарный ЗИС на автобазе № 2 в районе улицы Учительской. «По работе туда приехал. Там половина территории сдана каким-то арендаторам. И мне надо было забрать подшипники. Я не мог найти этот четвёртый бокс. Что-то ходил-бродил, заблудился. А потом раз, упираюсь, и…





Вы знаете, я просто замер. Друг детства, вы представляете. Без колёс. Но это он был, — вспоминает Александр Коротченко. — Я подошёл. Это автобус ЗИС, 55-го года, клёпаный такой. Осталась раскраска та самая. И он использовался у них в качестве кладовки».







Александру пришла идея попытаться восстановить этот автобус. Снова на базу он пришёл примерно пять лет назад. «Мне сказали, что тут убирали территорию, всё чистили, а его отвезли на металлолом. Он меня тогда просто убил, этот человек, — вспоминает Александр. — Для меня мой город — как подросток 16–17 лет. Избалованный, с очень плохим характером. У него сейчас переходный возраст. Он взрослеет тяжело, понимает, что много потерял. А это была такая яркая страничка в жизни детворы. И мне хотелось, чтобы она всё-таки осталась. Такая очень добрая, наивная. Будет что-то другое, но уже не то. Новосибирску это было бы нужно».







Фото новосибирского передвижного кинотеатра в автобусе, к сожалению, найти не удалось. Если у вас есть его фотографии и вы хотите поделиться ими, присылайте через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забудьте указать свой контактный телефон.





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