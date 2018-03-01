«Кричали: "Мультики приехали!"»
В 1970-е по Новосибирску ездил автобус, в котором показывали мультики, — НГС узнал его историю
Сейчас включить мультфильм, причём абсолютно любой, можно лёгким движением пальцев на каждом смартфоне, где есть интернет. Пятьдесят лет назад мультфильмы изредка показывали по телевизору (правда, был он далеко не у всех) и в кино. Но самые тёплые воспоминания у теперь уже взрослых, серьёзных дяденек и тётенек связаны с ярким и немного смешным автобусом. Он, как волшебник, проезжал по городским дворам и устраивал настоящий праздник. Дети заходили в его таинственный салон, в одной стороне которого был экран, а в другой — кинопроектор, и рассаживались по росту. А добрый водитель-киномеханик целых полчаса показывал им самые настоящие добрые мультики.
Автобус модели ЗИС-155 был ярким, красно-жёлтым, а окна были завешаны картинками из мультиков. На каждую площадку он приезжал по своему расписанию. Вереницы мальчишек и девчонок с зажатыми в кулачок пяти- и десятикопеечными монетками выстраивались перед «лупастеньким, смешным, добрым» — таким его вспоминают новосибирцы — автобусом и ждали, когда придёт их очередь заходить. Целых полчаса подряд можно было смотреть мультики в тёмном, загадочном салоне самого настоящего автобуса.
Новосибирцы помнят, что ездил он в конце 1960-х, в 1970-е и в начале 1980-х годов. «Знаете, были такие агитплощадки? Одна у нас на [улице] Александра Невского, потом в районе стадиона "Сибирь", — вспоминает житель улицы Богдана Хмельницого Александр Коротченко. — Там было питание, он подключался — нужно было для кинопроектора. И проводил два-три сеанса». Мультики, вспоминает он, можно было посмотреть и в кинотеатре «Космос», но «это же был автобус!».
Названия у новосибирского автобуса не было — в других городах, судя по архивным фото, они назывались «Колобок» или «Малыш», а возможно, ещё как-то. «А у нас просто кричали: "Мультики приехали!", — смеется Александр. — И вот, помню, первая партия зрителей (мы их ненавидели просто за это) так важно выходили из автобуса. Ну просто выход Элвиса Пресли. Просто ненавидели за то, что я захожу второй, а они уже посмотрели. Экран был перед кабиной, а кинопроектор стоял сзади. И там был такой душевный водитель-киномеханик. Он не матерился, конечно. Но говорил: "Ёшкин кот! Сейчас, ребята!". И тут для нас начиналось другое кино — о работе киномеханика. Он включал какую-то лампочку, пытался там что-то склеить, зарядить, и потом раз, и всё снова закрутилось».
Сеанс в 70-е годы, по его словам, стоил 5 копеек. Детям выдавали синенькие билетики с печатью кинотеатра «Космос». Некоторые называют другую цену — 10 копеек, правда, и эти деньги были совсем небольшими для конца 70-х – начала 80-х годов.
«Когда он приезжал, это был праздник. Не было никаких сотовых телефонов, но известие разлеталось мгновенно. Такие очереди были. Мамочки бедные сидели на лавочках вокруг, — поделился воспоминаниями о «мультяшном» автобусе депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец. — Это же автобус был, звукоизоляцию не обеспечишь. Поэтому, когда в очереди стоял, пару раз прослушивал этот репертуар. Стояли, бывало, по часу».
Водителя, по воспоминаниям новосибирцев, звали Юрием. «Помню, он сам рассаживал малышей: маленькие сидели впереди, кто побольше — сзади. Скамейки рядочками стояли, мы плотненько сидели, — рассказала жительница Новосибирска Екатерина Новикова, которая тоже ходила смотреть туда мультики. — Взрослых туда не пускали, были только малыши. Такой вот детский мир. Это было то, чем награждали. Если провинился, то не пускают, и это страшно».
Хитом, по воспоминаниям новосибирцев, был мультик «Ну, погоди!». Кроме него показывали сборники «Весёлая карусель» и даже выпуски киножурнала «Фитиль».
«Мама меня водила на мультики. Я сидела в темноте, всё это было так интересно. Будка механика как-то оборудована, — помнит методист Музея Калининского района Элина Абарникова. — Там был мультик, над которым я рыдала не знаю до какого возраста. Про слонёнка, которого не брали в цирк. Медведь его успокаивал, что, мол, ты не расстраивайся. А обезьяна и пудель над ним смеялись. Мне так жалко его было, я плакала, меня выводили из автобуса и говорили: "Женщина, заберите ребёнка, она вся обрыдалась!"».
Автобус, привела она воспоминания своей мамы, ездил и по детским садам, и воспитатели водили туда детей группами.
Передвижное кино новосибирцы помнят до начала 1980-х. «Когда мы вырастали, мультики были, конечно, неинтересны. Мы ходили на французские, итальянские комедии в кинотеатр, — вспоминает Александр Коротченко. — Но, когда я видел его, всегда улыбался. И помню реакцию водителей — ему всегда были готовы уступить дорогу».
Кроме автобуса ЗИС в Новосибирске, вспоминают горожане, мультики и фильмы показывали в троллейбусе. «Это было в середине семидесятых годов. Во дворе Селезнёва, 33. У него убрали троллейбусную часть, оставили вагон с колёсами. На буксире привозили, оставляли на несколько дней, показывали там мультики», — вспомнил новосибирский фотограф Константин Ощепков.
Кроме того, как рассказал краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, с 1982 по 1989 годы в Академгородке работал кинотроллейбус детской киностудии «Поиск».
Были и другие детские места, сделанные в настоящих, «взрослых», видах транспорта. Детское кафе сделали в настоящем самолёте — оно так и назвалось: «Самолёт». «Ту-104 был списан с завода имени Чкалова и доставлен в парк "Берёзовая роща". Изначально в нём планировался детский кинотеатр, — рассказал Голодяев. — Кафе проработало всего лишь несколько месяцев 1983 года и, несмотря на восторги горожан, было закрыто по распоряжению санитарной службы».
Узнать, как именно закончилась история мультяшного автобуса и почему он перестал работать, пока не удалось. «По рассказам родителей, вроде как было нелепое ДТП — пострадал человек, который якобы был в алкогольном опьянении, — поделилась воспоминаниями своих родителей Екатерина Новикова. — Водителя автобуса признали виноватым. Дело дошло до суда, якобы его посадили. История эта всплыла, когда я уже стала взрослой. Помню, что родители сожалели, что всё это так глупо и нелепо закончилось».
Несколько лет назад Александр Коротченко словно попал в детство, увидев этот легендарный ЗИС на автобазе
Вы знаете, я просто замер. Друг детства, вы представляете. Без колёс. Но это он был, — вспоминает Александр Коротченко. — Я подошёл. Это автобус ЗИС, 55-го года, клёпаный такой. Осталась раскраска та самая. И он использовался у них в качестве кладовки».
Александру пришла идея попытаться восстановить этот автобус. Снова на базу он пришёл примерно пять лет назад. «Мне сказали, что тут убирали территорию, всё чистили, а его отвезли на металлолом. Он меня тогда просто убил, этот человек, — вспоминает Александр. — Для меня мой город — как подросток 16–17 лет. Избалованный, с очень плохим характером. У него сейчас переходный возраст. Он взрослеет тяжело, понимает, что много потерял. А это была такая яркая страничка в жизни детворы. И мне хотелось, чтобы она всё-таки осталась. Такая очень добрая, наивная. Будет что-то другое, но уже не то. Новосибирску это было бы нужно».
Фото новосибирского передвижного кинотеатра в автобусе, к сожалению, найти не удалось. Если у вас есть его фотографии и вы хотите поделиться ими, присылайте через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забудьте указать свой контактный телефон.
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Анна Богданова
Фото Николая Максимова (РИА Новости) (1), скрин с сайта amiс.ru (2), скрин с сайта ufamama.ru (3), предоставлены Константином Голодяевым (4, 5)