Носорог гламурный

Тест-драйв: этот джип разрезали пополам, приделали сзади гламурную корму и поставили на колёса-катки

Купе Mercedes-Benz GLE-klasse — самое большое из троицы купеобразных кроссоверов марки, куда ещё входят GLA и GLC Coupe. Оно настолько большое, что его брутальный вид поначалу вводит в ступор — как элегантность купе может сочетаться с «носорожьей» мощью внедорожника? Оказывается, может, и машина соединила в себе как плюсы этих разных сегментов, так и минусы. Подробности — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

Носорог гламурный


Mercedes-Benz GLE Coupe является купеобразной версией классического внедорожника GLE (ML по-старому) с квадратным багажником и банальной оптикой сзади. У этого же автомобиля (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») «голова» такая же, а крыша и корма — гламурно-спортивные.



Носорог гламурный


GLE Coupe поставлен на мощные высокие колёса, которые сразу задают тон в восприятии автомобиля. Капот с небольшой горбинкой буквально нависает над вами, когда вы сидите рядом в потоке в какой-нибудь легковушке.



Носорог гламурный


Вся оптика объединена в одну блок-фару, на бампере по бокам — только фальшвоздухозаборники. Снизу — хромированная пластина, на такой, кстати, менее заметны всякие царапины от внедорожных опытов.



Носорог гламурный


Купеобразный вид автомобиль приобретает, начиная от центральных стоек кузова: крыша делает характерный скат, а дальше контур силуэта слегка выпрямляется на крышке багажника.



Носорог гламурный


Сзади — царство растянутых фонарей в CL-стиле, к которым надо привыкнуть и которые, собственно, делают этот автомобиль заметным на дороге.



Носорог гламурный


Особенно интересны эти фонари в темноте — завораживают своей паутиной.



Носорог гламурный


Еще один акцент при виде сзади — широчайшие 30-сантиметровые шины. На GLE Coupe размер задних колёс специально увеличен по сравнению с передними — придать спортивности и увеличить сцепные свойства при энергичном старте на сухом летнем покрытии. Забегая вперед, отмечу, что на льду эти «катки» не особо полезны, а при заносе кормы стремятся «поплыть».



Носорог гламурный


В целом машина производит впечатление этакого упитанного носорога, крепко стоящего на толчковых задних ногах.



Носорог гламурный


Так вышло, что интерьеры легковых «Мерседесов» и небольших кроссоверов уже обновились в соответствии с актуальной волнообразной парадигмой, а интерьеры больших внедорожников — ещё нет. Поэтому здесь в салоне мы видим, скажем так, классику прямоугольного дизайна, сдержанность и отсутствие ставших уже фирменными круглых «мерседесовских» воздуховодов.



Носорог гламурный


Хотя отдельные элементы салона, как правило, непосредственно связанные с каким-то функционалом, являются вполне актуальными на текущий момент. Это и выносной дисплей на передней панели, и джойстик управления мультимедиа на центральной консоли, и пухлый трёхспицевый руль с небольшой серединкой.



Носорог гламурный


Традиционно хороши «мерседесовские» материалы — передняя панель в коже, мягкие донизу дверные карты, минимум жёсткого пластика.



Носорог гламурный


Удобно пользоваться центральным боксом с двумя створками: можно открыть одну из створок, не убирая руки с другой.



Носорог гламурный


Вопреки мнению о тесноте на задних местах в купе, здесь неплохой запас пространства и в ногах, и над головой. В верхней части кадра видно, как крыша делает резкое утолщение после зоны головы: очевидно, конструкторы старались максимально сохранить объём для задних пассажиров.



Носорог гламурный


Подножка под задними дверями зачем-то сделана усечённой, отчего нога с неё может соскользнуть.




Носорог гламурный


Багажник у купе, конечно, скошен, но по габаритам пола сюда прекрасно помещается 138-сантиметровая лопата, и ещё остается сантиметров 15.



Носорог гламурный


Вся машина нашпигована различными подсветками, такую яркую проекцию на землю даёт, например, прожектор, установленный в боковых зеркалах.



Носорог гламурный


Наш автомобиль оснащён 3-литровым дизелем мощностью 249 л.с., который с помощью системы полного привода энергично сдёргивает 2,2-тонный Mercedes с места и разгоняет его до сотни за 7 секунд.



Носорог гламурный


Правда, находясь внутри, не ощущаешь этот разгон каким-то ураганным — всё сглаживают масса и мощная звукоизоляция. Даже мотор живёт где-то в своем шумопоглощающем коконе, а вот как раз его рычания и не хватает при динамичной езде.



Носорог гламурный

 

Автомобиль обладает умеренной остротой управления, полихачить на нём как на спорткаре не получится — всё-таки вес, крены, опять же плывущая задняя ось с широкими «катками». Но в городе этот Mercedes объедет 90% машин — можно ускоряться, уверенно перестраиваться, не теряя контроля над дорогой.



Носорог гламурный


Подвеска GLE Coupe имеет комфортный ход, убирает все ямы, при этом автомобиль ведёт себя достаточно упруго и никогда не уходит в раскачку. В сочетании с качеством шумоизоляции подвеска и даёт тот самый «мерседесовской» эффект отстранения от окружающего пространства.



Носорог гламурный


Стоит такое купе от 5 280 000 рублей, с допопциями может выйти и все 7 миллионов. Обычный Mercedes GLE, для сравнения, стартует от 4 миллионов. 



Носорог гламурный


Впрочем, это не тот случай, когда считают разницу в цене, ведь выбор купе, не несущего практического смысла, делается исключительно из эстетических соображений.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Читайте также:

Техосмотр по-жёсткому

Техосмотр ужесточили впервые за 7 лет — запрещены плёнки на фары, китайские форсунки и подтёки масла.


Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Прочтений: 2134
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено