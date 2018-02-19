Носорог гламурный

Тест-драйв: этот джип разрезали пополам, приделали сзади гламурную корму и поставили на колёса-катки

Купе Mercedes-Benz GLE-klasse — самое большое из троицы купеобразных кроссоверов марки, куда ещё входят GLA и GLC Coupe. Оно настолько большое, что его брутальный вид поначалу вводит в ступор — как элегантность купе может сочетаться с «носорожьей» мощью внедорожника? Оказывается, может, и машина соединила в себе как плюсы этих разных сегментов, так и минусы. Подробности — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Mercedes-Benz GLE Coupe является купеобразной версией классического внедорожника GLE (ML по-старому) с квадратным багажником и банальной оптикой сзади. У этого же автомобиля (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») «голова» такая же, а крыша и корма — гламурно-спортивные.













GLE Coupe поставлен на мощные высокие колёса, которые сразу задают тон в восприятии автомобиля. Капот с небольшой горбинкой буквально нависает над вами, когда вы сидите рядом в потоке в какой-нибудь легковушке.















Вся оптика объединена в одну блок-фару, на бампере по бокам — только фальшвоздухозаборники. Снизу — хромированная пластина, на такой, кстати, менее заметны всякие царапины от внедорожных опытов.















Купеобразный вид автомобиль приобретает, начиная от центральных стоек кузова: крыша делает характерный скат, а дальше контур силуэта слегка выпрямляется на крышке багажника.















Сзади — царство растянутых фонарей в CL-стиле, к которым надо привыкнуть и которые, собственно, делают этот автомобиль заметным на дороге.















Особенно интересны эти фонари в темноте — завораживают своей паутиной.















Еще один акцент при виде сзади — широчайшие 30-сантиметровые шины. На GLE Coupe размер задних колёс специально увеличен по сравнению с передними — придать спортивности и увеличить сцепные свойства при энергичном старте на сухом летнем покрытии. Забегая вперед, отмечу, что на льду эти «катки» не особо полезны, а при заносе кормы стремятся «поплыть».















В целом машина производит впечатление этакого упитанного носорога, крепко стоящего на толчковых задних ногах.















Так вышло, что интерьеры легковых «Мерседесов» и небольших кроссоверов уже обновились в соответствии с актуальной волнообразной парадигмой, а интерьеры больших внедорожников — ещё нет. Поэтому здесь в салоне мы видим, скажем так, классику прямоугольного дизайна, сдержанность и отсутствие ставших уже фирменными круглых «мерседесовских» воздуховодов.















Хотя отдельные элементы салона, как правило, непосредственно связанные с каким-то функционалом, являются вполне актуальными на текущий момент. Это и выносной дисплей на передней панели, и джойстик управления мультимедиа на центральной консоли, и пухлый трёхспицевый руль с небольшой серединкой.















Традиционно хороши «мерседесовские» материалы — передняя панель в коже, мягкие донизу дверные карты, минимум жёсткого пластика.















Удобно пользоваться центральным боксом с двумя створками: можно открыть одну из створок, не убирая руки с другой.















Вопреки мнению о тесноте на задних местах в купе, здесь неплохой запас пространства и в ногах, и над головой. В верхней части кадра видно, как крыша делает резкое утолщение после зоны головы: очевидно, конструкторы старались максимально сохранить объём для задних пассажиров.













Подножка под задними дверями зачем-то сделана усечённой, отчего нога с неё может соскользнуть.



















Багажник у купе, конечно, скошен, но по габаритам пола сюда прекрасно помещается 138-сантиметровая лопата, и ещё остается сантиметров 15.















Вся машина нашпигована различными подсветками, такую яркую проекцию на землю даёт, например, прожектор, установленный в боковых зеркалах.













Наш автомобиль оснащён 3-литровым дизелем мощностью 249 л.с., который с помощью системы полного привода энергично сдёргивает 2,2-тонный Mercedes с места и разгоняет его до сотни за 7 секунд.















Правда, находясь внутри, не ощущаешь этот разгон каким-то ураганным — всё сглаживают масса и мощная звукоизоляция. Даже мотор живёт где-то в своем шумопоглощающем коконе, а вот как раз его рычания и не хватает при динамичной езде.













Автомобиль обладает умеренной остротой управления, полихачить на нём как на спорткаре не получится — всё-таки вес, крены, опять же плывущая задняя ось с широкими «катками». Но в городе этот Mercedes объедет 90% машин — можно ускоряться, уверенно перестраиваться, не теряя контроля над дорогой.















Подвеска GLE Coupe имеет комфортный ход, убирает все ямы, при этом автомобиль ведёт себя достаточно упруго и никогда не уходит в раскачку. В сочетании с качеством шумоизоляции подвеска и даёт тот самый «мерседесовской» эффект отстранения от окружающего пространства.















Стоит такое купе от 5 280 000 рублей, с допопциями может выйти и все 7 миллионов. Обычный Mercedes GLE, для сравнения, стартует от 4 миллионов.













Впрочем, это не тот случай, когда считают разницу в цене, ведь выбор купе, не несущего практического смысла, делается исключительно из эстетических соображений.





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