«По шариату тебя бы сейчас камнями закидали»

Школьница родила от иностранца — ему дали меньше года, а девочка и её мать просят его отпустить

На прошлой неделе в Новосибирске вынесли приговор 23-летнему иностранцу из Таджикистана за секс с 15-летней школьницей — они познакомились в Новосибирске и скрывали свои отношения от родителей. Преступление вскрылось, когда оказалось, что девушка на пятом месяце беременности. Она родила от него и попросила судью не отправлять его в тюрьму, но мужчину приговорили к нескольким месяцам колонии. Сейчас она вместе с родителями пытается обжаловать решение суда и вытащить возлюбленного из тюрьмы. Подробности истории узнал обозреватель НГС.НОВОСТИ.

23-летнего Фарида судили на прошлой неделе — полтора года назад он познакомился с 15-летней девушкой из Новосибирска Зариной. Её мама русская, а папа таджик. Молодые люди начали встречаться, а спустя несколько месяцев оказалось, что его возлюбленная беременна. Больница передала сообщение о малолетней маме в полицию, а затем дело попало в суд. Молодого человека судили по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершённое лицом, достигшим 18-летнего возраста).





Ни родители девушки, с которой он переспал, ни сама школьница на строгой мере не настаивали, но суд назначил ему девять месяцев колонии общего режима.





Зарина рассказала НГС.НОВОСТИ, что с Фаридом, работником завода пластиковых пакетов, познакомилась в «Сибирском Молле». «Я была с подругами, он с друзьями подошёл, начал расспрашивать всё. Мы обменялись номерами, начали общаться.





Сначала я ему сказала, что мне 18 лет при знакомстве. Даже не подумав сказала.





Он понравился мне: симпатичный, да и общительный».





Молодые люди начали встречаться втайне от родителей. «Когда ей исполнилось ровно 15 лет, они вступили в интимную связь на добровольной основе. На третий раз вступления в интимную связь она забеременела», — рассказала НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олёна Носок.





О том, что школьница в положении, родители узнали случайно. «О том, что она беременна, я узнала, когда её увезли в больницу, — вспоминает мама Зарины Ирина. — Она [в сентябре] простыла, заболела, вызвали ей скорую. Только тогда нам сообщили, что девочка уже в положении, и срок немаленький (23–25 недель. — НГС.НОВОСТИ), просто у неё ни живота не было, ничего. Уже сердечко у ребёнка. Она нам сразу рассказала всё. Нас в больницу привезли, потому что ей сразу сказали: "Что, будем маме говорить?". Она сказала: "Да, говорите". Сейчас она мне говорит, что тоже не знала [о беременности], но мне что-то с трудом верится. <...>





Конечно, сначала шоковое состояние было, а когда узнала... Ну а как, это же своё — не выбросишь. Жалко. Ей рано, конечно, чтобы уже детей воспитывать».





Ирина добавила, что Зарина — ещё школьница, она на домашнем обучении.





О малолетней маме врачи сообщили в инспекцию по делам несовершеннолетних. Оттуда после расследования дело передали в суд.





Зарина родила за два месяца до приговора — в декабре. «Родила она сама, зашивали немного, правда. Девочка, весом маленькая, 2700 выписали. Фарид сам приезжий, но не сбежал, наоборот, он так обрадовался, когда из роддома встречали их. Всю ночь не спал, ждал, когда дочь родится. Я тоже сомневалась сначала, думала, что закончится плохо, что, как обычно, парни уходят. Нет, он даже и не думал об этом», — рассказывает Ирина.





Всё время до суда Фарид провёл рядом с дочерью, иногда брал её на руки и говорил ей: «Вот, доченька, скоро папа твой пойдёт за решётку».





«Мы до последнего надеялись, что условно будет. А когда нам зачитали [приговор], он так обалдел и стоит, чуть не плачет. Он сел так на лавку, у него прям слёзы покатились. Отдал паспорт, телефон, документы — всё, что было в руках. Зарине телефон подал, Зарина в истерику впала, плакала, — говорит Ирина. — Сейчас мы работаем с юристами. Нам сказали, что мы могли написать примирительную прямо в зале суда, и его бы отпустили. А нас даже не послушали, не подсказали, да ещё и посмеялись над нами в зале суда. Когда мы давали показания, хихикали над нами, над ним, мол,





вот, а ты знаешь, что по шариату делали в те времена? Камнями закидывали, и вот тебя бы сейчас закидали.





И адвокат, и прокурор там смеялись».





Ирина уверяет, что Фарид для неё — как сын. Семья Зарины всегда пыталась поддержать его перед судом, а после приговора — на свиданиях в колонии. «[Зарине] кто-то сказал, что он в тюрьме там плачет. Съездили мы как-то на свиданку, побыли там. Вроде повидала, радостная такая была, поговорили. Я тоже ему сказала, мол, ладно, держись, постараемся [вытащить]. Он старается держаться, но он, видимо, тоже пытается не расстраивать никого».





Поддерживают Зарину и Фарида и их друзья. «Он дарил цветы, постоянно выручал денежно. Помню, как первый раз мы все вместе поехали в магазин, он ей вещи покупал. Да и вот на рождение дочки подарил "айфон"! Она постоянно про него рассказывает. Любит очень, поэтому жалеет, что так получилось», — рассказала подруга Зарины Самира, которая была с ней тогда в «Сибирском Молле». «Познакомила нас сама Зарина. Как человека я его знаю — добрый, забавный, любит пообщаться, посмеяться. Бывала у них в гостях — он за Зариной ухаживает, помогает в воспитании ребёнка. Когда Зарина чем-то занята или устаёт, он сам смотрит за ребёнком, вполне себе очень хороший парень», — говорит Виктория.





Сейчас Зарина с родителями пытается вытащить Фарида из тюрьмы и попробовать уговорить суд назначить ему условный срок — для этого после приговора они подали апелляционную жалобу, которую должны рассмотреть в ближайшие две недели.





В любом случае, уверена мать Зарины, молодые люди однажды сыграют свадьбу: «А куда деваться?





Я им сказала, что давайте до 18 лет подождём — вы живите, но не надо регистрации пока.





Он был не против, он хотел ещё квартиру снимать, я говорю, что давайте у нас жить. <...> Я очень в нём уверена, он мне как сын родной. Очень его жалко как человека. Но я всё равно не остановлюсь, я буду идти, добиваться, потому что на суде наше мнение вообще не слушали».





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