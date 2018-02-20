«Говорят, что есть, но продавать запретили»: из аптек пропали важные лекарства

Из аптек Новосибирска пропали сразу три лекарства из списка жизненно важных лекарственных средств. Страдающие от серьёзных заболеваний жители города остались без препаратов, принимать которые нужно ежедневно. Чтобы продолжить терапию, они вынуждены искать препараты в других городах и странах, а также на свой страх и риск покупать лекарства в интернете. Областной минздрав не отрицает трудности с покупкой лекарств и объясняет это тем, что препараты вошли в список льготных только в этом году, а в Москве ещё не определились с их ценой. В городских аптеках говорят, что препараты вернутся на прилавки только через два месяца. Подробнее — в материале НГС.НОВОСТИ.

После нового года с прилавков аптек исчезли сразу три лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: месалазин, азатиоприн, «Калимин 60Н». Содержащие месалазин препараты необходимы для поддержания больных с язвенным колитом или болезнью Крона, а азатиоприн применяется при ревматоидном артрите и гепатите, а также для профилактики реакции отторжения трансплантата.





По словам больных, уменьшение дозы лекарств или длительный перерыв в приёме может грозить обострением болезни.





Новосибирцы с болезнью Крона (хроническое воспалительное заболевание пищеварительного тракта) рассказали, что с начала года столкнулись с дефицитом лекарств, содержащих месалазин, — препараты резко пропали в январе.





«Из продажи пропали такие лекарства, как "Салофальк", мезавант и азатиоприн. Без них, конечно, очень сложно, ранее информации ниоткуда не поступало о том, что уберут. В "Белой аптеке" говорят, что у них есть в наличии, но продавать пока запретили», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Анна К. На форумах и группах в социальных сетях больные люди регулярно пишут посты о поиске того или иного лекарства. Из-за отсутствия лекарств в свободной продаже люди из разных городов пересылают друг другу препараты почтой — другого способа получить препараты у них нет.





Нынешний дефицит далеко не первый, по словам Анастасии В., периодически трудности с покупкой лекарств от болезни Крона и раньше возникали, поэтому больные при первой же возможности покупают лекарства сразу на несколько месяцев вперёд. Сейчас у тридцатилетней сибирячки запас лекарств на исходе — она уже два года в ремиссии, но без регулярного приёма поддерживающих препаратов самочувствие может резко ухудшиться.







«Содержащие месалазин лекарства мы должны принимать ежедневно. В последний раз я покупала где-то в ноябре — покупаю много, потому что и раньше были такие перепады. Аналогов у лекарств при Кроне или нет вообще, или они стоят в несколько раз дороже. Я использую "Месакол" как микроклизмы, его аналог "Салофальк" стоит пять тысяч за четыре-пять клизм. Сейчас в наших аптеках вообще нет никаких месалазинов, то есть даже аналог купить нельзя. На наших форумах есть целые рубрики "Покупка/Продажа", где люди перепродают лекарство, если им оно не подошло. Не знаю, насколько это законно, но а как выживать ещё? У нас (в Новосибирске. — Д.Я.), насколько я знаю, болезнью Крона занимаются только два врача. Болезнь очень субъективная, если я сейчас приду к обычному гастроэнтерологу и скажу, что у меня нет "Месакола", что мне делать, — они не знают, что назначить, посоветуют только искать более опытного специалиста», — объясняет Анастасия В.





В новосибирских аптеках сегодня отсутствуют в продаже многие содержащие месалазин лекарства





Однако некоторые новосибирцы утверждают, что проблемы с лекарствами при болезни Крона начались ещё прошлым летом: маму Юлии Б. прооперировали в июне, врач прописала женщине после операции азатиоприн, но семье ни разу не удалось купить его в Новосибирске.





«На форуме попался парень, у него оставался запас, и он продал нам несколько пачек, отправив курьером из Уфы. Потом я узнала про препарат "Имуран", тот же азатиоприн, но производитель — Германия. Стала искать его в аптеках, на форумах, но в аптеках его нет. Перекупы продают пачку за 2500 рублей, когда его цена, сами лично брали в Турции, за тысячу максимум. Мы стали сами покупать в Турции "Имуран", потому что там живёт сестра, а у её друзей своя аптека», — описывает долгий путь таблеток в Новосибирск Юлия Б.





В министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что официально купить их нельзя ни в одной аптеке страны, пока Минздрав РФ не выставит цену на лекарства,





а этот процесс может затянуться на несколько месяцев.





«Это коснулось некоторых онкологических и противовоспалительных препаратов — в частности, месалазинов. Перерегистрацию проходят препараты в форме таблеток и свечей, кишечнорастворимые гранулы доступны — на время перерегистрации по согласованию с лечащим врачом можно заменить форму употребления. Дело в том, что эти препараты вошли в перечень ЖНВЛП только с 1 января 2018 года. Регистрирует цену Минздрав РФ. По законодательству Минздрав принимает документы 15 дней, рассматривает их а течение пяти дней и передаёт экспертному совету — там рассматривают, обсчитывают и дают заключение, это тоже 15 дней. Это занимает месяц и чуть больше, но обычно, прежде чем препараты вновь поступят в продажу, проходит немного больше времени. Производитель месалазина обещал, что к концу февраля цена уже будет известна, пока её нет», — пояснила и.о. начальника отдела лекарственного обеспечения минздрава НСО Елена Бузовская. Однако сами больные считают, что замена аналогами и другими формами далеко не всегда подходят конкретному человеку, они утверждают, что иногда такие замены могут привести к обострениям.





Из продажи исчез и «Калимин 60Н» для страдающих миастенией или синдромом патологической мышечной утомляемости. Как пояснили в областном минздраве, это никак не связано с перерегистрацией товара — производитель заранее их уведомил, что поставок не будет весь 2018 год из-за изменений на производстве. Вернуться производители пообещали только в следующем году. Как пояснили в Муниципальной новосибирской аптечной сети, из продажи могли исчезнуть конкретные торговые названия, но препараты с необходимым действующим веществом продаются без каких-либо препятствий.







«Месалазин — это международное непатентованное название, которое выходит в разных торговых названиях, которое присваивает каждый завод, — "Пентаса" или "Салофальк", их много. "Калимин" тоже торговое название, в МНН он значится как пиридостигмина бромид, то есть торговые названия могут быть также другие. Крайне редко бывает эксклюзивное название, которое ничем нельзя заменить», — считают в муниципальной аптеке Новосибирска.





В какой срок европейские поставщики восстановят ввоз лекарств в Россию, в аптеках города ещё не знают, предварительный срок — весна этого года.





«Препаратов реально нет, вообще нет ввоза в Россию, потому что препараты импортные. Перерегистрация и начало ввоза длится от двух месяцев до полугода, заранее точно не скажешь. Поставщики обещали, что заново препараты появятся через два месяца. От аптеки это никак не зависит», — резюмировали представители сети аптек «Солнышко».





Читайте также:





В октябре прошлого родители детей, страдающих сахарным диабетом, столкнулись с нехваткой инсулина в поликлиниках и на складах. Купить инсулин самостоятельно трудно, а льготное лекарство можно получить бесплатно только по рецепту врача.