Фермер с айфоном

Сегодня такие томаты «бычье сердце» за приемлемую цену можно купить только осенью





iFarm Project создана в конце прошлого года и пока находится в стадии стартапа. Сам Лысковский о своем проекте говорить с НГС.БИЗНЕС отказался. Однако у iFarm есть уже довольно подробный сайт, канал в Youtube и аккаунт в Instagram, позволяющие желающим следить за первыми шагами молодой компании. Совсем недавно (в феврале), например, там появилась информация о том, что к команде iFarm Project присоединился бывший руководитель компании «Инвитро» Сергей Амбросов, который займётся в iFarm франчайзингом.







Обычная промышленная теплица





Основным продуктом iFarm, судя по информации на сайте, должны стать специальные автоматизированные гелеотеплицы (или био-вегетарии), которые можно будет использовать не только в частных домах, но и в условиях города. Гелеотеплицу можно будет установить, например, на крыше офисного здания или многоквартирного дома и получать урожай овощей или ягод круглый год.







Сама по себе технология гелеотеплицы не нова, её разработал ещё в 60-х годах прошлого века киевский физик Александр Иванов. Основное отличие био-вегетария от обычной теплицы состоит в том, что технология Иванова позволяет максимально эффективно использовать всё получаемое из окружающей среды тепло. Это даёт возможность выращивать растения в грунте, а не только в системах с гидропоникой (как это происходит в крупных тепличных комплексах).







Публикация от iFarm Project (@ifarmproject) Фев 1, 2018 в 9:54 PST





Крыша био-вегетария сделана прозрачной только в том направлении, откуда чаще всего светит солнце. С другой стороны теплица примыкает к какому-либо массивному зданию, которое может служить домом (или мастерскими) и используется как теплоизолятор и естественный накопитель тепла. Специальная подготовка грунта и прокладка в нём системы труб позволяет накапливать тепло и снизу теплицы. В теории такая система может работать с минимальным энергопотреблением, обеспечивая при этом растения благоприятной средой.







Такого рода проекты сейчас создаются по всей России. Компании, которые уже предлагают подобное оборудование, даже называют прогнозируемый доход от продажи урожая. Так, например, столичный «Концерн ПИКъ» обещает, что потратив на гелеотеплицу размером 5х16 метров 1,159 миллиона рублей, её покупатель сможет зарабатывать 30–50 тысяч рублей в месяц.







Публикация от iFarm Project (@ifarmproject) Фев 15, 2018 в 9:34 PST





Продвижение подобных систем идёт довольно активно, потому что наряду с рекламными материалами в Сети можно найти и достаточно разоблачительные. Например, в блоге, посвящённом агрономии и тепличным комплексам pervotvorec.ru, приводится довольно подробный разбор проблем, с которыми автор столкнулся при работе реального био-вегетария. Прежде всего, это недостаток солнечного света зимой, особенно в пасмурные дни (а значит, придётся использовать дополнительное освещение, что увеличивает затраты). Летом и ранней осенью же стоимость овощей и ягод резко снижается, поскольку на рынке появляются продукты из азиатских стран и урожай, собранный на обычных огородах.











iFarm Project, впрочем, позиционирует себя не просто как очередной поставщик гелеотеплиц. Создатели называют его «технологическим стартапом», в команде которого «есть биологи, ботаники, теплотехники, почвоведы, электронщики, специалисты по вентиляции и программисты и многие другие». Другими словами, Лысковский с партнерами намерены предложить некий новый продукт. При этом рассчитывают они, судя по всему, на неких «городских фермеров». В пояснениях к проекту говорится, что управлять режимами (свет, тепло, орошение, воздухообмен, дневные и урожайные циклы) можно будет в том числе и через мобильные приложения на смартфоне.







Публикация от iFarm Project (@ifarmproject) Окт 16, 2017 в 7:58 PDT





Изображения возможных гелеотеплиц на сайте iFarm выглядят как проекты модного дизайнера. Пока, впрочем, как можно понять из материалов сайта, у компании есть только прототип (смотрится он уже менее внушительно), где авторы проекта делают первые шаги в фермерстве. Недавно, например, на грядке созрели первые ягодки клубники.







Публикация от iFarm Project (@ifarmproject) Янв 1, 2018 в 2:44 PST





Руководитель агрокомплекса «Емельяновское» Игорь Иванов уверяет, что само по себе выращивание овощей и ягод в компактных городских теплицах вполне реально.







«Только себестоимость будет выше раза в 2–3, чем у промышленных производителей. В этом и причина, почему не развивается это направление. У нас просто нет достаточного спроса на дорогую продукцию. Для 95% процентов покупателей главное — цена», — считает он.







Сотрудник ещё одного крупного тепличного комплекса (просил не указывать его имя, поскольку не уполномочен давать комментарии от лица компании) говорит, что небольшие гелеотеплицы могут быть относительно эффективны, если сделать их частью проекта целого здания. «Офисный центр или жилой дом в любом случае генерирует массу тепла, которое просто уходит наружу. Если установить в здании оборудование, которое будет это тепло собирать и удерживать, то можно добиться неплохих результатов. Правда стоимость такой теплицы вместе со всеми дополнительными работами будет очень высокой. Но зато всегда под рукой свежие помидорки», — говорит собеседник НГС.БИЗНЕС.







Впрочем, идея создателей iFarm состоит не в том, чтобы просто выращивать овощи и ягоду в Сибири зимой, а в том, чтобы вывести их качество на какой-то иной уровень. «Когда зимой мы добьёмся от овощей настоящего огородного вкуса, это будет бомба», — не то обещает, не то мечтает «главный по строительству и теплу» в iFarm Project Константин Ульянов.