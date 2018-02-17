Девушка месяца: Ирина и «Маздочка»

Ирина, 27 лет, окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «финансы и кредит». Работает менеджером в сфере финансов. Владеет автомобилем Mazda Demio третьего поколения.





Mazda Demio, на мой взгляд, это один из лучших автомобилей городского компактного типа. Небольшие габариты, хорошая управляемость, практичность — всё это есть и у других представителей данного класса. Но...













...далеко не каждый автомобиль имеет столь гармоничный набор характеристик — лёгкость, резвость, маневренность и экономичность в сочетании с доступной ценой. Именно поэтому в 2013 году мой выбор пал именно на этот автомобиль.















Автомобиль неприхотлив, при регулярном обслуживании, смене расходников и прохождении ТО раз в полгода не возникает никаких вопросов по ремонту машины. За всё время она меня ещё ни разу не подводила, а это ни много ни мало 5 лет. Из минусов могу отметить только шумоизоляцию — она минимальна, но и с этим тоже можно жить.















Неотъемлемыми чертами моего характера являются самостоятельность и независимость, и именно поэтому я пошла учиться на права, все экзамены сдала с первого раза.













Стаж вождения — 5 лет, за это время мой автомобиль побывал в одном мелком ДТП не по моей вине, и я получила один штраф в самом начале своего пути, поэтому, думаю, меня можно считать аккуратным водителем.













Люблю находиться за рулём — я из тех девушек, которые получают удовольствие от вождения. Что касается стиля вождения, то это напрямую зависит от того, где я нахожусь и есть ли со мной пассажиры. Да, я испытываю удовольствие от скорости и драйва, но никогда не подвергну риску ни окружающих водителей, ни своих пассажиров.















В будние дни чаще всего мой маршрут дом–работа–дом, а вот в выходные всё разнообразнее: люблю шопинг, люблю заезжать в кафе за вкусным кофе или десертом. Правда, в эти моменты вспоминаешь о том, что в нашем городе есть две острые проблемы: отсутствие парковочных мест и плохие дороги.















У меня было две похожих поучительных истории с повреждением машины на стоянке. Поскольку я офисный работник, большую часть времени мой автомобиль ждёт меня на парковке, а, как всем известно, за восьмичасовой рабочий день рядом с твоим авто может смениться неимоверное количество машин — кто-нибудь случайно может поцарапать твою машину и скрыться без зазрения совести.













Но мне не попадались такие непорядочные автовладельцы — мне оставляли записки. Да, конечно, неприятно, что приходилось бывать в таких ситуациях, но приятно осознавать то, что порядочные водители есть и, надеюсь, их гораздо больше.















Мужчины уже привыкли к девушкам за рулём, ничего особенного. Я считаю, что сейчас и мужчины, и женщины на дороге равны. Знакомятся ли? Да, знакомятся, а после оставляют приятные напоминания о себе: цветы, конфеты, игрушки.















Культура и уровень взаимоотношений новосибирских водителей оставляет желать лучшего, к этому выводу легко прийти, почитав ежедневные сводки о ДТП. Я считаю, что если бы уровень культуры вождения был выше, то мелких ДТП, где кто-то кого-то не пропустил или подрезал, было бы гораздо меньше.







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