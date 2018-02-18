«Я паркуюсь как чудак»: LADA посреди магистрали

Водитель «Лады» встал посреди 8-полосной магистрали, а Lexus с чудо-номером Х999ХХ обидел инвалида

В очередном, 60-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Лексусы» атакуют инвалидов и пешеходов, грузовик заблокировал вход в подъезд и как эвакуируют с площади Калинина и от автовокзала.





Открывает выпуск образец талантливой парковки посреди 8-полосной улицы Кирова. «Бросил своё ведро вторым рядом напротив ГПНТБ. Мешает уборке снега», — коротко, но метко высказался читатель Виктор.













Нашествие чёрных «Лексусов» на перекрёстке Ленина и Урицкого. Тот, что слева, поновее, зато у правого номер 001.













А этот белый тюнингованный «Лексус» с животворящим номером Х999ХХ запечатлён под знаком инвалидной парковки.













«Улица Инская, дорога к областному детскому психоневрологическому диспансеру. Круглый год на тротуаре стоят машины, что зимой, что летом. Приходится ходить на свой страх и риск с ребёнком по дороге, которую также не чистят», — жалуется читательница Ирина.













«Таксисты-нелегалы возле вокзала Новосибирск-Главный. Постоянно мешают общественному транспорту и пассажирам», — поделился наблюдениями Михаил.













«Заречная, 4, Первомайский район. У подъезда № 11 с начала зимы стоит грузовое авто вплотную к крыльцу. ГИБДД и участковому нет дела», — телеграфирует из отдалённого микрорайона Александр.















«"Студенческая". Остановился сей чудак под светофором, вышел из машины. Пикнул сигналкой и ушёл по делам царским», — заметил безобразие читатель Дмитрий.













Пересечение Красного проспекта и Чаплыгина. Тротуар у аптеки № 2 заставлен автомобилями.















«У здания администрации Новосибирской ГЭС на улице Новоморской. Расположился со всем комфортом, а прохожие могут хоть в сугроб лезть, хоть протискиваться между его бортом (не очень чистым) и забором», — рассказывает Ирина.













«Тротуар к дому Сибревкома, 7/1, он же к налоговой Центрального района. Знак никто не видит, тротуар тоже, видимо, незаметен», — возмущена читательница Светлана. Среди гражданских машин мы видим «Форд» с военными номерами, перевозящий кого-то из армейского начальства. Вызывает вопрос и законность шлагбаума, перегораживающего проезд к государственному учреждению — налоговой инспекции.













Водитель синей машины серьёзно осложнил проезд другим.













«Ежедневно по несколько раз в день данная "леди" паркуется на пешеходной дорожке, тем самым полностью перегораживает проход пешеходам и молодым родителям с коляской. На предупреждения и просьбы совсем не реагирует, возомнив себя хозяйкой двора», — дворовые страсти со слов читательницы Анны.













И вновь образцы «преступления и наказания». «Тойота Камри» встала под запрещающим знаком в зоне железнодорожного путепровода в районе автовокзала. Эвакуация и штраф 500 рублей.













А эта «Лада Гранта» заняла инвалидное место на площади Калинина. Тоже эвакуация и штраф 5000 рублей.





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