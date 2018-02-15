Техосмотр по-жёсткому

Техосмотр ужесточили впервые за 7 лет — запрещены плёнки на фары, китайские форсунки и подтёки масла

Правительство России изменило правила проведения технического осмотра, которые существовали в неизменном виде с 2011 года. Теперь некоторые пункты ужесточились — нельзя на фары клеить бронеплёнки и реснички, нельзя трогать форсунки стеклоомывателя, а двигатель и коробка не должны выпускать из себя ни единой капли масла. Подробнее об изменениях и целях, которые они преследуют, — в обзоре НГС.АВТО.

Справка: Правительство РФ опубликовало постановление № 148 «О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств». Этим постановлением корректируется основной свод правил техосмотра № 1008 от 5 декабря 2011 года «О проведении технического осмотра транспортных средств».





Так что же изменилось в сути техосмотра? Во-первых, ужесточились требования к состоянию двигателя, коробки передач, тормозной системы, кондиционера — всего, где есть масло или другие жидкости. Теперь ни одной капли масла не должно подтекать. Ранее допускалось «каплепадение, повторяющееся с интервалом менее 20 капель в минуту». Новое требование — «отсутствие каплепадания масел и рабочих жидкостей» (п. 65). Зачем введено такое правило?





Запрещены подтёки в двигателе

Комментарий эксперта, директора компании автотехнической экспертизы «НАТТЭ» Олега Дугушкина: «Любая утекающая жидкость — это вред экологии. Не должно быть никаких утечек, нигде не должно ни «потеть», ни «сопливить». Если масло утекает в двигателе, то водитель может ездить до тех пор, пока двигатель не заклинит. А вот в тормозной системе — это отказ тормозов».





Отдельно прописано состояние, в котором должен находиться гидроусилитель руля. Если раньше рулевое управление просто должно было быть исправным, то теперь — «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается» (п. 16).





Комментарий эксперта: «Раньше было много еще старых машин, где отсутствовали рулевые рейки и гидравлические системы. Сегодня узлы и агрегаты стали сложнее и вариантов утечки стало гораздо больше».





Фары остались без защиты

На фары и любые другие фонари теперь нельзя ничего клеить — ни бронеплёнки для защиты, ни реснички для красоты. «Установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускается» (п. 19).





Комментарий эксперта: «Любой световой прибор при выходе с завода проверяется на интенсивность света, дальность видимости. Это не только фары, но и стоп-сигналы, противотуманки, габариты. Любая плёнка меняет количество света и делает дорогу и сам автомобиль менее видимыми. Я видел: реснички клеят — типа глаза у автомобиля, — это тоже меняет освещённость. На задние фонари накладывают на вид абсолютно чёрные пленки, почти непрозрачные, — через них почти не видно работы светового прибора».





Трогать форсунки стекломывателя нельзя

Новым правилом запрещено трогать штатную систему стеклоочистителя. «Не допускается демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей» (п. 24). Таким образом встает вопрос о законности замены, например, штатных струйных форсунок на веерные китайские.





Комментарий эксперта: «Стеклоочиститель должен быть таким, каким его завод сделал. Нельзя "мерседесовский" очиститель поставить на "Жигули", ведь периодичность работы щёток, площадь и форма распыления жидкости — всё это регламентировано заводом».





Отметим, что новый закон касается технических особенностей техосмотра. Процедуру его проведения ещё только готовятся ужесточить, соответствующие поправки разрабатывает Ространснадзор и Российский союз автостраховщиков. Не секрет, что сейчас эта процедура превратилась в формальность: за определенную плату страховые компании выдают вам диагностическую карту и даже не смотрят на автомобиль. Чтобы это прекратить, процесс осмотра машины будет записываться на видео, а контроль за выдачей карт перейдёт от страховщиков Ространснадзору.







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