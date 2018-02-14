Великолепная девятка

Средняя цена на подержанную машину достигла 560 тысяч: 9 самых лучших и странных авто за эти деньги

По самым последним актуальным данным аналитического агентства «Автостат», средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составила 561 000 рублей. Это достаточно крупная по меркам Новосибирска сумма, на которую можно приобрести не только легковушку, но и кроссовер. Подробнее о выборе за эти деньги — в обзоре НГС.АВТО.

Что же выбрать за среднестатистическую цену 561 000 рублей — выбор крайне широк, и если заранее не определиться хотя бы с желаемым сегментом, можно быстро запутаться в многочисленных вариантах. Попробуем подыскать по нескольку примеров в каждом из основных условных классов автомобилей, которые активно торгуются на новосибирской вторичке.









Небольшие легковые





Легковушки — самый популярный товар как на рынке новых авто, так и на вторичке. Начнем с популярного «корейца» Hyundai Solaris, который за эти деньги (плюс-минус 10 тысяч на торг и погрешность) будет достаточно свежим — 2013–2014 годов. Автомобиль вы получите с автоматом и пробегом около 80 000 км. Двигатель лучше брать 1,6-литровый, и главное — не нарваться на машину, работавшую в такси.





В стане «японцев» можно остановить свой выбор на хэтчбеке Nissan Note. Автомобиль будет дилерским, не старым, 2012–2013 годов выпуска, с пробегом под 90 000 км. Это достаточно вместительный и удобный хэтч с простой автоматической коробкой, а не с вариатором. Двигателя 1,6 хватит с лихвой.





BMW 3-series

Если есть желание прикоснуться к прекрасному в виде немецкого премиума — пожалуйста, «трёшка» BMW. Автомобиль «почти новый», нашего тысячелетия — 2006–2007 годы. В силу небольшого размера и меньшей стоимости запчастей (по сравнению, например, с BMW X5) «трёшку» получится даже исправно обслуживать и ремонтировать. Мотор у вас будет 2-литровым 150 сильным, а пробег — под 150 000 километров.









Средние и крупные легковые





Седаны Toyota Camry за такие деньги можно отыскать даже 2006–2007 годов выпуска в дутом сороковом кузове, правда, расходятся они быстро, а техническое состояние авто требует тщательнейшей проверки. В ходу машины с 2,4-литровым двигателем, с автоматом и в хорошем оснащении. Почти все они с левым рулём и когда-то были проданы официальным дилером в России.

Skoda Octavia

Вместительная Skoda Octavia со своим редким кузовом лифтбек окажется 2011–2012 годов выпуска в предыдущем поколении. Зато простор в салоне, удобная погрузка вещей в багажник, 1,8-литровый мотор и возможность выбрать классический автомат — с роботом DSG машины этих годов лучше не покупать.





Универсал Subaru Outback более вместителен, но гораздо старее — 2004–2005 годы. Зато постоянный полный привод, 2,5-литровый мотор о 165 «лошадях», богатое оснащение. Можно найти дилерские машины с левым рулём. Особо внимательно следует изучить состояние оппозитного двигателя и АКП.









Минивэны и внедорожники





Антипод свежего современного авто — старый «праворульный» японец. Если хочется императорского качества — пожалуйста, Toyota Hilux Surf конца 90-х годов. Тут и качество, и проходимость, и надёжность. Есть варианты с 2,7-литровым бензиновым мотором или с 3-литровым дизелем. На пробег меньше 300 000 км и не рассчитывайте.





Для больших семей и множества вещей — минивэн Honda Stepwgn 2005–2006 годов выпуска с правым рулём. Полный привод, 2-литровый мотор, трансформируемый багажник, 7 мест, ровный пол без тоннеля — удобно, практично, но тоже старовато.





Mitsubishi Outlander

Более оптимальным и универсальным представляется выбор кроссовера Mitsubishi Outlander 2006–2007 годов выпуска. Это такой компромисс между классом и свежестью автомобиля. У вас будет 2,4-литровый мотор, полный привод, высокая посадка. Однако лучше выбирать вариант с автоматом, а не с вариатором, — придется смотреть машины начала 2006 года либо с 3-литровым мотором.





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Nissan Note '2012-2013

BMW 3-series '2006-2007

Toyota Camry '2006-2007

Skoda Octavia '2011-2012

Subaru Outback '2004-2005

Toyota Hilux Surf '1998-1999

Honda Stepwgn '2005-2006

Mitsubishi Outlander '2006-2007

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