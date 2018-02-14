Великолепная девятка
Средняя цена на подержанную машину достигла 560 тысяч: 9 самых лучших и странных авто за эти деньги
По самым последним актуальным данным аналитического агентства «Автостат», средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составила
Что же выбрать за среднестатистическую цену
Небольшие легковые
Легковушки — самый популярный товар как на рынке новых авто, так и на вторичке. Начнем с популярного «корейца» Hyundai Solaris, который за эти деньги (плюс-минус 10 тысяч на торг и погрешность) будет достаточно свежим — 2013–2014 годов. Автомобиль вы получите с автоматом и пробегом около
В стане «японцев» можно остановить свой выбор на хэтчбеке Nissan Note. Автомобиль будет дилерским, не старым, 2012–2013 годов выпуска, с пробегом под
Если есть желание прикоснуться к прекрасному в виде немецкого премиума — пожалуйста, «трёшка» BMW. Автомобиль «почти новый», нашего тысячелетия — 2006–2007 годы. В силу небольшого размера и меньшей стоимости запчастей (по сравнению, например, с BMW X5) «трёшку» получится даже исправно обслуживать и ремонтировать. Мотор у вас будет 2-литровым 150 сильным, а пробег — под
Средние и крупные легковые
Седаны Toyota Camry за такие деньги можно отыскать даже 2006–2007 годов выпуска в дутом сороковом кузове, правда, расходятся они быстро, а техническое состояние авто требует тщательнейшей проверки. В ходу машины с 2,4-литровым двигателем, с автоматом и в хорошем оснащении. Почти все они с левым рулём и когда-то были проданы официальным дилером в России.
Вместительная Skoda Octavia со своим редким кузовом лифтбек окажется 2011–2012 годов выпуска в предыдущем поколении. Зато простор в салоне, удобная погрузка вещей в багажник, 1,8-литровый мотор и возможность выбрать классический автомат — с роботом DSG машины этих годов лучше не покупать.
Универсал Subaru Outback более вместителен, но гораздо старее — 2004–2005 годы. Зато постоянный полный привод, 2,5-литровый мотор о 165 «лошадях», богатое оснащение. Можно найти дилерские машины с левым рулём. Особо внимательно следует изучить состояние оппозитного двигателя и АКП.
Минивэны и внедорожники
Антипод свежего современного авто — старый «праворульный» японец. Если хочется императорского качества — пожалуйста, Toyota Hilux Surf конца 90-х годов. Тут и качество, и проходимость, и надёжность. Есть варианты с 2,7-литровым бензиновым мотором или с 3-литровым дизелем. На пробег меньше
Для больших семей и множества вещей — минивэн Honda Stepwgn 2005–2006 годов выпуска с правым рулём. Полный привод, 2-литровый мотор, трансформируемый багажник, 7 мест, ровный пол без тоннеля — удобно, практично, но тоже старовато.
Более оптимальным и универсальным представляется выбор кроссовера Mitsubishi Outlander 2006–2007 годов выпуска. Это такой компромисс между классом и свежестью автомобиля. У вас будет 2,4-литровый мотор, полный привод, высокая посадка. Однако лучше выбирать вариант с автоматом, а не с вариатором, — придется смотреть машины начала 2006 года либо с 3-литровым мотором.
А что выберете вы?
- Hyundai Solaris '2013-2014
- Nissan Note '2012-2013
- BMW 3-series '2006-2007
- Toyota Camry '2006-2007
- Skoda Octavia '2011-2012
- Subaru Outback '2004-2005
- Toyota Hilux Surf '1998-1999
- Honda Stepwgn '2005-2006
- Mitsubishi Outlander '2006-2007
- Свой вариант
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Дмитрий Косенко
Фото auto.ru