Зверские ласки

Фоторепортаж: как животные Новосибирского зоопарка провели самый романтичный день в году

До наступления весны осталось всего две недели — вместе с солнечными днями в город пришло романтическое настроение. В День святого Валентина заведения и офисы Новосибирска украсили красными и розовыми сердцами , в цветочных лавках выстроились очереди за букетами, а все кругом обмениваются валентинками. Приближение весны ощутили не только люди, но и животные Новосибирского зоопарка — некоторые звериные пары уже в феврале почувствовали тягу к продолжению рода. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ провели 14 февраля с животными — и сняли страсти кошачьих, тоску влюблённого медведя и игры озорных волков.





Самый настойчивый любовник зоопарка однозначно снежный барс — своей даме он просто прохода не даёт и требует немедленного исполнения супружеского долга. Самец пробует все тактики пикапа: то напирает на самку, то игриво разваливается перед ней, поджимая лапки.









Но самка непреклонна: только шипит на назойливого ухажёра, не проявляет никакой взаимности и вообще готова залезть под потолок ради минуты спокойствия. Вот какая кошка между ними пробежала?









И только спустя несколько десятков попыток барс всё-таки смог заключить в страстные объятия свою строптивую партнёршу.









В вольере амурских тигров царят нежность и игривое настроение — большие кошки без устали валяют и трепят друг друга за лапы и уши, хотя их ласки могут показаться несколько агрессивными.









В День всех влюблённых хищники решили избавиться от символа Нового года — тигры дружно разгрызают ёлки, которые им после праздников прнинесли новосибирцы. А вы свою уже вынесли, кстати?









Главная интрига этой зимы в зоопарке — родила ли медведица Герда. У четы белых медведей есть уже двое малышей: 11 декабря 2013 года на свет появилась их первенец Шилка, а 7 декабря 2015 Герда родила медвежонка Ростика. В марте прошлого года Герду после декретного отпуска снова подселили в один вольер к Каю. Встреча влюблённых после долгой разлуки оказалась крайне бурной — медведи тут же предались плотским утехам.





В ноябре посетители зоопарка заметили, что Герда заметно округлилась и набрала вес, но сотрудники ответили, что медведица всегда была жирненькой, а определить беременность у медведей очень сложно. Сейчас Герда вновь переехала в отдельный вольер — остаётся только гадать, родился ли третий медвежонок. Пока Герда разгуливает одна.









А вот бедолага Кай весь измучился без своей возлюбленной. Иногда он просто ложится перед разделяющей их с Гердой дверью и томно смотрит вглубь.









Кай — образец тоскующего мужа. Вот так нужно ждать любимую супругу во время вынужденных расставаний.









Пара чёрных волков играет в салки — с энтузиазмом носятся друг за другом. А вот их полярные собратья нынче не в ладах — сели по разным углам вольера и не обращают внимания друг на друга.









Кажется, эта банда пони решительно настроена на побег — вместе они пытаются перегрызть прутья вольера.









А кенгуру Беннетта напоминает, что мамина любовь и тепло ждёт нас всегда, и даже если с противоположным полом к Валентинову дню не сложилось — мама всегда рада.





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Новосибирская пенсионерка Нина Курбаткина ведёт YouТube-канал о животных — женщина регулярно ходит в Новосибирский зоопарк и снимает трогательные видео о его обитателях.