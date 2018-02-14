Зверские ласки

Фоторепортаж: как животные Новосибирского зоопарка провели самый романтичный день в году

Амурские тигры затеяли весёлые игры в День святого Валентина
Амурские тигры затеяли весёлые игры в День святого Валентина

До наступления весны осталось всего две недели — вместе с солнечными днями в город пришло романтическое настроение. В День святого Валентина заведения и офисы Новосибирска украсили красными и розовыми сердцами, в цветочных лавках выстроились очереди за букетами, а все кругом обмениваются валентинками. Приближение весны ощутили не только люди, но и животные Новосибирского зоопарка — некоторые звериные пары уже в феврале почувствовали тягу к продолжению рода. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ провели 14 февраля с животными — и сняли страсти кошачьих, тоску влюблённого медведя и игры озорных волков.

Зверские ласки (фото)


Самый настойчивый любовник зоопарка однозначно снежный барс — своей даме он просто прохода не даёт и требует немедленного исполнения супружеского долга. Самец пробует все тактики пикапа: то напирает на самку, то игриво разваливается перед ней, поджимая лапки.


Зверские ласки (фото)


Но самка непреклонна: только шипит на назойливого ухажёра, не проявляет никакой взаимности и вообще готова залезть под потолок ради минуты спокойствия. Вот какая кошка между ними пробежала?


Зверские ласки (фото)


И только спустя несколько десятков попыток барс всё-таки смог заключить в страстные объятия свою строптивую партнёршу.


Зверские ласки (фото)


В вольере амурских тигров царят нежность и игривое настроение — большие кошки без устали валяют и трепят друг друга за лапы и уши, хотя их ласки могут показаться несколько агрессивными. 


Зверские ласки (фото)


В День всех влюблённых хищники решили избавиться от символа Нового года — тигры дружно разгрызают ёлки, которые им после праздников прнинесли новосибирцы. А вы свою уже вынесли, кстати?


Зверские ласки (фото)


Главная интрига этой зимы в зоопарке — родила ли медведица Герда. У четы белых медведей есть уже двое малышей: 11 декабря 2013 года на свет появилась их первенец Шилка, а 7 декабря 2015 Герда родила медвежонка Ростика. В марте прошлого года Герду после декретного отпуска снова подселили в один вольер к Каю. Встреча влюблённых после долгой разлуки оказалась крайне бурной — медведи тут же предались плотским утехам.


В ноябре посетители зоопарка заметили, что Герда заметно округлилась и набрала вес, но сотрудники ответили, что медведица всегда была жирненькой, а определить беременность у медведей очень сложно. Сейчас Герда вновь переехала в отдельный вольер — остаётся только гадать, родился ли третий медвежонок. Пока Герда разгуливает одна.


Зверские ласки (фото)


А вот бедолага Кай весь измучился без своей возлюбленной. Иногда он просто ложится перед разделяющей их с Гердой дверью и томно смотрит вглубь.


Зверские ласки (фото)


Кай — образец тоскующего мужа. Вот так нужно ждать любимую супругу во время вынужденных расставаний.


Зверские ласки (фото)


Пара чёрных волков играет в салки — с энтузиазмом носятся друг за другом. А вот их полярные собратья нынче не в ладах — сели по разным углам вольера и не обращают внимания друг на друга.


Зверские ласки (фото)


Кажется, эта банда пони решительно настроена на побег — вместе они пытаются перегрызть прутья вольера. 


Зверские ласки (фото)


А кенгуру Беннетта напоминает, что мамина любовь и тепло ждёт нас всегда, и даже если с противоположным полом к Валентинову дню не сложилось — мама всегда рада.


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