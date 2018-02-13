Бульвар бездомной молодёжи

Начало февраля в Новосибирске прошло под эгидой науки: сперва молодой учёный из Академгородка был отмечен президентской премией, затем сам президент посетил Академгородок, а 13 февраля и вовсе стало известно о перспективном развитии научного центра . На фоне этого торжества новосибирских учёных даже странно узнавать, что им приходится годами ждать квартир, за которые они уже заплатили. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в домах, которые учёные ждут два года: они переехали сюда от безысходности, по графику моют подъезды, чистят дворы и готовы скинуться, чтобы получить квартиры в собственность, но им не позволяют законы.

Дома на бульваре Молодёжи, 38 и 40 в центре нижней зоны Академгородка в справочнике 2ГИС помечены как жилые. В одном из них уже даже открылись магазин, офис и салон красоты. Люди здесь действительно живут: кто-то больше года, кто-то с осени, кто-то ещё делает ремонт. Но формально дома не сданы, и когда это случится, жители не знают.







Два дома на бульваре Молодёжи были практически готовы ещё в 2016 году, но ввести их в эксплуатацию не удаётся





Первоначально достроить их компания «АкадемМедСтрой» планировала к концу 2015 года, но сроки постоянно переносились. 25 января на официальном сайте застройщика появилась новая версия проектной декларации, в ней срок ввода обозначен в январе 2018 года, но с наступлением февраля ситуация не изменилась.







Справка: По данным «СПАРК», компания «АкадемМедСтрой» зарегистрирована в 2010 году. Её единственный владелец и руководитель — Александр Корсаков. В портфолио компании на официальном сайте 6 построенных домов в Академгородке: на улице Терешковой, 33, Полевой, 7/1, Рубиновой, 4, Разъездной, 10, Разъездной, 12 и Разъездной, 16. На этапе строительства, помимо домов на бульваре Молодёжи, 38 и 40, также находится дом на бульваре Молодёжи, 15.





«Всё разные отговорки, то одно, то другое: то нет средств, то заканчивается разрешение на строительство, то электрический кабель проложен с нарушением, то шоурум мешает. И каждый раз дольщикам говорят: через месяц, через два, через три, а сроки переносят, переносят», — пожаловалась одна из дольщиц, Ирина Полякова.







Внешних недоделок немного: где-то не хватает плитки на фасаде, где-то — ограждения





По словам местных жителей, не выдержали ожидания около трети дольщиков: из 326 квартир сегодня заселены или ремонтируются около 100. «По идее, конечно, застройщик не должен пускать людей жить на стройку, это незаконно, но ситуация так сложилась, — пожимает плечами ещё одна дольщица, Екатерина. — В 2016 году застройщик обещал в марте сдать квартиру, поэтому мы, поверив обещаниям, продали квартиру в Бердске, в результате чего остались вообще без крыши над головой».







Жизнь в недостроенных домах, конечно, с определёнными неудобствами: например, в них нет горячей воды, в одном из домов не работают лифты, зданиям не присвоены адреса, были проблемы с подачей отопления в дома. Но самая серьёзная проблема — это энергоснабжение, признаются жители.







В одном из домов уже открылись салон красоты, интерьерный магазин и офис, в ещё одном помещении идёт ремонт





«У нас энергоснабжение по временной схеме. Мы не можем перейти на постоянную, потому что у нас нет разрешения Ростехнадзора, а его нет, потому что у нас электрика не вся доделана, — поясняет член инициативной группы дольщиков Наталья. — Схема [энергоснабжения] временная. Вот у нас холодно, мощности не хватает — выбивает вставки, и мы сидим без электричества, пока не приедет электрик и не поменяет эти вставки на трансформаторной подстанции. В сентябре у нас постоянно вырубалось [электричество], буквально каждый вечер — нагрузка вечером максимальная».





Кроме того, жителям приходится почти в два раза больше, чем в среднем по городу, платить за свет: для «Энергосбыта» они не физические и не юридические, а «иные» лица, и тариф — от 4 рублей за кВт.







Большая часть дольщиков — молодые учёные, треть из них переехала в новые квартиры, не дождавшись ввода, подключения горячей воды и постоянного энергоснабжения





Ввести дома мешают несколько недоделок. Снаружи они выглядят совершенно готовыми — разве что, может, не хватает покрытия на детской площадке и ограждений, кое-где на фасаде недостаёт плитки, тут и там встречается строительный мусор, а урн и лавочек нет. Главные проблемы — внутри. Как рассказали в «АкадемМедСтрое», нужно завершить работы по противопожарной вентиляции и электрооборудованию — те самые, из-за которых Ростехнадзор не даёт необходимые для ввода документы.







«Эти работы должна была выполнить подрядная организация ООО "Академ-Электра". Работа подрядной организации была оплачена, но материалы ими были заменены на более дешёвые и не отвечающие требованиям проекта, что потребовало их замены», — отметили в компании-застройщике. Сейчас застройщик судится с подрядчиком: иск поступил в арбитраж в ноябре прошлого года, следующее заседание назначено на март.







Комплекс находится в зоне активной застройки: с одной стороны строятся дома научных кооперативов, с другой — ещё один дом «АкадемМедСтроя» и комплекс VivaNova





Общая сумма завершения строительства оценивается в 8–10 млн рублей — смешные для застройщика деньги, считают дольщики: большие квартиры в этих домах сегодня перепродают дороже. В «АкадемМедСтрое» считают, что недостаток средств получился из-за того, что большая часть дольщиков — учёные СО РАН и сотрудники Технопарка, которым давали скидку при покупке. «Разница между рыночной ценой и ценой для сотрудников Технопарка составляла 10–12 тысяч рублей. Поэтому образовавшийся разрыв невозможно было закрыть даже продажей коммерческих помещений», — заметили в компании.







Наталья призналась, что дольщики готовы собрать недостающую сумму — это быстрее и эффективнее, чем банкротить застройщика, забирать недостроенные дома под ответственность ЖСК и достраивать их самостоятельно.







Жители домов на бульваре Молодёжи, 38 и 40 не понимают, почему у застройщика нет 10 млн на завершение их стройки, но находятся средства на новый дом





С 1 февраля дома в эксплуатацию взяла УК «Разъездная, 12» — она управляет всеми домами «АкадемМедСтроя». В группе жилого комплекса «ВКонтакте» указано, что тариф на управление составит 11,7 рубля с кв. м жилья, при этом «представители УК берутся попробовать перевести объект на тариф по электроэнергии для населения».







«После урегулирования вопросов обслуживания домов следующим этапом будет, наконец, организация сбора денег на достройку через создание ЖСК, возможно, с привлечением УК (от них поступило предложение бесплатно воспользоваться их счетами для агрегации денег)», — говорится в опубликованном в группе сообщении.







Строительство на второй площадке застройщика идёт куда активнее





В «АкадемМедСтрое» эту информацию подтвердили и пояснили, что сбор средств на завершение работ будет прописан отдельной строкой. В этом случае дома планируют, наконец, сдать летом 2018 года. Местные жители же говорят, что решение было им навязано. Никакого собрания по выбору управляющей компании не проводилось, поскольку никто из них не является собственником, а принято оно было только потому, что счета самого застройщика арестованы: на сайте Советского районного суда находится более десятка выигранных дел об уплате неустойки, а в базе исполнительных производств перечень взысканий на «АкадемМедСтрой» занимает три страницы.





«Люди понимают, что им придётся скидываться, — признаёт участница инициативной группы дольщиков. — Но этот процесс, создание ЖСК и вкладывание своих денег, мы пытаемся тормозить, потому что мы не видим никакой ответственности, которая бы применялась к нашему застройщику. <…> Никто не говорит застройщику: "Изыщи денег и доделай свои дома", все говорят: "Ну вы что сидите, жители, вы скидывайтесь"».







Член общественного совета Госстройнадзора Лариса Гильмутдинова согласилась, что ситуация, в которой оказались учёные-дольщики, практически тупиковая. Передать деньги застройщику они не смогут, потому что его счета арестованы, нанять подрядчика самостоятельно — тоже. «Договор сделать легко, но как эти деньги будут учитываться, каким образом поступать и с кем подрядчик будет заключать договор? С группой товарищей в лице физлиц? Нет, такое невозможно», — рассуждает эксперт.







Жители готовы собрать средства на то, чтобы их дома были сданы, но не доверяют застройщику и не находят законных схем





Передавать же деньги управляющей компании она считает и вовсе незаконным: если фактическое их целевое назначение — это строительство, то собирать их может только дольщик и только в рамках действующего закона. Для УК же это может обернуться как минимум административной, как максимум — уголовной ответственностью, подчёркивает Гильмутдинова.







Впрочем, к законам у дольщиков домов на бульваре Молодёжи отношение скептическое. «У нас хорошие законы, но нет механизмов исполнения, — замечает Екатерина. — Куча надзорных органов, комитеты, министерство, но никто не следит, как застройщики выполняют обязательства. Если бы то же министерство строительства или представители в районной администрации на стадии стройки проконтролировали, когда там что, — глядишь, по-другому бы всё было. Административное равнодушие губит эту страну».







На фоне позитивных сообщений из Академгородка — о получении новосибирским учёным президентской премии, визите самого президента в Академгородок и последующем известии об одобренном проекте его развития — то, что учёные вынуждены жить в доме, для сдачи которого не хватает 10 млн рублей, выглядит несколько странно.





Все письма, которые дольщики отправляли как в правительство области, так и в администрацию президента, фактически остались без ответа. Корреспондент НГС.НОВОСТИ ответа на запрос от пресс-службы регионального правительства к моменту публикации тоже не получила.







Читайте также:

«Мы уже влетели»: мэрия купила 93 квартиры в долгострое — сделка обошлась бюджету в 200 миллионов, и Локоть заявил, что «просто заныкать их не получится».