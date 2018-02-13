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Бешеная бородатая девочка

Тест-драйв: смешная микролитражная машинка стоит как 10-летний Lexus RX и «рвёт» его на старте

Хетчбэк KIA Picanto — один из немногих более-менее заметных представителей микроскопического А-класса, который в России неуклонно сокращается. Picanto продаётся давно, а в новом поколении для него сделали версию GT: украсили красными вставками, сделали накладки на педали — и вперёд, обгонять Porsche Cayenne. Кому нужны маленькие автомобильчики и почему он такой дорогой — подробности в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

Бешеная бородатая девочка


Этот KIA Picanto с пакетом GT LINE весь «напомажен» красными вставками, молдингами и накладками — краснота, по замыслу производителя, делает автомобиль спортивным и заставляет ехать быстрее.



Бешеная бородатая девочка


Передний бампер имеет «бородообразную» форму воздухозаборника, отчего спереди маленькая машинка напоминает этакую девочку с бородой. И взгляд оптики у неё недобрый, как будто что-то замыслила. Клыки-противотуманки довершают портрет.



Бешеная бородатая девочка


Сзади можно увидеть самое красивое в экстерьере этой машины — светодиодные фонари в форме ушек. Действительно, отлично выглядят, особенно ночью.



Бешеная бородатая девочка


Боковина особо ничем не выделяется, таких хетчбэков миллионы. Зато колёса здесь 16-го размера.



Бешеная бородатая девочка


В салоне тоже изобилие красных штрихов. Прострочка на руле и дверных подлокотниках, вставки с прострочкой на сиденьях. А с учётом подсветки климата, красных стрелок шкал и кнопки аварийки это вообще неукротимый зверь.



Бешеная бородатая девочка


Потребительские характеристики салона и оснащения здесь неплохи — такого функционала раньше в мелкие машины вовсе не ставили. Обогрев руля, климат-контроль, мультимедиа с поддержкой Android Auto, навигация, беспроводная зарядка, камера заднего вида с поворотными линиями.



Бешеная бородатая девочка


Визуально кажется, что пространства маловато, но физически на переднее сиденье может нормально усесться человек с упитанным туловищем. Посадка будет удобной, все органы управления под рукой.



Бешеная бородатая девочка


Правда, при этом ноги задних пассажиров будут намертво зажаты отодвинутым передним сиденьем, но тут ничего не поделаешь, это же не «ГАЗель».



Бешеная бородатая девочка


Многие детали и элементы интерьера сейчас используются сразу в нескольких моделях внутри одного бренда. В Picanto, например, такой же отличный руль, как в KIA Rio, такие же выступы-джойстики на блоке климата. И такой же жёсткий, звонкий пластик.



Бешеная бородатая девочка


Багажник 255 литров объёма — для сумок с продуктами хватит. Наша лопата длиной 138 сантиметров никак не помещается, только если откидывать одну из спинок задних сидений.



Бешеная бородатая девочка


Открываем, как шкатулку, моторное отделение. Конечно же, GT-приставка к имени Picanto не означает ничего более, чем красивое название. Двигатель здесь всего лишь 1,2-литровый о 84 лошадях, он работает в паре с 4-ступенчатым автоматом.



Бешеная бородатая девочка


Впрочем, характер у машины драйвовый, весёлый. Во-первых, благодаря отсутствию шумоизоляции вам кажется, что вы летите на самолётной скорости.



Бешеная бородатая девочка


Во-вторых, рулится она легко, непринуждённо и остро. Хорошо вписывается в повороты, не кренится, а с поджатым ручником можно развернуться на 180 градусов буквально на месте.



Бешеная бородатая девочка


По паспорту разгон до сотни занимает у Picanto 13,7 секунды. Но при старте со светофора по причине малого веса (900 кг) машина рвёт вперед так, что оставляет других за собой. Это как легкий мопед — сначала выстреливает, но уже через пару секунд сдувается.



Бешеная бородатая девочка


Неожиданно комфортной оказалась подвеска. Машина имеет плавность хода как у более крупных авто, качественно сглаживает кочки, гасит удары от острых краёв асфальтовых ям.



Бешеная бородатая девочка


Стоит этот автомобиль в максимальной GT-версии целых 864 900 рублей. За эти деньги можно взять «огромный» KIA Rio в хорошем оснащении — большинство так и делает. У Picanto же остаётся участь нишевого продукта, который западёт в душу или который спонтанно купят на эмоциях во время визита в автосалон.



Бешеная бородатая девочка


Впрочем, простые версии Picanto дешевле — на механике от 559 900 рублей, на автомате — от 659 900 рублей. Тем не менее ближайший конкурент «корейца», узбекский Ravon R2, сделанный на основе Chevrolet Spark, всё равно существенно выигрывает в цене — от 469 000 рублей с автоматом.


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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