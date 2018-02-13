Небо в клеточку: подробности ареста директора планетария

Коллеги Масликова собирают подписи в его защиту и гадают, куда он потратил 190 тысяч рублей

В конце прошлой недели следователи задержали директора Большого новосибирского планетария — они заподозрили Сергея Масликова во взятках, которые он брал, сдавая в аренду видеоаппаратуру и световое оборудование. По подсчётам следователей, Масликов получил 190 тысяч рублей. Коллеги задержанного уверены, что если взятки и были, то все шли в планетарий, тогда как другие выдвигают неожиданные версии и вспоминают о потерянных десяти миллионах, из-за которых с Масликовым отказываются работать до сих пор. О том, что говорят о ситуации его друзья и коллеги и как задержание директора планетария может быть связано с другими арестами среди подчинённых мэрии, — в материале НГС.НОВОСТИ.

Справка: Масликов Сергей Юрьевич — директор детско-юношеского центра «Планетарий» на Ключ-Камышенском плато. Родился в 1959 году. До поступления в вуз жил в Томске, после школы учился в НИИГАиКе (ныне СГГА) по специальности «Астрономия и геодезия». После учёбы в вузе занимался научной работой в Томском государственном университете, специализировался на изучении небесной механики (движение небесных тел). До того как возглавить новосибирский планетарий, он девять лет работал на Новосибирском приборостроительном заводе, который выпускает телескопы и другую оптику.





О задержании Сергея Масликова в субботу, 10 февраля, сообщили сотрудники Большого новосибирского планетария. На официальной странице «ВКонтакте» они написали, что отказываются комментировать ситуацию и «уверены, что доброе имя планетария и Сергея Юрьевича Масликова будет восстановлено». В том же посте авторы сообщили и о том, что обязанности директора будет исполнять его заместитель по учебно-воспитательной и организационной работе Татьяна Белоусова, а планетарий будет работать в обычном режиме.







По наблюдением корреспондента НГС.НОВОСТИ, пост удалили спустя два дня — 12 февраля (скриншот сообщения сохранился в редакции).





О задержании сообщили на официальной странице планетария «ВКонтакте» 10 февраля





К тому времени появилась официальная информация от СК по Новосибирской области. По данным следствия, летом 2015 года и осенью 2017-го Масликов брал взятки за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования планетария.





Общая сумма взяток превышает 190 тысяч рублей, заявили в СК.





Деньги переводили сначала на расчётный счёт некой «подконтрольной организации», а затем лично отдавали директору в стенах планетария. Против 58-летнего Масликова возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение незаконных действий).





Планетарий, лишившись директора, тем не менее работает в прежнем режиме





Руководство планетария запретило сотрудникам комментировать обвинения в отношении директора, хотя неофициально они признались корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что были шокированы новостью о задержании Масликова. Его коллеги из других регионов тоже в шоке.





«Насколько я знал, все эти деньги возвращались в планетарий, — рассказал НГС.НОВОСТИ директор Омского планетария Владимир Крупко, который тесно сотрудничал с Масликовым. —





Понятно, что это финансовое нарушение, вне всякого сомнения, но ради благородной цели, что это всё для развития планетария делалось.





Я в финансовой сфере вообще безграмотный, поэтому, делая бы финансовое нарушение, я бы, скорее всего, делал по-безграмотному, но не специально. И если бы я пошёл поперёк закона, то пошёл бы потом не себе штаны покупать, а [тратил бы] на то дело, которому я служу. Иногда у нас просто бывает так, что невозможно сделать по-другому. Поэтому где-то я его понимаю. <...> Для меня это очень уважаемый человек — и погружённый в науку, и понимающий в этом, разбирающийся в методиках популяризации науки. У меня о нём только хорошие слова».





Сергей Масликов работает директором планетария со дня его открытия в 2012 году





«Психологически комфортно было с ним работать, были условия созданы и в плане творчества, и в плане науки, и продвижения нас как специалистов, поддержка всегда была, — говорит один из работников планетария, попросивший не называть его имя. — Если отказывал, всегда объяснял почему, советы давал, учил. Это не у всех начальников есть. Очень сожалею.





Вопрос сейчас в том, чтобы изменить ему меру пресечения на более мягкую, мы хотим этого сейчас добиться».







Член Совета Новосибирского астрономического общества (НАО) Диана Протасова пояснила, что речь идёт о письме, которое готовят члены общества в защиту директора планетария. Как только все желающие под ним подпишутся, его передадут адвокату Масликова.





«Я не уверена, что такое (взятки за аренду оборудования. — К.Ш.) имело место быть вообще, тем более что у Сергея Юрьевича, как у всякого активного человека, конечно, были враги. <...> На посту директора он сделал очень многое, фактически за шесть лет после открытия вывел наш планетарий в высшую лигу не только по России, но и в мире. Он всегда готов был обсудить и поддержать все хорошие идеи с учётом своего богатого научного и профессионального руководительского опыта, и это вполне естественно, потому что он не тот человек, который ворует и себе в карман кладёт.





Вы видели, на чём он ездил? Старая машина, купленная ещё во времена работы на НПЗ, наверное. Подвозил всегда на ней, если вечерние мероприятия были.





Руководить бюджетной организацией — это, помимо всего, как сапёр на минном поле, причём со связанными руками. Очень много требований и ограничений. Это, конечно, не значит, что надо их нарушать. Их надо соблюдать, и всё соблюдалось — все требования сан-, пож- и прочего надзора, и налоговые... Поэтому я думаю, что или где-то ошибка, или пытаются подставить и клеветать», — говорит Диана Протасова.





По официальным данным, опубликованным на сайте мэрии Новосибирска, средняя зарплата Сергея Масликова в 2016 году составляла 62,7 тысячи рублей — на три тысячи меньше, чем у его заместителя и главного бухгалтера.





По оценке специалистов, только одна камера для съёмки полнокупольных фильмов в планетарии стоит 3 млн рублей





Кинооператор Станислав Шуберт рассказал, что стоимость съёмочного оборудования, которое было в планетарии, — несколько миллионов рублей.





«Техника там и вправду была дорогая. Одна камера три миллиона стоила, всего на десять миллионов рублей. Я её не арендовал, хотя по городу многие пользовались.





Там ещё было очень дорогое кинооборудование для нашего города, кроме камеры RED ещё много оптики, осветительная аппаратура, рельсы, звуковая техника и прочее», — объяснил он.





Несколько лет назад Станислав Шуберт вместе с Масликовым и известным режиссёром, работающим над научно-популярными фильмами, Леонидом Сикоруком работали над созданием полнокупольного фильма для планетария, но из-за плохой организации покинули проект. Сикорук рассказал НГС.НОВОСТИ и о другой причине ухода со съёмок:





«Дело в том, что, когда закончилось строительство [планетария], осталось десять миллионов рублей. Куда они уплыли — я не знаю.





Масликов просил меня написать список оборудования для киностудии — он в этом ничего не понимает. Я написал ему на 2,5 миллиона. Он сказал через какое-то время, что осталось только 400 тысяч. Я написал ему на 400 тысяч, и через два-три дня он мне сказал, что осталось только 200 тысяч, а потом вообще сказал, что денег нет и будут они только в следующем году. <...> Когда я заговорил про эти десять миллионов на одном из совещаний, меня после этого вытолкали из планетария, и всё. Хотя я полагал, что буду там заниматься научно-методической работой — от должности директора я отказался сразу. Теперь там занимаются чёрт знает кто всем этим делом, главное, что астрономией там толком никто не занимается», — считает режиссёр и добавляет, что задержания Масликова «следовало ожидать».







Планетарий в первые дни после открытия





Задержание и обвинения директора планетария легли в копилку громких дел, в которые в последнее время попадают сотрудники муниципалитета.





В конце января полицейские задержали замначальника департамента энергетики и ЖКХ Сергея Елисеева: в СК считают, что чиновник пообещал представителю «УКЖХ Октябрьского района» за 5 млн рублей помочь получить бюджетные субсидии на ремонт ветхих домов и благоустройство дворов. А недавно в муниципальном «Городском центре наружной рекламы» полиция провела выемку документов после торгов на размещение социальной рекламы на городских билбордах. Все три лота на 559 мест выиграло ООО «Меркурий», что попыталась обжаловать компания «Дизайнмастер», также участвовавшая в торгах.





По мнению одного из депутатов горсовета, который попросил не указывать его имя, эти задержания вместе с обвинениями во взятке экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и других российских чиновников, обвинённых в коррупции, могут быть «массовой зачисткой».





«В таких ситуациях у меня ощущение, что идёт какая-то внутренняя зачистка, что тут информация, которая попадает в сферу интересов Следственного комитета, — её кто-то должен дать. Просто так Следственный комитет такими масштабами, наверное, не занимается. Я понимаю, когда ведётся наблюдение за чиновниками федерального, регионального уровня, которые, извините, воруют вагонами. Да, за такими ребятами нужно очень пристально наблюдать. Но здесь такое впечатление, что его (Масликова. — К.Ш.) кто-то слил. То же с историей с Елисеевым. <...>





Сам планетарий, его работа получали достаточно высокие оценки. Я там пару раз бывал — конечно, это производило впечатление. Ощущения, что там всё спёрли, никогда не возникало.





На сегодняшний день картина такова, что борьба ведётся во всех направлениях. Создаётся впечатление, что лицо власти скоро изменится, и это не ирония. Я считаю, сейчас подаётся сигнал обществу о том, что на государственную и муниципальную службу люди должны идти те, которые понимают, о чём идёт речь, — то есть антикоррупционно воспитанные», — рассказал источник.





Политолог Алексей Мазур выдвинул ещё одну версию: череда задержаний может быть кампанией против мэра Новосибирска Анатолия Локтя.





«Одна из конспирологических теорий состоит в том, что так как Локоть заявил, что пойдёт на выборы, то ему пригрозили тем, что будут сажать его соратников. Чего он вроде как не испугался, потому что ему самому вроде как не грозит. К сожалению, уголовные дела в России являются частью политической борьбы, и мы видели это на примере противостояния между экс-губернаторами Толоконским и Юрченко. <...> Я уверен, что





сажают в Новосибирской области примерно в десять раз меньше, чем нужно было бы. С другой стороны, когда есть широкий выбор — этих сажать или тех, — то возникает вопрос: почему сажают именно этих.





Я думаю, это такой намёк [Локтю], что если ты и пойдёшь на выборы, то с таким шлейфом, что у тебя будут проблемы», — предположил политолог.