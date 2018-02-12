«Я просто хотел бы поговорить с ней»

19-летний американец ищет свою маму из Новосибирска — ему помогает случайный знакомый из Барнаула

Зак родился в Новосибирске в 1998 году
Зак родился в Новосибирске в 1998 году

Поиски своей биологической матери 19-летний Заккери из Америки начал около года назад. Он родился в Новосибирске, а в двухмесячном возрасте попал в Куйбышевский дом ребёнка. Через некоторое время мальчика усыновила семья из США, с тех пор он никогда больше не был в России, почти не говорит по-русски, но мечтает найти своих родителей или родственников. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщалась с Заккери и спросила, зачем ему это нужно и как он представляет встречу с матерью.

О том, что американец по имени Заккери ищет свою биологическую мать, НГС.НОВОСТИ сообщил его друг Алексей Животягин. Он просил помощи в поисках некой Марии Биляловой, которая родила в Новосибирске мальчика и оставила его в роддоме. 


В свидетельстве о рождении Заккери (копия есть в редакции НГС.НОВОСТИ) указано, что мальчик был зарегистрирован как Билялов Игорь Иванович. 


Родился он 29 июля 1998 года. Свидетельство зарегистрировано в Городском отделе ЗАГС мэрии Новосибирска. 


«Мы познакомились с Заккери в приложении для общения с носителями языка. Он хотел выучить русский, я — английский, — рассказал НГС.НОВОСТИ Алексей Животягин. — Он был сильно удивлён, что я живу недалеко от того места, где он родился. Я в Барнауле, он в Новосибирске. Однажды Зак сказал, что хочет приехать в Россию, найти свою маму, может быть, родных. Я вызвался ему помочь». По словам Алексея, сам Зак не знает русского языка, поэтому Алексей помогает ему с оформлением запросов и поисками родителей через социальные сети.


Кроме свидетельства о рождении Алексей передал в редакцию копию справки из Куйбышевского дома ребёнка, куда Зак попал в двухмесячном возрасте. Уже оттуда его усыновила американская семья. В согласии на усыновление мальчика (копии документов также в распоряжении редакции) сказано, что мать отказалась от него в родильном доме, а данных об отце нет. В доме ребёнка Игорь был с 18 сентября 1998 года. «Никто из родственников мальчика не попросил его. Не было никакой информации о его братьях или сёстрах, и не было русских граждан, которые хотели бы усыновить его», — написано на английском языке в справке из дома ребёнка. 


В этой же справке говорится о том, что администрация дома ребёнка даёт согласие на усыновление несовершенного воспитанника гражданами США — Дэвидом и Кандией Спейн. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с Заккери через социальную сеть Instagram. Отвечая на вопросы, он признался, что мало знает о России и очень удивлён, что «на другой стороне мира люди, оказывается, готовы ему помочь».


«Я чувствую, что не могу перейти в новый этап своей жизни, не зная никого из моей биологической семьи или по крайней мере не увидев Россию, — поделился Зак. — Я всегда знал, что был приёмным. Родителей искал в социальных сетях, но многие профили пустые, к тому же я не знаю языка. Пробовал обмен сообщениями с несколькими людьми, но никогда никто не отвечал».


По его словам, его приёмные родители поддерживают решение Зака найти биологическую мать. «Я просто хотел бы поговорить с ней, рассказать ей о жизни, которую она могла дать мне, но приняла жёсткое решение отказаться», — поделился он.


Зак с братом и сестрой из своей американской семьи
Зак с братом и сестрой из своей американской семьи


Заккери рассказал, что недавно закончил школу. Думает заняться социальными науками или политологией. Сейчас, по его словам, работает в бассейне. «Я знаю, что Новосибирск — очень холодный, но очень красивый. Также я знаю, что Транссибирская железная дорога способствовала становлению города», — ответил Зак на вопрос корреспондента о том, что он знает о своей малой родине.


В Куйбышевском доме ребёнка НГС.НОВОСТИ отказались дать какую-либо информацию о воспитаннике. «Ситуация такая. Этому парню было рекомендовано самому обратиться в министерство соцразвития, где есть вся информация по банку данных, то есть всё, что было: по родителям, решению суда об усыновлении, — объяснили в учреждении. — Есть тайна усыновления. Поэтому никаких разговоров с третьими лицами. Даже по запросу суда, прокуратуры. Если запрашивают по какому-то ребёнку, отделы судебных приставов дают только информацию, что кто-то усыновлён решением суда от такого-то числа. Но ни куда и ни кем, эти данные закрыты даже для прокуратуры».


В министерстве социального развития Новосибирской области также сообщили, что это закрытая информация.


Билялову Марию Ивановну Алексей пытался найти через соцсети. «Я делал пост на "Пикубу" (его после удалили — нельзя людей искать), мне успел написать аноним (работник ФМС РФ), который предоставил неполные данные его матери (1981 г.р., г. Омск)», — сообщил Алексей. Женщину с такими данными он нашёл в социальной сети «ВКонтакте», однако в переписке с ним она уверила, что не имеет отношения к этой ситуации.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ также написала сообщение Марии Биляловой в соцсетях, но женщина не ответила. Сейчас Алексей планирует оформить документы, чтобы быть доверенным лицом Зака в России и продолжить поиски родственников друга. 


Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали похожую историю про девушку, которая родилась в Новосибирске. Два года она прожила в детском доме, затем её усыновила американская семья.

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